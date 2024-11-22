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Мэтт Гетц заявил, что не вернется к работе в конгрессе - РИА Новости, 22.11.2024
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21:29 22.11.2024
https://ria.ru/20241122/getts-1985288596.html
Мэтт Гетц заявил, что не вернется к работе в конгрессе
Мэтт Гетц заявил, что не вернется к работе в конгрессе - РИА Новости, 22.11.2024
Мэтт Гетц заявил, что не вернется к работе в конгрессе
Бывший конгрессмен США Мэтт Гетц, отказавшийся от предложения стать генпрокурором, заявил, что не вернется к работе законодателем. РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T21:29
2024-11-22T21:29
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ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. Бывший конгрессмен США Мэтт Гетц, отказавшийся от предложения стать генпрокурором, заявил, что не вернется к работе законодателем. "Я буду бороться за президента Трампа. Буду делать все, о чем он попросит меня, как я делал всегда. Но я думаю, восемь лет достаточное время в конгрессе США", - заявил Гетц в подкасте Чарли Кирка. Гетц написал заявление о сдаче мандата, когда победивший на выборах президента США Дональд Трамп предложил его на пост генпрокурора и главы минюста, в документе говорилось и о том, что он не намерен вступать в полномочия с приходом нового состава палаты представителей 3 января 2025 года. Когда Гетц взял самоотвод с поста генпрокурора, в СМИ заговорили о том, возможно ли юридически его возвращение к законодательной работе. Новым кандидатом во главу минюста Трамп предложил экс-генпрокурора Флориды Пэм Бонди, которая была ключевым членом команды его адвокатов во время первого неудачного процесса импичмента в 2019 году.
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в мире, сша, флорида, мэтт гетц, дональд трамп, конгресс сша, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Флорида, Мэтт Гетц, Дональд Трамп, Конгресс США, Выборы президента США — 2024
Мэтт Гетц заявил, что не вернется к работе в конгрессе

Отказавшийся от поста генпрокурора США Гетц заявил, что не вернется в конгресс

© AP Photo / Alex BrandonМэтт Гетц
Мэтт Гетц - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Мэтт Гетц. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. Бывший конгрессмен США Мэтт Гетц, отказавшийся от предложения стать генпрокурором, заявил, что не вернется к работе законодателем.
"Я буду бороться за президента Трампа. Буду делать все, о чем он попросит меня, как я делал всегда. Но я думаю, восемь лет достаточное время в конгрессе США", - заявил Гетц в подкасте Чарли Кирка.
Гетц написал заявление о сдаче мандата, когда победивший на выборах президента США Дональд Трамп предложил его на пост генпрокурора и главы минюста, в документе говорилось и о том, что он не намерен вступать в полномочия с приходом нового состава палаты представителей 3 января 2025 года. Когда Гетц взял самоотвод с поста генпрокурора, в СМИ заговорили о том, возможно ли юридически его возвращение к законодательной работе.
Новым кандидатом во главу минюста Трамп предложил экс-генпрокурора Флориды Пэм Бонди, которая была ключевым членом команды его адвокатов во время первого неудачного процесса импичмента в 2019 году.
Пэм Бонди - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
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В миреСШАФлоридаМэтт ГетцДональд ТрампКонгресс СШАВыборы президента США — 2024
 
 
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