https://ria.ru/20241122/fsb-1985220896.html

ФСБ рассекретила документы суда над командующим 17-й армией вермахта

ФСБ рассекретила документы суда над командующим 17-й армией вермахта - РИА Новости, 22.11.2024

ФСБ рассекретила документы суда над командующим 17-й армией вермахта

Документы предварительного и судебного расследования преступлений, совершенных немецкими военнослужащими и командованием 17-й армии вермахта на оккупированной... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T15:39

2024-11-22T15:39

2024-11-22T18:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости. Документы предварительного и судебного расследования преступлений, совершенных немецкими военнослужащими и командованием 17-й армии вермахта на оккупированной территории СССР в годы Великой Отечественной войны, рассекречены для введения в научный оборот, сообщила пресс-служба управления ФСБ по Крыму. "В рамках реализации всероссийского проекта "Без срока давности" с целью увековечивания памяти жертв геноцида мирного населения в годы Великой Отечественной войны УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю для введения в научный оборот и опубликования рассекретило комплекс архивных документов о проведении предварительного и судебного расследования злодеяний, совершенных нацистскими оккупантами, которые в ноябре 1947 года в ходе знаменитого "Севастопольского судебного процесса" были осуждены за военные преступления", - сообщили в ведомстве. Документы рассказывают о событиях, начиная с момента ареста командующего 17-й армией вермахта генерал-полковника Эрвина Густава Йенеке на территории освобожденной от нацизма Германии в 1945 году, где он скрывался под чужой фамилией отставного штабсцальмайстера Антона Гердеса, до осуждения нацистского преступника и его подчиненных в 1947 году. Среди рассекреченных документов ранее неизвестные страницы архивных дел в отношении преступлений пособников немецкого генерала – Виллерт Отто, Альберти Гельмут, Шреве Эрнста, Кайбель Пауля, Ган Адама и других, опросы свидетелей преступлений и самих осужденных фашистов. Новые сведения из документов архива управления ФСБ дополняют ранее опубликованные копии рассекреченных материалов и раскрывают многочисленные детали расследования преступлений против мирных жителей и военнопленных, совершенных нацистами и их пособниками в оккупированном Крыму. Как отметил в комментарии РИА Новости доктор исторических наук, профессор Олег Романько, судебный процесс над военнослужащими 11-й и 17-й немецких армий завершился 23 ноября 1947 года в Севастополе. Они обвинялись в совершении военных преступлений на юге России, в том числе на территории Крыма. Всего судили 12 человек разных званий во главе с бывшим командующим 17-й армией генерал-полковником Эрвином Йенеке. Всех подсудимых приговорили к различным срокам заключения, а в 1955–1956 годах репатриировали в ФРГ после так называемой Аденауэровской амнистии. Такая мягкость приговора объясняется тем, что в тот период в СССР была отменена смертная казнь. Севастопольский процесс стал первым, на котором получили юридическую оценку преступления нацистских оккупантов и их пособников на территории Крыма. В советский период состоялось еще три судебных процесса, которые проходили в Симферополе – в 1972, 1974 и 1977 годах. На них были осуждены коллаборационисты (охранники концлагеря в совхозе "Красный" и сотрудники симферопольской СД – в общей сложности 12 человек). Здесь приговоры оказались более суровыми и адекватными совершенным преступлениям: практически все подсудимые получили "высшую меру наказания".Историк отметил, что приговором суда 8 подсудимых (Йенеке и офицеры) получили по 25 лет каторжных работ, а 4 подсудимых (нижние чины) — по 20. В 1955-1956 гг. выживших заключённых репатриировали в ФРГ после так называемой Аденауэровской амнистии. Сам Йенеке был передан властям ФРГ 12 октября 1955 г. как неамнистированный преступник, после чего освобожден. Бывший командующий 17-й армией скончался 3 июля 1960 г. в Кёльне.

https://ria.ru/20240621/arkhivy-1954407034.html

https://ria.ru/20240411/krym-1939277804.html

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Дарья Буймова

ссср, россия, севастополь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество