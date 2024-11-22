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Губернатор Приангарья поручил оказать помощь семье погибшего фельдшера - РИА Новости, 22.11.2024
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10:24 22.11.2024
https://ria.ru/20241122/feldsher-1985137946.html
Губернатор Приангарья поручил оказать помощь семье погибшего фельдшера
Губернатор Приангарья поручил оказать помощь семье погибшего фельдшера - РИА Новости, 22.11.2024
Губернатор Приангарья поручил оказать помощь семье погибшего фельдшера
Семье фельдшера скорой помощи, которого в Приангарье зарезал пациент, окажут поддержку, сообщил губернатор Игорь Кобзев в Telegram-канале. РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T10:24
2024-11-22T10:24
происшествия
забайкальский край
усть-кут
игорь кобзев
следственный комитет россии (ск рф)
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ИРКУТСК, 22 ноя - РИА Новости. Семье фельдшера скорой помощи, которого в Приангарье зарезал пациент, окажут поддержку, сообщил губернатор Игорь Кобзев в Telegram-канале. Бригада скорой помощи Казачинско-Ленской районной больницы ночью в пятницу выехала на вызов в один из вахтовых поселков. Фельдшер Александр Печелатов осмотрел пациента и принял решение везти его в больницу. По пути мужчина, который был пьян, стал вести себя агрессивно. Медик попытался успокоить пациента, но тот ударил его ножом в грудь и сбежал. Фельдшер скончался до приезда в больницу. СК завел уголовное дело по статье об убийстве. На поимку подозреваемого 53-летнего жителя Забайкальского края были направлены сотрудники полиции и следственного комитета. Мужчину задержали при досмотре автомобиля, в котором он ехал в качестве пассажира. В настоящее время его доставляют в Усть-Кут на допрос. "Поручил профильным ведомствам во взаимодействии с местной администрацией отработать все вопросы по оказанию помощи семье погибшего", - написал Кобзев. У 35-летнего погибшего в семье растут двое маленьких детей.
https://ria.ru/20241121/napadenie-1984999817.html
забайкальский край
усть-кут
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происшествия, забайкальский край, усть-кут, игорь кобзев, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Забайкальский край, Усть-Кут, Игорь Кобзев, Следственный комитет России (СК РФ)
Губернатор Приангарья поручил оказать помощь семье погибшего фельдшера

Губернатор Приангарья поручил оказать помощь семье зарезанного фельдшера

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГубернатор Иркутской области Игорь Кобзев
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Архивное фото
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ИРКУТСК, 22 ноя - РИА Новости. Семье фельдшера скорой помощи, которого в Приангарье зарезал пациент, окажут поддержку, сообщил губернатор Игорь Кобзев в Telegram-канале.
Бригада скорой помощи Казачинско-Ленской районной больницы ночью в пятницу выехала на вызов в один из вахтовых поселков. Фельдшер Александр Печелатов осмотрел пациента и принял решение везти его в больницу. По пути мужчина, который был пьян, стал вести себя агрессивно. Медик попытался успокоить пациента, но тот ударил его ножом в грудь и сбежал. Фельдшер скончался до приезда в больницу. СК завел уголовное дело по статье об убийстве. На поимку подозреваемого 53-летнего жителя Забайкальского края были направлены сотрудники полиции и следственного комитета. Мужчину задержали при досмотре автомобиля, в котором он ехал в качестве пассажира. В настоящее время его доставляют в Усть-Кут на допрос.
«
"Поручил профильным ведомствам во взаимодействии с местной администрацией отработать все вопросы по оказанию помощи семье погибшего", - написал Кобзев.
У 35-летнего погибшего в семье растут двое маленьких детей.
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ПроисшествияЗабайкальский крайУсть-КутИгорь КобзевСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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