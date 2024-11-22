https://ria.ru/20241122/glonass-1985113186.html
ГЛОНАСС и "Ступор" будут передавать данные о полетах БПЛА органам госвласти
ГЛОНАСС и "Ступор" будут передавать данные о полетах БПЛА органам госвласти - РИА Новости, 22.11.2024
ГЛОНАСС и "Ступор" будут передавать данные о полетах БПЛА органам госвласти
Интеграция данных системы "ЭРА-ГЛОНАСС" о местоположении беспилотников с технологиями контроля неба, реализуемыми компанией "Ступор", улучшит ситуационную... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T04:22
2024-11-22T04:22
2024-11-22T06:34
россия
эра-глонасс
алексей райкевич
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764975053_0:0:3144:1770_1920x0_80_0_0_bc508f87e44b9a98da62cc721bb7d992.jpg
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Интеграция данных системы "ЭРА-ГЛОНАСС" о местоположении беспилотников с технологиями контроля неба, реализуемыми компанией "Ступор", улучшит ситуационную осведомленность органов государственной власти о полетах беспилотных воздушных судов гражданского назначения, заявил РИА Новости генеральный директор ООО "Ступор" Дмитрий Воронцов.Соглашение о сотрудничестве для реализации пилотного проекта заключили генеральный директор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич и генеральный директор ООО "Ступор" Дмитрий Воронцов. "Компания "Ступор" и АО "Глонасс" выработали решение, при котором регулирование воздушного движения беспилотных воздушных судов в рамках концепции открытого неба невозможно без получения данных от систем как объективного, так и необъективного контроля. В настоящий момент мы способны совместно в интересах безопасности воздушного движения реализовывать эту идею. Информацию о полетах дронов гражданского назначения мы будем анализировать, систематизировать и выводить ее в единый ситуационный центр в рамках контроля и безопасности воздушного движения беспилотных авиационных систем на всей территории Российской Федерации, а в случае выявленных нарушений, принуждать их к посадке", — отметил Воронцов. При этом, по словам гендиректора АО "ГЛОНАСС" Алексея Райкевича, интеграция навигационной составляющей с технологиями контроля неба - это важный шаг к безопасному и эффективному использованию гражданских беспилотных летательных аппаратов на территории России. "ГЛОНАСС работает над прозрачностью и идентификацией объектов в воздухе, что способствует снятию существующих ограничений на использование гражданских беспилотников в нашей стране", - подчеркнул Райкевич.
https://ria.ru/20241120/glonass-1984902976.html
https://ria.ru/20240913/era-glonass-1972345239.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764975053_87:0:2818:2048_1920x0_80_0_0_d6d113ada89378b5c8605f4c0fc10d4a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, эра-глонасс, алексей райкевич, технологии
Россия, ЭРА-ГЛОНАСС, Алексей Райкевич, Технологии
ГЛОНАСС и "Ступор" будут передавать данные о полетах БПЛА органам госвласти
Гендиректор "Ступора": ГЛОНАСС будут передавать данные о БПЛА органам госвласти
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Интеграция данных системы "ЭРА-ГЛОНАСС" о местоположении беспилотников с технологиями контроля неба, реализуемыми компанией "Ступор", улучшит ситуационную осведомленность органов государственной власти о полетах беспилотных воздушных судов гражданского назначения, заявил РИА Новости генеральный директор ООО "Ступор" Дмитрий Воронцов.
Соглашение о сотрудничестве для реализации пилотного проекта заключили генеральный директор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич
и генеральный директор ООО "Ступор" Дмитрий Воронцов.
"Компания "Ступор" и АО "Глонасс" выработали решение, при котором регулирование воздушного движения беспилотных воздушных судов в рамках концепции открытого неба невозможно без получения данных от систем как объективного, так и необъективного контроля. В настоящий момент мы способны совместно в интересах безопасности воздушного движения реализовывать эту идею. Информацию о полетах дронов гражданского назначения мы будем анализировать, систематизировать и выводить ее в единый ситуационный центр в рамках контроля и безопасности воздушного движения беспилотных авиационных систем на всей территории Российской Федерации, а в случае выявленных нарушений, принуждать их к посадке", — отметил Воронцов.
При этом, по словам гендиректора АО "ГЛОНАСС" Алексея Райкевича, интеграция навигационной составляющей с технологиями контроля неба - это важный шаг к безопасному и эффективному использованию гражданских беспилотных летательных аппаратов на территории России
.
"ГЛОНАСС работает над прозрачностью и идентификацией объектов в воздухе, что способствует снятию существующих ограничений на использование гражданских беспилотников в нашей стране", - подчеркнул Райкевич.