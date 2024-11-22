https://ria.ru/20241122/guf-1985290270.html

Гуф вышел на сцену с электронным браслетом на ноге и поблагодарил полицию

Гуф вышел на сцену с электронным браслетом на ноге и поблагодарил полицию - РИА Новости, 22.11.2024

Гуф вышел на сцену с электронным браслетом на ноге и поблагодарил полицию

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) вышел на сцену VK Stadium в Москве с электронным браслетом на ноге и поблагодарил сотрудников реабилитационной клиники, в которой... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T21:47

2024-11-22T21:47

2024-11-22T22:03

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Рэпер Гуф (Алексей Долматов) вышел на сцену VK Stadium в Москве с электронным браслетом на ноге и поблагодарил сотрудников реабилитационной клиники, в которой он проходит лечение, а также правоохранительных органов Наро-Фоминска, передает корреспондент РИА Новости. Большой сольный концерт Гуфа проходит на московской арене VK Stadium в пятницу. "Дайте шума для рехаба, в котором я сейчас нахожусь, для сотрудников правоохранительных органов Наро-Фоминского округа", - сказал артист со сцены. Артиста отпустили из реабилитационной клиники для выступления на столичной площадке для поклонников. В конце октября Наро-Фоминский городской суд Москвы избрал Гуфу и его приятелю Геворку Саруханяну запрет определенных действий по делу о грабеже. Как ранее рассказывал РИА Новости его адвокат, рэперу запрещено посещать место происшествия и общаться со свидетелями и потерпевшими. Поводом для возбуждения уголовного дела о грабеже (по статье 161 УК РФ) стал инцидент, произошедший в подмосковной Апрелевке. Рэпер с друзьями арендовал баню, где его пытался снять на телефон брат администратора. На просьбы удалить запись, тот ответил, что удалил, и передал Долматову заблокированный телефон. Эти действия полиция расценила как грабеж.

https://ria.ru/20241024/guf-1979852471.html

https://ria.ru/20241029/guf-1980685480.html

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Гуф на сцене VK Stadium в Москве с электронным браслетом на ноге Гуф вышел на сцену VK Stadium в Москве с электронным браслетом на ноге и поблагодарил полицию Наро-Фоминска, передает корреспондент РИА Новости. В конце октября Наро-Фоминский городской суд Москвы избрал Гуфу запрет определенных действий по делу о грабеже. Как ранее рассказывал РИА Новости его адвокат, рэперу запрещено посещать место происшествия и общаться со свидетелями и потерпевшими. 2024-11-22T21:47 true PT0M21S

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москва, россия, апрелевка, guf (алексей долматов)