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Гуф сделал предложение своей девушке - РИА Новости, 22.11.2024
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Шоубиз
 
23:25 22.11.2024 (обновлено: 23:26 22.11.2024)
https://ria.ru/20241122/guf-1985297123.html
Гуф сделал предложение своей девушке
Гуф сделал предложение своей девушке - РИА Новости, 22.11.2024
Гуф сделал предложение своей девушке
Рэпер Гуф (Алексей Долматов) сделал предложение руки и сердца своей девушке на концерте на сцене VK Stadium в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T23:25
2024-11-22T23:26
шоубиз
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россия
апрелевка
guf (алексей долматов)
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Рэпер Гуф (Алексей Долматов) сделал предложение руки и сердца своей девушке на концерте на сцене VK Stadium в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Гуф дал большой сольный концерт в Москве с электронным браслетом на ноге. Артиста отпустили из реабилитационной клиники для выступления на столичной площадке. "Я говорил, что не женюсь больше никогда. Я хочу жениться опять. Иди сюда. Я не буду становиться не колени сейчас, просто возьми это. Здесь сколько, семь тысяч свидетелей", - сказал он со сцены. Артист вручил букет алых роз и кольцо своей девушке. В ответ на предложение Гуфа девушка кивнула головой в знак согласия. Среди гостей, выступивших на концерте, были друзья-артисты Гуфа, среди них Murovei, Rigos, Мари Краймбрери, OG BUDA, ICEGERGERT. Гуф исполнил свои главные хиты - Ice Baby, "Вживую", "Ураган", "Моя игра" и другие. В конце октября Наро-Фоминский городской суд Москвы избрал Гуфу и его приятелю Геворку Саруханяну меру пресечения в виде запрета определенных действий по делу о грабеже. Как ранее рассказывал РИА Новости его адвокат, рэперу запрещено посещать место происшествия и общаться со свидетелями и потерпевшими. Поводом для возбуждения уголовного дела о грабеже (по статье 161 УК РФ) стал инцидент, произошедший в подмосковной Апрелевке. Рэпер с друзьями арендовал баню, где его пытался снять на телефон брат администратора. На просьбы удалить запись, тот ответил, что удалил, и передал Долматову заблокированный телефон. Эти действия полиция расценила как грабеж.
https://ria.ru/20241122/guf-1985290270.html
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москва, россия, апрелевка, guf (алексей долматов)
Шоубиз, Москва, Россия, Апрелевка, Guf (Алексей Долматов)
Гуф сделал предложение своей девушке

Гуф сделал предложение своей девушке на концерте в Москве

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкРоссийский рэп-исполнитель Алексей Долматов
Российский рэп-исполнитель Алексей Долматов - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Российский рэп-исполнитель Алексей Долматов. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Рэпер Гуф (Алексей Долматов) сделал предложение руки и сердца своей девушке на концерте на сцене VK Stadium в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Гуф дал большой сольный концерт в Москве с электронным браслетом на ноге. Артиста отпустили из реабилитационной клиники для выступления на столичной площадке.
Гуф на сцене VK Stadium в Москве с электронным браслетом на ноге - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Гуф вышел на сцену с электронным браслетом на ноге и поблагодарил полицию
Вчера, 21:47
"Я говорил, что не женюсь больше никогда. Я хочу жениться опять. Иди сюда. Я не буду становиться не колени сейчас, просто возьми это. Здесь сколько, семь тысяч свидетелей", - сказал он со сцены.
Артист вручил букет алых роз и кольцо своей девушке. В ответ на предложение Гуфа девушка кивнула головой в знак согласия.
Среди гостей, выступивших на концерте, были друзья-артисты Гуфа, среди них Murovei, Rigos, Мари Краймбрери, OG BUDA, ICEGERGERT. Гуф исполнил свои главные хиты - Ice Baby, "Вживую", "Ураган", "Моя игра" и другие.
В конце октября Наро-Фоминский городской суд Москвы избрал Гуфу и его приятелю Геворку Саруханяну меру пресечения в виде запрета определенных действий по делу о грабеже. Как ранее рассказывал РИА Новости его адвокат, рэперу запрещено посещать место происшествия и общаться со свидетелями и потерпевшими.
Поводом для возбуждения уголовного дела о грабеже (по статье 161 УК РФ) стал инцидент, произошедший в подмосковной Апрелевке. Рэпер с друзьями арендовал баню, где его пытался снять на телефон брат администратора. На просьбы удалить запись, тот ответил, что удалил, и передал Долматову заблокированный телефон. Эти действия полиция расценила как грабеж.
Российский рэп-исполнитель Алексей Guf Долматов - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
Адвокат рассказал об электронном браслете Гуфа
29 октября, 13:32
 
ШоубизМоскваРоссияАпрелевкаGuf (Алексей Долматов)
 
 
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