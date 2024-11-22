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Мэтт Гетц заявил, что не вернется к работе в конгрессе

Мэтт Гетц заявил, что не вернется к работе в конгрессе - РИА Новости, 22.11.2024

Мэтт Гетц заявил, что не вернется к работе в конгрессе

Бывший конгрессмен США Мэтт Гетц, отказавшийся от предложения стать генпрокурором, заявил, что не вернется к работе законодателем. РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T21:29

2024-11-22T21:29

2024-11-22T21:29

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ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. Бывший конгрессмен США Мэтт Гетц, отказавшийся от предложения стать генпрокурором, заявил, что не вернется к работе законодателем. "Я буду бороться за президента Трампа. Буду делать все, о чем он попросит меня, как я делал всегда. Но я думаю, восемь лет достаточное время в конгрессе США", - заявил Гетц в подкасте Чарли Кирка. Гетц написал заявление о сдаче мандата, когда победивший на выборах президента США Дональд Трамп предложил его на пост генпрокурора и главы минюста, в документе говорилось и о том, что он не намерен вступать в полномочия с приходом нового состава палаты представителей 3 января 2025 года. Когда Гетц взял самоотвод с поста генпрокурора, в СМИ заговорили о том, возможно ли юридически его возвращение к законодательной работе. Новым кандидатом во главу минюста Трамп предложил экс-генпрокурора Флориды Пэм Бонди, которая была ключевым членом команды его адвокатов во время первого неудачного процесса импичмента в 2019 году.

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Дарья Буймова

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