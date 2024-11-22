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На Украине депутат получил пожизненный срок за взрыв гранат - РИА Новости, 22.11.2024
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15:25 22.11.2024
https://ria.ru/20241122/granata-1985217981.html
На Украине депутат получил пожизненный срок за взрыв гранат
На Украине депутат получил пожизненный срок за взрыв гранат - РИА Новости, 22.11.2024
На Украине депутат получил пожизненный срок за взрыв гранат
Пожизненное лишение свободы получил закарпатский депутат Сергей Батрин, который взорвал гранаты во время заседания Керецковского сельсовета , сообщает в пятницу РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T15:25
2024-11-22T15:25
в мире
закарпатская область
служба безопасности украины
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Пожизненное лишение свободы получил закарпатский депутат Сергей Батрин, который взорвал гранаты во время заседания Керецковского сельсовета , сообщает в пятницу Служба безопасности Украины (СБУ). Депутат от партии "Слуга народа" Сергей Батрин 15 декабря 2023 года взорвал три боевые осколочные гранаты на сессии сельсовета в Закарпатской области. По уточненной информации, пострадали 26 человек, двое из них позже скончались. Сам злоумышленник находился в больнице. Позднее СБУ предъявила депутату обвинение в совершении террористического акта. "Пожизненное лишение свободы получил депутат, который взорвал гранаты во время заседания сельсовета в Закарпатье. По данным следствия, злоумышленник заранее подготовился к преступлению. Сначала он задействовал собственные связи в криминальных кругах, чтобы приобрести боевые гранаты, а затем спрятал их в собственном доме. В день заседания сельсовета депутат принес боевые средства поражения в помещение госучреждения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. Имя депутата не называется, однако, по данным украинского издания "Главком", речь идет о Сергее Батрине. Депутату вменялись статьи "Террористический акт, приведший к гибели людей"; "Ношение, хранение, приобретение взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения".
https://ria.ru/20241122/selidovo-1985112916.html
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в мире, закарпатская область, служба безопасности украины, украина
В мире, Закарпатская область, Служба безопасности Украины, Украина
На Украине депутат получил пожизненный срок за взрыв гранат

Закарпатский депутат получил пожизненный срок за взрыв гранат

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкГраната
Граната - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Граната. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Пожизненное лишение свободы получил закарпатский депутат Сергей Батрин, который взорвал гранаты во время заседания Керецковского сельсовета , сообщает в пятницу Служба безопасности Украины (СБУ).
Депутат от партии "Слуга народа" Сергей Батрин 15 декабря 2023 года взорвал три боевые осколочные гранаты на сессии сельсовета в Закарпатской области. По уточненной информации, пострадали 26 человек, двое из них позже скончались. Сам злоумышленник находился в больнице. Позднее СБУ предъявила депутату обвинение в совершении террористического акта.
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"Пожизненное лишение свободы получил депутат, который взорвал гранаты во время заседания сельсовета в Закарпатье. По данным следствия, злоумышленник заранее подготовился к преступлению. Сначала он задействовал собственные связи в криминальных кругах, чтобы приобрести боевые гранаты, а затем спрятал их в собственном доме. В день заседания сельсовета депутат принес боевые средства поражения в помещение госучреждения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ.
Имя депутата не называется, однако, по данным украинского издания "Главком", речь идет о Сергее Батрине. Депутату вменялись статьи "Террористический акт, приведший к гибели людей"; "Ношение, хранение, приобретение взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения".
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