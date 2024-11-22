https://ria.ru/20241122/festival-1985198443.html

Сало в шоколаде можно будет попробовать на фестивале в Липецкой области

Сало в шоколаде можно будет попробовать на фестивале в Липецкой области - РИА Новости, 22.11.2024

Сало в шоколаде можно будет попробовать на фестивале в Липецкой области

Фестиваль "Доброе сало", ставший традиционным, состоится в Липецкой области 23 ноября в селе Доброе Добровского округа; гостям предложат около сотни разных... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T14:14

2024-11-22T14:14

2024-11-22T14:14

липецкая область

игорь артамонов

гастрономия

сало

еда

продукты

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ЛИПЕЦК, 22 ноя - РИА Новости. Фестиваль "Доброе сало", ставший традиционным, состоится в Липецкой области 23 ноября в селе Доброе Добровского округа; гостям предложат около сотни разных рецептов засолки сала, в том числе и экзотические, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Он отметил, что гастрономический фестиваль давно стал визитной карточкой не только округа, но и всей области. Попробовать сало приезжают не только жители региона, но и люди из соседних областей и столицы. Гостям предложат продегустировать лучшие рецепты засолки сала: копченое, соленое, обваренное в луковой шелухе, с черным и красным перцем, в рассоле, с мясной прослойкой и нежное белое, по-венгерски, куском и нарезкой. Любителям экзотики предложат сало в шоколаде. По словам Артамонова, кроме гастрономических площадок будут работать ремесленные ряды, где гости смогут познакомиться с традиционными добровскими ремеслами: лозоплетением, вышивкой, резьбой по дереву, ткачеством. Состоится показ местных народных костюмов – у каждого поселения свой. Ярмарка сала будет работать с раннего утра. "Это праздник, проверенный временем. Из года в год он собирает сотни гостей, несмотря на осеннюю погоду, которая не всегда благоволит развлечениям. Но это не останавливает ни участников, ни гостей", – сказал Артамонов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, гастрономия, сало, еда, продукты