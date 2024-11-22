https://ria.ru/20241122/guf-1985297123.html

Гуф сделал предложение своей девушке

Гуф сделал предложение своей девушке - РИА Новости, 22.11.2024

Гуф сделал предложение своей девушке

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) сделал предложение руки и сердца своей девушке на концерте на сцене VK Stadium в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T23:25

2024-11-22T23:25

2024-11-22T23:26

шоубиз

москва

россия

апрелевка

guf (алексей долматов)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/112224/61/1122246102_0:99:3080:1831_1920x0_80_0_0_e810b652d2df94c5c7091b4801faaa5d.jpg

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Рэпер Гуф (Алексей Долматов) сделал предложение руки и сердца своей девушке на концерте на сцене VK Stadium в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Гуф дал большой сольный концерт в Москве с электронным браслетом на ноге. Артиста отпустили из реабилитационной клиники для выступления на столичной площадке. "Я говорил, что не женюсь больше никогда. Я хочу жениться опять. Иди сюда. Я не буду становиться не колени сейчас, просто возьми это. Здесь сколько, семь тысяч свидетелей", - сказал он со сцены. Артист вручил букет алых роз и кольцо своей девушке. В ответ на предложение Гуфа девушка кивнула головой в знак согласия. Среди гостей, выступивших на концерте, были друзья-артисты Гуфа, среди них Murovei, Rigos, Мари Краймбрери, OG BUDA, ICEGERGERT. Гуф исполнил свои главные хиты - Ice Baby, "Вживую", "Ураган", "Моя игра" и другие. В конце октября Наро-Фоминский городской суд Москвы избрал Гуфу и его приятелю Геворку Саруханяну меру пресечения в виде запрета определенных действий по делу о грабеже. Как ранее рассказывал РИА Новости его адвокат, рэперу запрещено посещать место происшествия и общаться со свидетелями и потерпевшими. Поводом для возбуждения уголовного дела о грабеже (по статье 161 УК РФ) стал инцидент, произошедший в подмосковной Апрелевке. Рэпер с друзьями арендовал баню, где его пытался снять на телефон брат администратора. На просьбы удалить запись, тот ответил, что удалил, и передал Долматову заблокированный телефон. Эти действия полиция расценила как грабеж.

https://ria.ru/20241122/guf-1985290270.html

https://ria.ru/20241029/guf-1980685480.html

москва

россия

апрелевка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, россия, апрелевка, guf (алексей долматов)