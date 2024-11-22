https://ria.ru/20241122/gorlovka-1985147340.html

В Горловке при обстрелах ВСУ повредили здание детского сада

В Горловке при обстрелах ВСУ повредили здание детского сада - РИА Новости, 22.11.2024

В Горловке при обстрелах ВСУ повредили здание детского сада

ДОНЕЦК, 22 ноя – РИА Новости Здание детского сада повреждено в центре Горловки, в ДНР, в результате обстрела украинскими войсками, сообщил в пятницу мэр этого... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T11:09

2024-11-22T11:09

2024-11-22T11:09

специальная военная операция на украине

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стирол

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ДОНЕЦК, 22 ноя – РИА Новости Здание детского сада повреждено в центре Горловки, в ДНР, в результате обстрела украинскими войсками, сообщил в пятницу мэр этого города Иван Приходько. "В результате украинской вооруженной агрессии в центре Горловки повреждено здание детского сада", - написал Приходько в Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20241122/belousov-1985135162.html

горловка

донецк

донецкая народная республика

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в мире, горловка, донецк, донецкая народная республика, иван приходько, стирол