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В Госдуме рассказали о штрафах за повторную утечку данных - РИА Новости, 22.11.2024
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14:01 22.11.2024
https://ria.ru/20241122/gosduma-1985195506.html
В Госдуме рассказали о штрафах за повторную утечку данных
В Госдуме рассказали о штрафах за повторную утечку данных - РИА Новости, 22.11.2024
В Госдуме рассказали о штрафах за повторную утечку данных
Штрафы за повторную утечку персональных данных для компаний составят от 1 до 3% от оборота за календарный год, для должностных лиц – до 1,2 миллионов рублей,... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T14:01
2024-11-22T14:01
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Штрафы за повторную утечку персональных данных для компаний составят от 1 до 3% от оборота за календарный год, для должностных лиц – до 1,2 миллионов рублей, следует из поправок ко второму чтению законопроекта об оборотных штрафах за утечки персональных данных, которые одобрил комитет Госдумы по госстроительству. "Совершение административного правонарушения, предусмотренного частями 12 - 14 настоящей статьи, лицом, подвергнутым административному наказанию за административные правонарушения, предусмотренные частями 12 - 14, 16 - 18 и настоящей частью настоящей статьи, - влечет наложение административного штрафа… на юридических лиц - от 1 до 3 процентов совокупного размера суммы выручки, полученной от реализации всех товаров (работ, услуг), за календарный год", - сказано в тексте законопроекта ко второму чтению, который доступен в думской электронной базе. Для должностных лиц предлагается установить штрафы от 800 тысяч до 1,2 миллиона рублей.
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госдума рф, общество
Госдума РФ, Общество
В Госдуме рассказали о штрафах за повторную утечку данных

Госдума одобрила штрафы за повторную утечку персональных данных

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Штрафы за повторную утечку персональных данных для компаний составят от 1 до 3% от оборота за календарный год, для должностных лиц – до 1,2 миллионов рублей, следует из поправок ко второму чтению законопроекта об оборотных штрафах за утечки персональных данных, которые одобрил комитет Госдумы по госстроительству.
"Совершение административного правонарушения, предусмотренного частями 12 - 14 настоящей статьи, лицом, подвергнутым административному наказанию за административные правонарушения, предусмотренные частями 12 - 14, 16 - 18 и настоящей частью настоящей статьи, - влечет наложение административного штрафа… на юридических лиц - от 1 до 3 процентов совокупного размера суммы выручки, полученной от реализации всех товаров (работ, услуг), за календарный год", - сказано в тексте законопроекта ко второму чтению, который доступен в думской электронной базе.
Для должностных лиц предлагается установить штрафы от 800 тысяч до 1,2 миллиона рублей.
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