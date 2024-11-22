https://ria.ru/20241122/gosduma-1985108873.html
Россиянам рассказали, как пройти бесплатную медицинскую реабилитацию
Россиянам рассказали, как пройти бесплатную медицинскую реабилитацию - РИА Новости, 22.11.2024
Россиянам рассказали, как пройти бесплатную медицинскую реабилитацию
Получить направление на прохождение реабилитации может любой россиянин, имеющий полис ОМС, при наличии у него медицинских показаний, рассказала РИА Новости член РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T02:23
2024-11-22T02:23
2024-11-22T02:23
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Получить направление на прохождение реабилитации может любой россиянин, имеющий полис ОМС, при наличии у него медицинских показаний, рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова. "Получить направление на прохождение реабилитации может любой гражданин, имеющий полис ОМС, при наличии у него медицинских показаний. Отказано в ней может быть, если только лечащим врачом будут выявлены противопоказания: острые инфекционные и злокачественные заболевания, обострение хронических заболеваний, туберкулез и другие. Главная цель реабилитации - восстановление не только физического и психологического здоровья, а также социального статуса пациента", - рассказала Фролова. Парламентарий отметила, что получить медицинскую помощь по медицинской реабилитации можно в медицинских организациях, начиная от поликлиники по месту жительства до федерального реабилитационного центра, все зависит от состояния пациента, его заболевания и врачебного решения о проведении нейрореабилитации, кардиореабилитации или реабилитации пациентов с нарушением функции опорно-двигательного аппарата. "Первый и самый важный шаг в этом вопросе - визит к лечащему врачу. Именно лечащий врач совместно с реабилитологом, психологом, физиотерапевтом оценивают состояние пациента, его реабилитационный потенциал на основе проведенного медицинского обследования и формируют индивидуальную программу реабилитации для каждого пациента. Пациенты с легкими нарушениями состояния здоровья могут пройти реабилитацию амбулаторно, в поликлинике или дневном стационаре. Для маломобильных пациентов возможна организация реабилитации на дому", - подчеркнула Фролова. По ее словам, если пациент с трудом передвигается сам, ему нужна помощь в быту, то его могут направить в отделение медицинской реабилитации круглосуточного стационара, а также в федеральный реабилитационный центр. Кроме того, депутат добавила, что в ближайшие три года предполагается увеличить средние нормативы объема медпомощи по направлению реабилитационных мероприятий в амбулаторных условиях, а также в условиях дневного и круглосуточного стационаров, в зависимости от этапа медицинской реабилитации. "Развитие реабилитационного направления представляет большие возможности для улучшения здоровья жителей, увеличения продолжительности жизни, а главное экономически и социально активного периода жизни, сохранения трудоспособности и снижения инвалидизации. Поэтому крайне важно, чтобы пациенты знали свои права и пользовались возможностью пройти бесплатную медицинскую реабилитацию и вернуться к полноценной, максимально привычной жизни", - заключила она.
https://ria.ru/20241121/gosduma-1984993125.html
https://ria.ru/20241120/monopolii-1984724538.html
https://ria.ru/20241121/ipk-1985007395.html
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общество, госдума рф
Россиянам рассказали, как пройти бесплатную медицинскую реабилитацию
Депутат Фролова: медреабилитацию может получить любой россиянин с полисом ОМС
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Получить направление на прохождение реабилитации может любой россиянин, имеющий полис ОМС, при наличии у него медицинских показаний, рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова.
"Получить направление на прохождение реабилитации может любой гражданин, имеющий полис ОМС, при наличии у него медицинских показаний. Отказано в ней может быть, если только лечащим врачом будут выявлены противопоказания: острые инфекционные и злокачественные заболевания, обострение хронических заболеваний, туберкулез и другие. Главная цель реабилитации - восстановление не только физического и психологического здоровья, а также социального статуса пациента", - рассказала Фролова.
Парламентарий отметила, что получить медицинскую помощь по медицинской реабилитации можно в медицинских организациях, начиная от поликлиники по месту жительства до федерального реабилитационного центра, все зависит от состояния пациента, его заболевания и врачебного решения о проведении нейрореабилитации, кардиореабилитации или реабилитации пациентов с нарушением функции опорно-двигательного аппарата.
"Первый и самый важный шаг в этом вопросе - визит к лечащему врачу. Именно лечащий врач совместно с реабилитологом, психологом, физиотерапевтом оценивают состояние пациента, его реабилитационный потенциал на основе проведенного медицинского обследования и формируют индивидуальную программу реабилитации для каждого пациента. Пациенты с легкими нарушениями состояния здоровья могут пройти реабилитацию амбулаторно, в поликлинике или дневном стационаре. Для маломобильных пациентов возможна организация реабилитации на дому", - подчеркнула Фролова.
По ее словам, если пациент с трудом передвигается сам, ему нужна помощь в быту, то его могут направить в отделение медицинской реабилитации круглосуточного стационара, а также в федеральный реабилитационный центр.
Кроме того, депутат добавила, что в ближайшие три года предполагается увеличить средние нормативы объема медпомощи по направлению реабилитационных мероприятий в амбулаторных условиях, а также в условиях дневного и круглосуточного стационаров, в зависимости от этапа медицинской реабилитации.
"Развитие реабилитационного направления представляет большие возможности для улучшения здоровья жителей, увеличения продолжительности жизни, а главное экономически и социально активного периода жизни, сохранения трудоспособности и снижения инвалидизации. Поэтому крайне важно, чтобы пациенты знали свои права и пользовались возможностью пройти бесплатную медицинскую реабилитацию и вернуться к полноценной, максимально привычной жизни", - заключила она.