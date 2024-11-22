https://ria.ru/20241122/forum-1985214052.html

Опубликована деловая программа форума "Мир возможностей: Россия – АСЕАН"

Опубликована деловая программа форума "Мир возможностей: Россия – АСЕАН" - РИА Новости, 22.11.2024

Опубликована деловая программа форума "Мир возможностей: Россия – АСЕАН"

Размещена полная деловая программа I Международного бизнес-форума "Мир возможностей: Россия – АСЕАН", который состоится 26–27 ноября в столице Малайзии... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T15:11

2024-11-22T15:11

2024-11-22T15:11

россия

экономическое сообщество асеан

куала-лумпур

малайзия

антон кобяков

алексей груздев

александр стуглев

ассоциация государств юго-восточной азии

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Размещена полная деловая программа I Международного бизнес-форума "Мир возможностей: Россия – АСЕАН", который состоится 26–27 ноября в столице Малайзии Куала-Лумпуре, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс". Форум состоится при поддержке министерства промышленности и торговли Российской Федерации и Торгового представительства Российской Федерации в Малайзии. "На протяжении многих лет сотрудничество между Россией и странами АСЕАН носит стратегический характер. Трансформационные процессы в мировой экономике могут открыть для них новые возможности. Бизнес-форум „Мир возможностей: Россия – АСЕАН“ станет важной дискуссионной площадкой для обсуждения и широкого освещения вопросов дальнейшего укрепления торгово-инвестиционных связей России со странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в различных сферах. В частности, акцент будет сделан на вопросах взаимодействия в области экономики и финансов, энергетики, транспорта, технологий и инноваций, а также науки и образования, медицины, туризма", – приводятся в сообщении слова советника президента Российской Федерации Антона Кобякова. В числе участников и спикеров форума – президент Малайзийского совета по нефтегазовым услугам (MOGSC) Сайед Саггаф Сайед Ахмад; председатель MVP Life Sciences Мохд Амин бин Муслан; исполнительный директор Делового совета Россия – АСЕАН Данияр Акказиев; член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Эльдар Алишеров; президент Ассоциации малых и средних предприятий Малайзии (SAMENTA) Уиллиам Нг; руководитель отдела консультирования и исследований Экспортно-импортного банка Малайзии Забеда Гив; сопредседатель Малайзийской международной торгово-промышленной палаты Сангар Кандасами; генеральный директор АО "Первая группа", член генерального совета Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Алексей Порошин; главный исполнительный директор компании Growth Avenue Наина Мохамед Бин Султан Абдул Кадир; главный исполнительный директор корпорации MRANTI Хдж Раис Хуссин; руководитель отдела адаптивных технологий и услуг компании CyberSecurity Malaysia Мохд Забри Адиль бин Талиб; генеральный директор Национальной технологической ассоциации Малайзии (PIKOM) Онг Киан Ю; президент Ассоциации электротехники и электроники Малайзии (TEEAM) Чанг Ю Чеонг; сооснователь, генеральный секретарь Международной ассоциации цифровых экономик (IDEA), глава компании Digital Pilipinas (Филиппины) Кристина Амор Макланг; управляющий директор группы компаний, исполнительный директор компании Duopharma Biotech Berhad Леонард Арифф бен Абдул Шатар и другие. Всего в Форуме примут участие более 100 представителей деловых и академических кругов, СМИ, а также эксперты и общественные деятели из различных стран мира. Центральным мероприятием деловой программы станет пленарная сессия "Россия и страны АСЕАН: к новому этапу торгово-экономического сотрудничества". В ее рамках планируется затронуть широкий круг вопросов по торгово-экономическому сотрудничеству между Россией и странами АСЕАН на современном этапе. Участие в пленарном заседании в качестве спикеров примут заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Алексей Груздев; председатель правления, директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев; основатель компании Ikhlas Capital, председатель Делового консультативного совета АСЕАН от Малайзии Назир Разак; президент Торгово-промышленной палаты Лаоса, председатель Делового консультативного совета АСЕАН Удет Суваннавонг; министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан Айрат Хайруллин и заместитель директора Корпорации развития внешней торговли Малайзии (MATRADE) Абу Бакар Юсоф. Модератором выступит председатель Делового совета Россия – АСЕАН Иван Поляков. "Ровно 20 лет назад, в 2004 году, Россия присоединилась к Договору о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии, одному из основополагающих региональных документов в АТР. Высокие темпы роста ВВП, внутреннего спроса и потребления в странах АСЕАН продолжают оставаться одними из ключевых факторов экономического развития всего региона. Российский бизнес для удовлетворения растущего спроса готов расширить спектр поставляемых товаров, в том числе агропромышленной продукции, удобрений, фармацевтической продукции и медицинского оборудования, а также решений в сфере ИКТ", – цитируют в пресс-службе слова Полякова. Также в деловой программе двухдневного бизнес-форума – панельные дискуссии "Энергетическое измерение стратегического партнерства России и стран АСЕАН: накопленный опыт и новые направления", "Перспективы сотрудничества России и стран АСЕАН в области цифровой трансформации", "Россия – АСЕАН: стратегическое сотрудничество во имя здоровья и безопасности", "Интенсификация туристических потоков между Россией и странами АСЕАН: что еще не сделано?", "Образование как связующее звено между Россией и странами АСЕАН. Как университеты и alumni-сообщества влияют на укрепление деловых связей?", а также бизнес-диалог ЕАЭС – АСЕАН. Международный бизнес-форум "Мир возможностей: Россия – АСЕАН" призван стать важной дискуссионной площадкой для делового и заинтересованного обсуждения путей и перспектив дальнейшего развития торгово-инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества России с государствами АСЕАН.

https://ria.ru/20240726/rossija-1962124225.html

https://ria.ru/20240726/asean-1962119271.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, экономическое сообщество асеан, куала-лумпур, малайзия, антон кобяков, алексей груздев, александр стуглев, ассоциация государств юго-восточной азии, евразийская экономическая комиссия, деловая россия