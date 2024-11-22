https://ria.ru/20241122/gosduma-1985136509.html

В Госдуме назвали ракету "Орешник" козырем России

В Госдуме назвали ракету "Орешник" козырем России - РИА Новости, 22.11.2024

В Госдуме назвали ракету "Орешник" козырем России

Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал появление новейшей гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T10:16

2024-11-22T10:16

2024-11-22T10:16

новое оружие россии

россия

украина

германия

леонид ивлев

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нато

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал появление новейшей гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности "Орешник" козырем России, который некому и нечем побить. "Россия в день Михаила Архангела, небесного покровителя своей армии, вынула из рукава такой козырь, который некому и нечем побить", - сказал Ивлев РИА Новости. По его словам, президент России неоднократно предупреждал "западных поджигателей войны" о последствиях дальнобойных ударов по России. "Теперь ответные удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. При этом, ответные ракетные пуски могут быть нанесены и по объектам за ее пределами. Если на Западе этого добиваются, то пусть теперь думают", - сказал депутат. По его словам, военные базы НАТО с дальнобойным оружием находятся в Германии, Польше и Румынии, и "Орешник" вряд ли смогут сбить в пунктах управления альянса, к примеру, в Германии, Франции, Великобритании. Президент России Владимир Путин накануне выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен комплекс, который производит в том числе ракетную технику. В боевых условиях было проведено испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

https://ria.ru/20241121/raketa-1985091076.html

https://ria.ru/20241122/ukraina-1985116104.html

https://ria.ru/20241122/oreshnik-1985108275.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, украина, германия, леонид ивлев, владимир путин, нато, безопасность