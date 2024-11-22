"Производит фурор": во Франции восхитились ударом "Орешником"
© Depositphotos.com / AndreyKrЭйфелева башня в Париже
© Depositphotos.com / AndreyKr
Эйфелева башня в Париже. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Читатели французского издания Le Figaro выразили бурную реакцию и жестко раскритиковали американское правительство и лидеров европейских стран после того, как Владимир Путин сообщил о применении новой гиперзвуковой ракеты "Орешник" в ответ на удары дальнобойным оружием по России.
"Чтобы избежать третьей мировой войны, рекомендую как можно скорее положить Джо Байдена в больничку, не дожидаясь окончания срока его полномочий. За последнюю неделю он нанес достаточно вреда, на кону будущее человечества!" — написал Stephane Adam.
Наши правительства, которые играют в эскалацию чуждого им конфликта, не смогут сказать, что "не знали"", — заметил LiberonsLaFrance.
Некоторые пользователи также остались в восторге от видеообращения Владимира Путина.
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"Путин производит здесь фурор. Надо сказать, что в его заявлениях гораздо больше класса и стиля чем у европейских лидеров. Я смотрю их в прямом эфире, лучше так, чем довольствоваться отфильтрованными версиями. Никаких нотаций, никакого нытья, никакого "моя система лучше других". Я не знаю, почему у нас, европейцев, не рождается лидеров с чувством стиля. Ну, а когда это происходит, за них сразу принимается судебная система", — пишет tarte au marron.
Президент России Владимир Путин в четверг вечером выступил с заявлением, в котором сообщил, что в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия российские военные нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины, в Днепропетровске был поражен комплекс, который производит в том числе ракетную технику. При этом в боевых условиях была испытана одна из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник" - в данном случае баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении, сообщил Путин. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута, подчеркнул он.
Российский лидер в четверг также заявил, что 19 ноября шестью ракетами ATACMS и 21 ноября системами Storm Shadow были нанесены удары по объектам в Курской и Брянской областях.
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