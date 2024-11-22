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В Молдавии рассказали о последствиях санкций США против Газпромбанка - РИА Новости, 22.11.2024
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22:14 22.11.2024
https://ria.ru/20241122/gazprombank-1985292480.html
В Молдавии рассказали о последствиях санкций США против Газпромбанка
В Молдавии рассказали о последствиях санкций США против Газпромбанка - РИА Новости, 22.11.2024
В Молдавии рассказали о последствиях санкций США против Газпромбанка
Санкции, введенные США против Газпромбанка, ставят Молдавию в ситуацию, когда она не сможет оплатить поставку газа и останется без важного энергоресурса на... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T22:14
2024-11-22T22:14
молдавия
сша
россия
алексей миллер
газпромбанк
газпром
молдовагаз
санкции в отношении россии
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КИШИНЕВ, 22 ноя - РИА Новости. Санкции, введенные США против Газпромбанка, ставят Молдавию в ситуацию, когда она не сможет оплатить поставку газа и останется без важного энергоресурса на пороге зимы, заявил в комментарии РИА Новости бывший замминистра промышленности и торговли Молдавии, доктор экономических наук Михаил Пойсик. США в четверг ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. "Включение Газпромбанка в санкционный список США напрямую затрагивает интересы Молдавии. В результате этого можно ожидать любых самых негативных последствий, в том числе и прекращение поставок газа накануне зимы", - заявил Пойсик. По его словам, Россия может принимать расчет за газ в рублях, это решило бы часть проблем, но власти Молдавии не хотят идти на подобные условия. "Молдавия ориентируется на общую концепцию Запада, поэтому отказывается платить в рублях, а оплачивать газ в долларах будет невозможно из-за санкций против российских банков. Логично, что отсутствие платы за газ приведет к прекращению поставок. Таким образом Молдавия позиционирует себя как недружественное государство к России", - отметил эксперт. При этом Пойсик уверен, что проблем для Приднестровья быть не должно, поставки газа в этот регион продолжатся. Главным поставщиком газа в Молдавию является российский "Газпром", которому также принадлежит 50% акций компании "Молдовагаз". Кишинев использует российский газ, чтобы получать электроэнергию от принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС которая находится на территории непризнанной ПМР. Министр энергетики Молдавии Витком Парликов на следующей неделе отправится с визитов в Санкт-Петербург, чтобы встретиться с главой "Газпрома" Алексеем Миллером и обсудить вопросы поставки газа в республику.
https://ria.ru/20241122/serbija-1985260934.html
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молдавия, сша, россия, алексей миллер, газпромбанк, газпром, молдовагаз, санкции в отношении россии, в мире
Молдавия, США, Россия, Алексей Миллер, Газпромбанк, Газпром, Молдовагаз, Санкции в отношении России, В мире
В Молдавии рассказали о последствиях санкций США против Газпромбанка

Экономист Пойсик: Молдавия может остаться без газа из-за санкций против России

© Фото : пресс-служба ГазпромбанкаГазпромбанк
Газпромбанк - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© Фото : пресс-служба Газпромбанка
Газпромбанк. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 22 ноя - РИА Новости. Санкции, введенные США против Газпромбанка, ставят Молдавию в ситуацию, когда она не сможет оплатить поставку газа и останется без важного энергоресурса на пороге зимы, заявил в комментарии РИА Новости бывший замминистра промышленности и торговли Молдавии, доктор экономических наук Михаил Пойсик.
США в четверг ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур.
Стенд Газпромбанка - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Сербия и Россия ищут решение по оплате газа из-за санкций США
Вчера, 18:44
"Включение Газпромбанка в санкционный список США напрямую затрагивает интересы Молдавии. В результате этого можно ожидать любых самых негативных последствий, в том числе и прекращение поставок газа накануне зимы", - заявил Пойсик.
По его словам, Россия может принимать расчет за газ в рублях, это решило бы часть проблем, но власти Молдавии не хотят идти на подобные условия.
"Молдавия ориентируется на общую концепцию Запада, поэтому отказывается платить в рублях, а оплачивать газ в долларах будет невозможно из-за санкций против российских банков. Логично, что отсутствие платы за газ приведет к прекращению поставок. Таким образом Молдавия позиционирует себя как недружественное государство к России", - отметил эксперт.
При этом Пойсик уверен, что проблем для Приднестровья быть не должно, поставки газа в этот регион продолжатся.
Главным поставщиком газа в Молдавию является российский "Газпром", которому также принадлежит 50% акций компании "Молдовагаз". Кишинев использует российский газ, чтобы получать электроэнергию от принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС которая находится на территории непризнанной ПМР. Министр энергетики Молдавии Витком Парликов на следующей неделе отправится с визитов в Санкт-Петербург, чтобы встретиться с главой "Газпрома" Алексеем Миллером и обсудить вопросы поставки газа в республику.
Вывеска отделения Газпромбанка на Пресненской набережной 12 в Москве - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Эксперты рассказали о последствиях санкций против Газпромбанка
Вчера, 13:48
 
МолдавияСШАРоссияАлексей МиллерГазпромбанкГазпромМолдовагазСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
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