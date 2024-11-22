https://ria.ru/20241122/gosduma-1985172260.html

В Госдуме предложили наказывать за незаконное хранение данных детей

В Госдуме предложили наказывать за незаконное хранение данных детей - РИА Новости, 22.11.2024

В Госдуме предложили наказывать за незаконное хранение данных детей

Незаконное использование, передачу или хранение информации, содержащей полученные незаконно персональные данные несовершеннолетних, предлагается наказывать... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T12:46

2024-11-22T12:46

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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Незаконное использование, передачу или хранение информации, содержащей полученные незаконно персональные данные несовершеннолетних, предлагается наказывать сроком до пяти лет лишения свободы, следует из поправок ко второму чтению законопроекта об уголовной ответственности за создание сайтов с незаконным оборотом персональных данных, которые одобрил комитет Госдумы по госстроительству. "То же деяние, совершенное в отношении компьютерной информации, содержащей персональные данные несовершеннолетних лиц, …наказывается штрафом в размере до семисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок", - следует из текста законопроекта ко второму чтению, доступного в думской электронной базе.Также комитет одобрил поправки об увеличении сумм штрафов. В том числе незаконный сбор личных биометрических данных предлагается также наказывать штрафом в размере дохода осужденного за два года, а незаконное хранение данных, совершенное из корыстной заинтересованности или повлекшее причинение крупного ущерба, предлагается наказывать также штрафом до одного миллиона рублей или в размере иного дохода осужденного за период до трёх лет.

https://ria.ru/20241121/gosduma-1984993125.html

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