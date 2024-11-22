План "Германия". Раскрыта подготовка ФРГ к войне с Россией
FAZ: ФРГ разработала секретный план по подготовке к войне с Россией
© AP Photo / Mindaugas KulbisНемецкий военный на танке Leopard 2A6
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Немецкий военный на танке Leopard 2A6. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. ФРГ начала подготовку к крупномасштабной войне с Россией, разработав 1000-страничный "Оперативный план Германии", содержание которого по большей части секретно, сообщает немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.
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"В нем перечислены все здания и объекты инфраструктуры, которые особо нуждаются в охране по военным причинам. <…> Тогда (в случае войны на восточном фланге НАТО. — Прим. ред.) Германия стала бы центром для десятков тысяч, а возможно, и сотен тысяч солдат, которых нужно переправить на восток…" — говорится в материале.
По информации издания, бундесвер в последнее время уже начал готовить компании к будущей чрезвычайной ситуации на основании этого секретного плана. Так, начальник командного органа территориальной обороны федеральной земли Гамбург Йорн Плишке посоветовал на встрече с представителями немецких компаний обучить вождению грузовиков не менее пяти из каждых ста сотрудников, запастись дизельными генераторами и заранее составить план для работников на случай кризиса.
Уточняется, что в бундесвере не считают план законченным и называют его "живым документом", то есть открытым для внесения дополнений.
Уточняется, что в бундесвере не считают план законченным и называют его "живым документом", то есть открытым для внесения дополнений.
Прошлой зимой таблоид Bild со ссылкой на некий "секретный документ" Вооруженных сил ФРГ (бундесвера) опубликовал "план" того, как Россия, по предположению авторов, могла бы атаковать восточный фланг НАТО. Министерство обороны Германии, комментируя сообщения СМИ, заявило, что рассмотрение даже крайне маловероятных сценариев является частью повседневного военного дела. Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией заявила, что опубликованный Bild "план" — мощный прошлогодний гороскоп для Рыб в Раке.
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