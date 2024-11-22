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"Производит фурор": во Франции восхитились ударом "Орешником" - РИА Новости, 22.11.2024
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02:18 22.11.2024 (обновлено: 02:27 22.11.2024)
https://ria.ru/20241122/furor-1985108691.html
"Производит фурор": во Франции восхитились ударом "Орешником"
"Производит фурор": во Франции восхитились ударом "Орешником" - РИА Новости, 22.11.2024
"Производит фурор": во Франции восхитились ударом "Орешником"
Читатели французского издания Le Figaro выразили бурную реакцию и жестко раскритиковали американское правительство и лидеров европейских стран после того, как... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T02:18
2024-11-22T02:27
ракета "орешник"
россия
франция
украина
владимир путин
джо байден
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Читатели французского издания Le Figaro выразили бурную реакцию и жестко раскритиковали американское правительство и лидеров европейских стран после того, как Владимир Путин сообщил о применении новой гиперзвуковой ракеты "Орешник" в ответ на удары дальнобойным оружием по России."Чтобы избежать третьей мировой войны, рекомендую как можно скорее положить Джо Байдена в больничку, не дожидаясь окончания срока его полномочий. За последнюю неделю он нанес достаточно вреда, на кону будущее человечества!" — написал Stephane Adam.Наши правительства, которые играют в эскалацию чуждого им конфликта, не смогут сказать, что "не знали"", — заметил LiberonsLaFrance.Некоторые пользователи также остались в восторге от видеообращения Владимира Путина."Путин производит здесь фурор. Надо сказать, что в его заявлениях гораздо больше класса и стиля чем у европейских лидеров. Я смотрю их в прямом эфире, лучше так, чем довольствоваться отфильтрованными версиями. Никаких нотаций, никакого нытья, никакого "моя система лучше других". Я не знаю, почему у нас, европейцев, не рождается лидеров с чувством стиля. Ну, а когда это происходит, за них сразу принимается судебная система", — пишет tarte au marron.Президент России Владимир Путин в четверг вечером выступил с заявлением, в котором сообщил, что в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия российские военные нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины, в Днепропетровске был поражен комплекс, который производит в том числе ракетную технику. При этом в боевых условиях была испытана одна из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник" - в данном случае баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении, сообщил Путин. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута, подчеркнул он.Российский лидер в четверг также заявил, что 19 ноября шестью ракетами ATACMS и 21 ноября системами Storm Shadow были нанесены удары по объектам в Курской и Брянской областях.Все комментарии и полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20241121/raketa-1985091076.html
https://ria.ru/20241122/zasedanie-1985105291.html
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ракета "орешник", россия, франция, украина, владимир путин, джо байден, вооруженные силы украины
Ракета "Орешник", Россия, Франция, Украина, Владимир Путин, Джо Байден, Вооруженные силы Украины

"Производит фурор": во Франции восхитились ударом "Орешником"

© Depositphotos.com / AndreyKrЭйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© Depositphotos.com / AndreyKr
Эйфелева башня в Париже. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Читатели французского издания Le Figaro выразили бурную реакцию и жестко раскритиковали американское правительство и лидеров европейских стран после того, как Владимир Путин сообщил о применении новой гиперзвуковой ракеты "Орешник" в ответ на удары дальнобойным оружием по России.
"Чтобы избежать третьей мировой войны, рекомендую как можно скорее положить Джо Байдена в больничку, не дожидаясь окончания срока его полномочий. За последнюю неделю он нанес достаточно вреда, на кону будущее человечества!" — написал Stephane Adam.
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21 ноября, 21:32
Наши правительства, которые играют в эскалацию чуждого им конфликта, не смогут сказать, что "не знали"", — заметил LiberonsLaFrance.
Некоторые пользователи также остались в восторге от видеообращения Владимира Путина.
«
"Путин производит здесь фурор. Надо сказать, что в его заявлениях гораздо больше класса и стиля чем у европейских лидеров. Я смотрю их в прямом эфире, лучше так, чем довольствоваться отфильтрованными версиями. Никаких нотаций, никакого нытья, никакого "моя система лучше других". Я не знаю, почему у нас, европейцев, не рождается лидеров с чувством стиля. Ну, а когда это происходит, за них сразу принимается судебная система", — пишет tarte au marron.
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Заседание Верховной рады внезапно отменили на фоне "угрозы" удара
Вчера, 00:59
Президент России Владимир Путин в четверг вечером выступил с заявлением, в котором сообщил, что в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия российские военные нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины, в Днепропетровске был поражен комплекс, который производит в том числе ракетную технику. При этом в боевых условиях была испытана одна из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник" - в данном случае баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении, сообщил Путин. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута, подчеркнул он.
Российский лидер в четверг также заявил, что 19 ноября шестью ракетами ATACMS и 21 ноября системами Storm Shadow были нанесены удары по объектам в Курской и Брянской областях.
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Вчера, 01:35
Все комментарии и полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
 
Ракета "Орешник"РоссияФранцияУкраинаВладимир ПутинДжо БайденВооруженные силы Украины
 
 
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