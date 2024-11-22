https://ria.ru/20241122/gorlovka-1985147340.html
В Горловке при обстрелах ВСУ повредили здание детского сада
В Горловке при обстрелах ВСУ повредили здание детского сада - РИА Новости, 22.11.2024
В Горловке при обстрелах ВСУ повредили здание детского сада
ДОНЕЦК, 22 ноя – РИА Новости Здание детского сада повреждено в центре Горловки, в ДНР, в результате обстрела украинскими войсками, сообщил в пятницу мэр этого... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T11:09
2024-11-22T11:09
2024-11-22T11:09
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецк
донецкая народная республика
иван приходько
стирол
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_6cc40a4e16f68a12d2f82823a382ecfb.jpg
ДОНЕЦК, 22 ноя – РИА Новости Здание детского сада повреждено в центре Горловки, в ДНР, в результате обстрела украинскими войсками, сообщил в пятницу мэр этого города Иван Приходько. "В результате украинской вооруженной агрессии в центре Горловки повреждено здание детского сада", - написал Приходько в Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20241122/belousov-1985135162.html
горловка
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d9e5e9ea2dec17c5a6c4c3950713786e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, донецк, донецкая народная республика, иван приходько, стирол
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Стирол
В Горловке при обстрелах ВСУ повредили здание детского сада
Приходько: в центре Горловки при обстрелах ВСУ повредили здание детского сада