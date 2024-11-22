https://ria.ru/20241122/guf-1985290270.html
Гуф вышел на сцену с электронным браслетом на ноге и поблагодарил полицию
Гуф вышел на сцену с электронным браслетом на ноге и поблагодарил полицию - РИА Новости, 22.11.2024
Гуф вышел на сцену с электронным браслетом на ноге и поблагодарил полицию
Рэпер Гуф (Алексей Долматов) вышел на сцену VK Stadium в Москве с электронным браслетом на ноге и поблагодарил сотрудников реабилитационной клиники, в которой... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T21:47
2024-11-22T21:47
2024-11-22T22:03
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Рэпер Гуф (Алексей Долматов) вышел на сцену VK Stadium в Москве с электронным браслетом на ноге и поблагодарил сотрудников реабилитационной клиники, в которой он проходит лечение, а также правоохранительных органов Наро-Фоминска, передает корреспондент РИА Новости. Большой сольный концерт Гуфа проходит на московской арене VK Stadium в пятницу. "Дайте шума для рехаба, в котором я сейчас нахожусь, для сотрудников правоохранительных органов Наро-Фоминского округа", - сказал артист со сцены. Артиста отпустили из реабилитационной клиники для выступления на столичной площадке для поклонников. В конце октября Наро-Фоминский городской суд Москвы избрал Гуфу и его приятелю Геворку Саруханяну запрет определенных действий по делу о грабеже. Как ранее рассказывал РИА Новости его адвокат, рэперу запрещено посещать место происшествия и общаться со свидетелями и потерпевшими. Поводом для возбуждения уголовного дела о грабеже (по статье 161 УК РФ) стал инцидент, произошедший в подмосковной Апрелевке. Рэпер с друзьями арендовал баню, где его пытался снять на телефон брат администратора. На просьбы удалить запись, тот ответил, что удалил, и передал Долматову заблокированный телефон. Эти действия полиция расценила как грабеж.
https://ria.ru/20241024/guf-1979852471.html
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Гуф на сцене VK Stadium в Москве с электронным браслетом на ноге
Гуф вышел на сцену VK Stadium в Москве с электронным браслетом на ноге и поблагодарил полицию Наро-Фоминска, передает корреспондент РИА Новости. В конце октября Наро-Фоминский городской суд Москвы избрал Гуфу запрет определенных действий по делу о грабеже.
Как ранее рассказывал РИА Новости его адвокат, рэперу запрещено посещать место происшествия и общаться со свидетелями и потерпевшими.
2024-11-22T21:47
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москва, россия, апрелевка, guf (алексей долматов)
Шоубиз, Москва, Россия, Апрелевка, Guf (Алексей Долматов)
Гуф вышел на сцену с электронным браслетом на ноге и поблагодарил полицию
Гуф вышел на сцену с браслетом на ноге и поблагодарил сотрудников полиции