https://ria.ru/20241122/gubernator-1985147496.html

Калужский губернатор ответил на вопросы жителей в прямом эфире

Калужский губернатор ответил на вопросы жителей в прямом эфире - РИА Новости, 22.11.2024

Калужский губернатор ответил на вопросы жителей в прямом эфире

Губернатор Калужской области Владислав Шапша в прямом эфире ответил на вопросы жителей региона, сообщает областное правительство. РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T11:10

2024-11-22T11:10

2024-11-22T11:10

калужская область

калужская область

владислав шапша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968708038_0:31:3072:1759_1920x0_80_0_0_819c6d79e0e0c7d2f94fa244b289e571.jpg

КАЛУГА, 22 ноя - РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша в прямом эфире ответил на вопросы жителей региона, сообщает областное правительство. Сообщается, что прямое общение с жителями состоялось на странице Владислава Шапши в социальной сети "ВКонтакте". Трансляция длилась чуть более одного часа. Эфир за это время посмотрело около девяти тысяч человек. До начала эфира, по данным областного правительства, поступило свыше 1500 вопросов. Еще более 900 было задано во время эфира. Главы администраций муниципальных образований области, руководители отраслевых министерств, профильных ведомств следили за трансляцией и давали ответы в чате. Владислав Шапша ответил на порядка 60 вопросов. По остальным гражданам будут даны разъяснения, подчёркивают в областном правительстве. "В числе волнующих жителей городов и районов области тем - обеспечение лекарственными препаратами, строительство школ и больниц, ремонт дорог и коммунальных сетей, газификация, благоустройство населенных пунктов и миграционная политика. Особое внимание было уделено мерам поддержки участников СВО и членов их семей", - говорится в сообщении. Подводя итоги прямой линии, губернатор отметил, что онлайн-общение с земляками проходит уже четвертый год. По его словам, если несколько лет назад калужан волновали глобальные проблемы, то сейчас в основном конкретные житейские вопросы. Это означает, что основные масштабные задачи удалось выполнить или найти решение, подчеркнул Владислав Шапша. "Мы многое делаем, многое меняем. И все это делаем вместе с вами, уважаемые жители. Я чувствую вашу поддержку и вашу критику. В критике ничего страшного нет. Мы и дальше продолжим нашу работу, будем развивать Калужскую область, благоустраивать территории, создавать новые предприятия, получать новые доходы в бюджет. И оставаться регионом, задающим тренд", - сказал губернатор.

https://ria.ru/20241121/novoseltsev-1985062423.html

калужская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

калужская область, владислав шапша