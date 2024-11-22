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Калужский губернатор ответил на вопросы жителей в прямом эфире - РИА Новости, 22.11.2024
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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
11:10 22.11.2024
https://ria.ru/20241122/gubernator-1985147496.html
Калужский губернатор ответил на вопросы жителей в прямом эфире
Калужский губернатор ответил на вопросы жителей в прямом эфире - РИА Новости, 22.11.2024
Калужский губернатор ответил на вопросы жителей в прямом эфире
Губернатор Калужской области Владислав Шапша в прямом эфире ответил на вопросы жителей региона, сообщает областное правительство. РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T11:10
2024-11-22T11:10
калужская область
калужская область
владислав шапша
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КАЛУГА, 22 ноя - РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша в прямом эфире ответил на вопросы жителей региона, сообщает областное правительство. Сообщается, что прямое общение с жителями состоялось на странице Владислава Шапши в социальной сети "ВКонтакте". Трансляция длилась чуть более одного часа. Эфир за это время посмотрело около девяти тысяч человек. До начала эфира, по данным областного правительства, поступило свыше 1500 вопросов. Еще более 900 было задано во время эфира. Главы администраций муниципальных образований области, руководители отраслевых министерств, профильных ведомств следили за трансляцией и давали ответы в чате. Владислав Шапша ответил на порядка 60 вопросов. По остальным гражданам будут даны разъяснения, подчёркивают в областном правительстве. "В числе волнующих жителей городов и районов области тем - обеспечение лекарственными препаратами, строительство школ и больниц, ремонт дорог и коммунальных сетей, газификация, благоустройство населенных пунктов и миграционная политика. Особое внимание было уделено мерам поддержки участников СВО и членов их семей", - говорится в сообщении. Подводя итоги прямой линии, губернатор отметил, что онлайн-общение с земляками проходит уже четвертый год. По его словам, если несколько лет назад калужан волновали глобальные проблемы, то сейчас в основном конкретные житейские вопросы. Это означает, что основные масштабные задачи удалось выполнить или найти решение, подчеркнул Владислав Шапша. "Мы многое делаем, многое меняем. И все это делаем вместе с вами, уважаемые жители. Я чувствую вашу поддержку и вашу критику. В критике ничего страшного нет. Мы и дальше продолжим нашу работу, будем развивать Калужскую область, благоустраивать территории, создавать новые предприятия, получать новые доходы в бюджет. И оставаться регионом, задающим тренд", - сказал губернатор.
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калужская область, владислав шапша
Калужская область, Калужская область, Владислав Шапша

Калужский губернатор ответил на вопросы жителей в прямом эфире

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкГубернатор Калужской области Владислав Шапша
Губернатор Калужской области Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Губернатор Калужской области Владислав Шапша. Архивное фото
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КАЛУГА, 22 ноя - РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша в прямом эфире ответил на вопросы жителей региона, сообщает областное правительство.
Сообщается, что прямое общение с жителями состоялось на странице Владислава Шапши в социальной сети "ВКонтакте". Трансляция длилась чуть более одного часа. Эфир за это время посмотрело около девяти тысяч человек.
До начала эфира, по данным областного правительства, поступило свыше 1500 вопросов. Еще более 900 было задано во время эфира. Главы администраций муниципальных образований области, руководители отраслевых министерств, профильных ведомств следили за трансляцией и давали ответы в чате. Владислав Шапша ответил на порядка 60 вопросов. По остальным гражданам будут даны разъяснения, подчёркивают в областном правительстве.
"В числе волнующих жителей городов и районов области тем - обеспечение лекарственными препаратами, строительство школ и больниц, ремонт дорог и коммунальных сетей, газификация, благоустройство населенных пунктов и миграционная политика. Особое внимание было уделено мерам поддержки участников СВО и членов их семей", - говорится в сообщении.
Подводя итоги прямой линии, губернатор отметил, что онлайн-общение с земляками проходит уже четвертый год. По его словам, если несколько лет назад калужан волновали глобальные проблемы, то сейчас в основном конкретные житейские вопросы. Это означает, что основные масштабные задачи удалось выполнить или найти решение, подчеркнул Владислав Шапша.
"Мы многое делаем, многое меняем. И все это делаем вместе с вами, уважаемые жители. Я чувствую вашу поддержку и вашу критику. В критике ничего страшного нет. Мы и дальше продолжим нашу работу, будем развивать Калужскую область, благоустраивать территории, создавать новые предприятия, получать новые доходы в бюджет. И оставаться регионом, задающим тренд", - сказал губернатор.
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