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ГЛОНАСС и "Ступор" будут передавать данные о полетах БПЛА органам госвласти - РИА Новости, 22.11.2024
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04:22 22.11.2024 (обновлено: 06:34 22.11.2024)
https://ria.ru/20241122/glonass-1985113186.html
ГЛОНАСС и "Ступор" будут передавать данные о полетах БПЛА органам госвласти
ГЛОНАСС и "Ступор" будут передавать данные о полетах БПЛА органам госвласти - РИА Новости, 22.11.2024
ГЛОНАСС и "Ступор" будут передавать данные о полетах БПЛА органам госвласти
Интеграция данных системы "ЭРА-ГЛОНАСС" о местоположении беспилотников с технологиями контроля неба, реализуемыми компанией "Ступор", улучшит ситуационную... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T04:22
2024-11-22T06:34
россия
эра-глонасс
алексей райкевич
технологии
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Интеграция данных системы "ЭРА-ГЛОНАСС" о местоположении беспилотников с технологиями контроля неба, реализуемыми компанией "Ступор", улучшит ситуационную осведомленность органов государственной власти о полетах беспилотных воздушных судов гражданского назначения, заявил РИА Новости генеральный директор ООО "Ступор" Дмитрий Воронцов.Соглашение о сотрудничестве для реализации пилотного проекта заключили генеральный директор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич и генеральный директор ООО "Ступор" Дмитрий Воронцов. "Компания "Ступор" и АО "Глонасс" выработали решение, при котором регулирование воздушного движения беспилотных воздушных судов в рамках концепции открытого неба невозможно без получения данных от систем как объективного, так и необъективного контроля. В настоящий момент мы способны совместно в интересах безопасности воздушного движения реализовывать эту идею. Информацию о полетах дронов гражданского назначения мы будем анализировать, систематизировать и выводить ее в единый ситуационный центр в рамках контроля и безопасности воздушного движения беспилотных авиационных систем на всей территории Российской Федерации, а в случае выявленных нарушений, принуждать их к посадке", — отметил Воронцов. При этом, по словам гендиректора АО "ГЛОНАСС" Алексея Райкевича, интеграция навигационной составляющей с технологиями контроля неба - это важный шаг к безопасному и эффективному использованию гражданских беспилотных летательных аппаратов на территории России. "ГЛОНАСС работает над прозрачностью и идентификацией объектов в воздухе, что способствует снятию существующих ограничений на использование гражданских беспилотников в нашей стране", - подчеркнул Райкевич.
https://ria.ru/20241120/glonass-1984902976.html
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россия, эра-глонасс, алексей райкевич, технологии
Россия, ЭРА-ГЛОНАСС, Алексей Райкевич, Технологии
ГЛОНАСС и "Ступор" будут передавать данные о полетах БПЛА органам госвласти

Гендиректор "Ступора": ГЛОНАСС будут передавать данные о БПЛА органам госвласти

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтенд российской государственной системы экстренного реагирования при авариях "Эра-Глонасс"
Стенд российской государственной системы экстренного реагирования при авариях Эра-Глонасс - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Стенд российской государственной системы экстренного реагирования при авариях "Эра-Глонасс" . Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Интеграция данных системы "ЭРА-ГЛОНАСС" о местоположении беспилотников с технологиями контроля неба, реализуемыми компанией "Ступор", улучшит ситуационную осведомленность органов государственной власти о полетах беспилотных воздушных судов гражданского назначения, заявил РИА Новости генеральный директор ООО "Ступор" Дмитрий Воронцов.
Соглашение о сотрудничестве для реализации пилотного проекта заключили генеральный директор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич и генеральный директор ООО "Ступор" Дмитрий Воронцов.
Генеральный директор АО ГЛОНАСС Алексей Райкевич доложил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину о развитии ЭРА-ГЛОНАСС - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
Алексей Райкевич доложил Михаилу Мишустину о развитии "ЭРА-ГЛОНАСС"
20 ноября, 19:29
"Компания "Ступор" и АО "Глонасс" выработали решение, при котором регулирование воздушного движения беспилотных воздушных судов в рамках концепции открытого неба невозможно без получения данных от систем как объективного, так и необъективного контроля. В настоящий момент мы способны совместно в интересах безопасности воздушного движения реализовывать эту идею. Информацию о полетах дронов гражданского назначения мы будем анализировать, систематизировать и выводить ее в единый ситуационный центр в рамках контроля и безопасности воздушного движения беспилотных авиационных систем на всей территории Российской Федерации, а в случае выявленных нарушений, принуждать их к посадке", — отметил Воронцов.
При этом, по словам гендиректора АО "ГЛОНАСС" Алексея Райкевича, интеграция навигационной составляющей с технологиями контроля неба - это важный шаг к безопасному и эффективному использованию гражданских беспилотных летательных аппаратов на территории России.
"ГЛОНАСС работает над прозрачностью и идентификацией объектов в воздухе, что способствует снятию существующих ограничений на использование гражданских беспилотников в нашей стране", - подчеркнул Райкевич.
ЭРА-ГЛОНАСС передала спасателям свыше 60 тысяч аварийных вызовов - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
"ЭРА-ГЛОНАСС" передала спасателям свыше 60 тысяч аварийных вызовов
13 сентября, 08:00
 
РоссияЭРА-ГЛОНАССАлексей РайкевичТехнологии
 
 
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