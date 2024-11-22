https://ria.ru/20241122/glonass-1985113186.html

ГЛОНАСС и "Ступор" будут передавать данные о полетах БПЛА органам госвласти

ГЛОНАСС и "Ступор" будут передавать данные о полетах БПЛА органам госвласти - РИА Новости, 22.11.2024

ГЛОНАСС и "Ступор" будут передавать данные о полетах БПЛА органам госвласти

Интеграция данных системы "ЭРА-ГЛОНАСС" о местоположении беспилотников с технологиями контроля неба, реализуемыми компанией "Ступор", улучшит ситуационную... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T04:22

2024-11-22T04:22

2024-11-22T06:34

россия

эра-глонасс

алексей райкевич

технологии

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Интеграция данных системы "ЭРА-ГЛОНАСС" о местоположении беспилотников с технологиями контроля неба, реализуемыми компанией "Ступор", улучшит ситуационную осведомленность органов государственной власти о полетах беспилотных воздушных судов гражданского назначения, заявил РИА Новости генеральный директор ООО "Ступор" Дмитрий Воронцов.Соглашение о сотрудничестве для реализации пилотного проекта заключили генеральный директор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич и генеральный директор ООО "Ступор" Дмитрий Воронцов. "Компания "Ступор" и АО "Глонасс" выработали решение, при котором регулирование воздушного движения беспилотных воздушных судов в рамках концепции открытого неба невозможно без получения данных от систем как объективного, так и необъективного контроля. В настоящий момент мы способны совместно в интересах безопасности воздушного движения реализовывать эту идею. Информацию о полетах дронов гражданского назначения мы будем анализировать, систематизировать и выводить ее в единый ситуационный центр в рамках контроля и безопасности воздушного движения беспилотных авиационных систем на всей территории Российской Федерации, а в случае выявленных нарушений, принуждать их к посадке", — отметил Воронцов. При этом, по словам гендиректора АО "ГЛОНАСС" Алексея Райкевича, интеграция навигационной составляющей с технологиями контроля неба - это важный шаг к безопасному и эффективному использованию гражданских беспилотных летательных аппаратов на территории России. "ГЛОНАСС работает над прозрачностью и идентификацией объектов в воздухе, что способствует снятию существующих ограничений на использование гражданских беспилотников в нашей стране", - подчеркнул Райкевич.

https://ria.ru/20241120/glonass-1984902976.html

https://ria.ru/20240913/era-glonass-1972345239.html

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россия, эра-глонасс, алексей райкевич, технологии