https://ria.ru/20241122/germanija-1985223535.html

Times: Германия отправила Украине четыре тысячи беспилотников с ИИ

Times: Германия отправила Украине четыре тысячи беспилотников с ИИ - РИА Новости, 22.11.2024

Times: Германия отправила Украине четыре тысячи беспилотников с ИИ

Поставки Германией Украине четырех тысяч автономных БПЛА, использующих искусственный интеллект (ИИ), вызвали острую реакцию противников роботов-убийц, пишет... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T15:51

2024-11-22T15:51

2024-11-22T15:51

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Поставки Германией Украине четырех тысяч автономных БПЛА, использующих искусственный интеллект (ИИ), вызвали острую реакцию противников роботов-убийц, пишет газета Times. Ранее на сайте правительства ФРГ появилась информация о том, что к поставке на Украину в ближайшие недели подготавливаются управляемые ракеты AIM-9L, две многофункциональные радиолокационные станции TRML-4D, 4 тысячи боевых беспилотников, 361 разведывательный БПЛА Songbird. "На этой неделе дискуссии обострились после того, как Германия сообщила, что отправляет Украине четыре тысячи автономных дронов", - говорится в публикации. Издание указывает на то, что насущным вопросом в области использования дронов является появление БПЛА с ИИ, которые сами определяют цели для атак. Критики подобных технологий называют их вооруженные версии роботами-убийцами, пишет газета. Как пишет газета, несмотря на то, что сейчас решение о поражении цели с помощью БПЛА принимает управляющий им человек, некоторые эксперты обеспокоены тем, что гонка вооружений в этой области может привести к появлению полностью самостоятельных дронов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241122/izvineniya-1985111339.html

https://ria.ru/20241122/orban-1985152215.html

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в мире, технологии, украина, германия, россия, сергей лавров, нато