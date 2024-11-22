https://ria.ru/20241122/gosduma-1985195506.html

В Госдуме рассказали о штрафах за повторную утечку данных

В Госдуме рассказали о штрафах за повторную утечку данных - РИА Новости, 22.11.2024

В Госдуме рассказали о штрафах за повторную утечку данных

Штрафы за повторную утечку персональных данных для компаний составят от 1 до 3% от оборота за календарный год, для должностных лиц – до 1,2 миллионов рублей,... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T14:01

2024-11-22T14:01

2024-11-22T14:01

госдума рф

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c1c2eeb9876a7bd2e77aa8a1d93a7800.jpg

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Штрафы за повторную утечку персональных данных для компаний составят от 1 до 3% от оборота за календарный год, для должностных лиц – до 1,2 миллионов рублей, следует из поправок ко второму чтению законопроекта об оборотных штрафах за утечки персональных данных, которые одобрил комитет Госдумы по госстроительству. "Совершение административного правонарушения, предусмотренного частями 12 - 14 настоящей статьи, лицом, подвергнутым административному наказанию за административные правонарушения, предусмотренные частями 12 - 14, 16 - 18 и настоящей частью настоящей статьи, - влечет наложение административного штрафа… на юридических лиц - от 1 до 3 процентов совокупного размера суммы выручки, полученной от реализации всех товаров (работ, услуг), за календарный год", - сказано в тексте законопроекта ко второму чтению, который доступен в думской электронной базе. Для должностных лиц предлагается установить штрафы от 800 тысяч до 1,2 миллиона рублей.

https://ria.ru/20240828/sovfedja-1968898137.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

госдума рф, общество