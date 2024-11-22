В Госдуме назвали ракету "Орешник" козырем России
Депутат Ивлев назвал появление гиперзвуковой ракеты "Орешник" козырем России
Кадр из видео удара ракетой "Орешник"
Кадр из видео удара ракетой "Орешник"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал появление новейшей гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности "Орешник" козырем России, который некому и нечем побить.
"Россия в день Михаила Архангела, небесного покровителя своей армии, вынула из рукава такой козырь, который некому и нечем побить", - сказал Ивлев РИА Новости.
По его словам, президент России неоднократно предупреждал "западных поджигателей войны" о последствиях дальнобойных ударов по России.
"Теперь ответные удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. При этом, ответные ракетные пуски могут быть нанесены и по объектам за ее пределами. Если на Западе этого добиваются, то пусть теперь думают", - сказал депутат.
Президент России Владимир Путин накануне выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен комплекс, который производит в том числе ракетную технику. В боевых условиях было проведено испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.