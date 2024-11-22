https://ria.ru/20241122/gaz-1985228011.html

Сийярто обсудил с Россией санкции против Газпромбанка

Сийярто обсудил с Россией санкции против Газпромбанка - РИА Новости, 22.11.2024

Сийярто обсудил с Россией санкции против Газпромбанка

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил РИА Новости в пятницу, что санкции США против "Газпромбанка" создадут трудности для ряда стран Европы, он... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T16:03

2024-11-22T16:03

2024-11-22T16:12

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экономика

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павел сорокин

сша

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СТАМБУЛ, 22 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил РИА Новости в пятницу, что санкции США против "Газпромбанка" создадут трудности для ряда стран Европы, он обсудил данный вопрос с замминистра энергетики РФ Павлом Сорокиным."Это решение может точно создать некоторые трудности для стран Центральной и Юго-Восточной Европы. Здесь мы вместе обсуждаем, как их преодолеть. Я сегодня уже обсудил этот вопрос с первым замминистра энергетики РФ Павлом Сорокиным, мы согласились, что продолжение сотрудничества в энергетике в интересах наших стран, мы привержены ему", - заявил Сийярто на полях Стамбульского энергетического форума.В четверг минфин США сообщил о новом пакете антироссийских санкций, в который вошли 118 физических и юридических лиц, в числе которых, например, Гута-банк, банк "Дом.РФ", Газпромбанк и шесть его иностранных дочерних структур, банк "Итуруп", "Банк Кремлевский", "Братский народный банк", "Центрокредит". МИД Венгрии заявил, что консультируется с поставщиком газа и ищет пути разрешения ситуации для продолжения энергопоставок.

https://ria.ru/20241121/gazprombank-1985079932.html

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газпромбанк, россия, экономика, венгрия, петер сийярто, "дом.рф", павел сорокин, сша