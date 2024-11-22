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План "Германия". Раскрыта подготовка ФРГ к войне с Россией - РИА Новости, 22.11.2024
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03:59 22.11.2024 (обновлено: 13:00 22.11.2024)
https://ria.ru/20241122/germaniya-1985112292.html
План "Германия". Раскрыта подготовка ФРГ к войне с Россией
План "Германия". Раскрыта подготовка ФРГ к войне с Россией - РИА Новости, 22.11.2024
План "Германия". Раскрыта подготовка ФРГ к войне с Россией
ФРГ начала подготовку к крупномасштабной войне с Россией, разработав 1000-страничный "Оперативный план Германии", содержание которого по большей части секретно, РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T03:59
2024-11-22T13:00
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. ФРГ начала подготовку к крупномасштабной войне с Россией, разработав 1000-страничный "Оперативный план Германии", содержание которого по большей части секретно, сообщает немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.&quot;В нем перечислены все здания и объекты инфраструктуры, которые особо нуждаются в охране по военным причинам. &lt;…&gt; Тогда (в случае войны на восточном фланге НАТО. — Прим. ред.) Германия стала бы центром для десятков тысяч, а возможно, и сотен тысяч солдат, которых нужно переправить на восток…&quot; — говорится в материале.По информации издания, бундесвер в последнее время уже начал готовить компании к будущей чрезвычайной ситуации на основании этого секретного плана. Так, начальник командного органа территориальной обороны федеральной земли Гамбург Йорн Плишке посоветовал на встрече с представителями немецких компаний обучить вождению грузовиков не менее пяти из каждых ста сотрудников, запастись дизельными генераторами и заранее составить план для работников на случай кризиса.Уточняется, что в бундесвере не считают план законченным и называют его "живым документом", то есть открытым для внесения дополнений.Прошлой зимой таблоид Bild со ссылкой на некий "секретный документ" Вооруженных сил ФРГ (бундесвера) опубликовал "план" того, как Россия, по предположению авторов, могла бы атаковать восточный фланг НАТО. Министерство обороны Германии, комментируя сообщения СМИ, заявило, что рассмотрение даже крайне маловероятных сценариев является частью повседневного военного дела. Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией заявила, что опубликованный Bild "план" — мощный прошлогодний гороскоп для Рыб в Раке.Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель раскритиковал паникерские настроения ряда европейских политиков и военачальников, которые делали заявления о якобы вероятном нападении России.Запад, заявляя о якобы планах нападения России на НАТО, пытается запугать Москву перспективой прямого вооруженного конфликта с альянсом и надеется заставить ее отказаться от целей спецоперации, но этого не будет, заявлял в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Он назвал эти заявления Запада информационной войной.Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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мария захарова, жозеп боррель, сергей нарышкин, нато, bild, евросоюз, россия, москва, германия
Мария Захарова, Жозеп Боррель, Сергей Нарышкин, НАТО, Bild, Евросоюз, Россия, Москва, Германия
План "Германия". Раскрыта подготовка ФРГ к войне с Россией

FAZ: ФРГ разработала секретный план по подготовке к войне с Россией

© AP Photo / Mindaugas KulbisНемецкий военный на танке Leopard 2A6
Немецкий военный на танке Leopard 2A6 - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Немецкий военный на танке Leopard 2A6. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. ФРГ начала подготовку к крупномасштабной войне с Россией, разработав 1000-страничный "Оперативный план Германии", содержание которого по большей части секретно, сообщает немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.
«

"В нем перечислены все здания и объекты инфраструктуры, которые особо нуждаются в охране по военным причинам. <…> Тогда (в случае войны на восточном фланге НАТО. — Прим. ред.) Германия стала бы центром для десятков тысяч, а возможно, и сотен тысяч солдат, которых нужно переправить на восток…" — говорится в материале.

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По информации издания, бундесвер в последнее время уже начал готовить компании к будущей чрезвычайной ситуации на основании этого секретного плана. Так, начальник командного органа территориальной обороны федеральной земли Гамбург Йорн Плишке посоветовал на встрече с представителями немецких компаний обучить вождению грузовиков не менее пяти из каждых ста сотрудников, запастись дизельными генераторами и заранее составить план для работников на случай кризиса.

Уточняется, что в бундесвере не считают план законченным и называют его "живым документом", то есть открытым для внесения дополнений.
Прошлой зимой таблоид Bild со ссылкой на некий "секретный документ" Вооруженных сил ФРГ (бундесвера) опубликовал "план" того, как Россия, по предположению авторов, могла бы атаковать восточный фланг НАТО. Министерство обороны Германии, комментируя сообщения СМИ, заявило, что рассмотрение даже крайне маловероятных сценариев является частью повседневного военного дела. Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией заявила, что опубликованный Bild "план" — мощный прошлогодний гороскоп для Рыб в Раке.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель раскритиковал паникерские настроения ряда европейских политиков и военачальников, которые делали заявления о якобы вероятном нападении России.
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Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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