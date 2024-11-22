https://ria.ru/20241122/gorlovka-1985295117.html

Украинские войска обстреляли центр Горловки

Украинские войска обстреляли центр Горловки - РИА Новости, 22.11.2024

Украинские войска обстреляли центр Горловки

Украинские войска обстреляли центр Горловки "натовскими" снарядами калибром 155 миллиметров и сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T23:00

2024-11-22T23:00

2024-11-22T23:00

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

украина

сцкк

вооруженные силы украины

стирол

происшествия

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ДОНЕЦК, 22 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли центр Горловки "натовскими" снарядами калибром 155 миллиметров и сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА), сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.40 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства. Кроме того, ВСУ в 12.40 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на этот же район. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20241122/obstrel-1985179907.html

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донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, вооруженные силы украины, стирол, происшествия