https://ria.ru/20241122/germaniya-1985106345.html

В ФРГ сравнили ордер МУС на арест Нетаньяху с пощечиной Шольцу и Бербок

В ФРГ сравнили ордер МУС на арест Нетаньяху с пощечиной Шольцу и Бербок - РИА Новости, 22.11.2024

В ФРГ сравнили ордер МУС на арест Нетаньяху с пощечиной Шольцу и Бербок

Глава немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт заявила, что выданный Международным уголовным судом (МУС) ордер... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T01:12

2024-11-22T01:12

2024-11-22T01:12

израиль

россия

германия

биньямин нетаньяху

анналена бербок

олаф шольц

хамас

международный уголовный суд

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Глава немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт заявила, что выданный Международным уголовным судом (МУС) ордер на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху - "громкая пощечина" канцлеру ФРГ Олафу Шольцу и главе немецкого МИД Анналене Бербок. Ранее в четверг МУС выдал ордера на арест Нетаньяху и бывшего министра обороны Израиля Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Суд также отклонил доводы Израиля, который пытался оспорить юрисдикцию суда на выдачу ордеров в отношении его граждан. Также Израиль оспаривал юрисдикцию МУС на рассмотрение дел по ситуации в Палестине в целом. "Это решение - громкая пощечина также и для федерального канцлера Шольца и министра иностранных дел Бербок. Всё-таки почти треть поставок оружия для израильской армии осуществляется из Германии, а за последний год - почти половина. Что еще нужно, чтобы немецкое правительство прекратило пособничество военным преступлениям правительства Нетаньяху в Газе?" - написала она в Facebook* (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская). По мнению политика, решение о введении эмбарго на поставки оружия Израилю "давно назрело". В начале октября Шольц заявлял, что Германия поставляла и будет продолжать поставлять оружие Израилю, а в конце месяца агентство DPA сообщило о том, что правительство ФРГ расширило экспорт вооружений Израилю. Ранее издание Bild сообщало, что Германия с марта не поставляет оружие Израилю. Как утверждалось, от Израиля требовали письменной гарантии, что немецкое оружие не будет использоваться "для геноцида". Позднее Bild сообщило, что Израиль подписал этот документ, при этом посольство Израиля в ФРГ отказалось комментировать это по запросу РИА Новости. В конце сентября Бербок заявляла, что Германия не поставляет Израилю оружие, которые может быть использовано для боевых действий в секторе Газа. При этом в речи, посвященной годовщине нападения палестинского движения ХАМАС, Бербок сказала, что Германия продолжает поставлять оружие Израилю. В мае прокурор МУС Карим Хан сообщил, что подает заявление в палату предварительного производства на выдачу ордеров на арест Нетаньяху и Галанта. В своем заявлении он отметил, что они несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены в ходе нынешней военной кампании в секторе Газа, начавшейся в октябре 2023 года. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ израильская армия начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 43 тысяч палестинцев, пострадали свыше 100 тысяч. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20241020/vagenkneht-1979038908.html

https://ria.ru/20241122/kanada-1985103633.html

https://ria.ru/20241121/mus-1985099051.html

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