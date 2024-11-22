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Британские военные пожаловались на трудности ведения войны в Европе
Британские военные пожаловались на трудности ведения войны в Европе - РИА Новости, 22.11.2024
Британские военные пожаловались на трудности ведения войны в Европе
Военные Великобритании в частных разговорах жалуются, что вооруженные силы страны были бы не в состоянии вести войну в Европе в течение более двух недель,... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T21:21
2024-11-22T21:21
2024-11-22T21:21
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Военные Великобритании в частных разговорах жалуются, что вооруженные силы страны были бы не в состоянии вести войну в Европе в течение более двух недель, сообщает газета Financial Times. "Военачальники Великобритании в частных разговорах говорят, что их силам было бы трудно вести европейскую войну в течение более двух недель", - пишет газета. Как отмечает обозреватель газеты, в результате политики правительства Великобритании армия страны оказалась лишена необходимых для супердержавы вооружений, сохраняя лишь внешний облик военной силы. Великобритания тратит миллиарды фунтов стерлингов на ядерные системы, работоспособность которых зависит не от Британии, а от США, в то время, когда стране не хватает средств на закупку дронов, которые оказались критически важны в конфликте на Украине, заключает автор.
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в мире, великобритания, европа, сша, украина
В мире, Великобритания, Европа, США, Украина
Британские военные пожаловались на трудности ведения войны в Европе
FT: британская армия не в состоянии вести войну в Европе более двух недель