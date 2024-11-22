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В Горловке при обстрелах ВСУ повредили здание детского сада - РИА Новости, 22.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:09 22.11.2024
https://ria.ru/20241122/gorlovka-1985147340.html
В Горловке при обстрелах ВСУ повредили здание детского сада
В Горловке при обстрелах ВСУ повредили здание детского сада - РИА Новости, 22.11.2024
В Горловке при обстрелах ВСУ повредили здание детского сада
ДОНЕЦК, 22 ноя – РИА Новости Здание детского сада повреждено в центре Горловки, в ДНР, в результате обстрела украинскими войсками, сообщил в пятницу мэр этого... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T11:09
2024-11-22T11:09
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецк
донецкая народная республика
иван приходько
стирол
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ДОНЕЦК, 22 ноя – РИА Новости Здание детского сада повреждено в центре Горловки, в ДНР, в результате обстрела украинскими войсками, сообщил в пятницу мэр этого города Иван Приходько. "В результате украинской вооруженной агрессии в центре Горловки повреждено здание детского сада", - написал Приходько в Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20241122/belousov-1985135162.html
горловка
донецк
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в мире, горловка, донецк, донецкая народная республика, иван приходько, стирол
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Стирол
В Горловке при обстрелах ВСУ повредили здание детского сада

Приходько: в центре Горловки при обстрелах ВСУ повредили здание детского сада

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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ДОНЕЦК, 22 ноя – РИА Новости Здание детского сада повреждено в центре Горловки, в ДНР, в результате обстрела украинскими войсками, сообщил в пятницу мэр этого города Иван Приходько.
"В результате украинской вооруженной агрессии в центре Горловки повреждено здание детского сада", - написал Приходько в Telegram-канале.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоСтирол
 
 
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