https://ria.ru/20241122/gorlovka-1985295117.html
Украинские войска обстреляли центр Горловки
Украинские войска обстреляли центр Горловки - РИА Новости, 22.11.2024
Украинские войска обстреляли центр Горловки
Украинские войска обстреляли центр Горловки "натовскими" снарядами калибром 155 миллиметров и сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T23:00
2024-11-22T23:00
2024-11-22T23:00
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 22 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли центр Горловки "натовскими" снарядами калибром 155 миллиметров и сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА), сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.40 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства. Кроме того, ВСУ в 12.40 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на этот же район. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20241122/obstrel-1985179907.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, вооруженные силы украины, стирол, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Стирол, Происшествия
Украинские войска обстреляли центр Горловки
ВСУ обстреляли Горловку натовскими снарядами и сбросили взрывное устройство