Сийярто обсудил с Россией санкции против Газпромбанка
Сийярто обсудил санкции против Газпромбанка с коллегами, в том числе с Россией
© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
© Sputnik / Виктор Толочко
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто . Архивное фото
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СТАМБУЛ, 22 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил РИА Новости в пятницу, что санкции США против "Газпромбанка" создадут трудности для ряда стран Европы, он обсудил данный вопрос с замминистра энергетики РФ Павлом Сорокиным.
"Это решение может точно создать некоторые трудности для стран Центральной и Юго-Восточной Европы. Здесь мы вместе обсуждаем, как их преодолеть. Я сегодня уже обсудил этот вопрос с первым замминистра энергетики РФ Павлом Сорокиным, мы согласились, что продолжение сотрудничества в энергетике в интересах наших стран, мы привержены ему", - заявил Сийярто на полях Стамбульского энергетического форума.
В четверг минфин США сообщил о новом пакете антироссийских санкций, в который вошли 118 физических и юридических лиц, в числе которых, например, Гута-банк, банк "Дом.РФ", Газпромбанк и шесть его иностранных дочерних структур, банк "Итуруп", "Банк Кремлевский", "Братский народный банк", "Центрокредит". МИД Венгрии заявил, что консультируется с поставщиком газа и ищет пути разрешения ситуации для продолжения энергопоставок.
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21 ноября, 19:48