https://ria.ru/20241122/feldsher-1985137946.html
Губернатор Приангарья поручил оказать помощь семье погибшего фельдшера
Губернатор Приангарья поручил оказать помощь семье погибшего фельдшера - РИА Новости, 22.11.2024
Губернатор Приангарья поручил оказать помощь семье погибшего фельдшера
Семье фельдшера скорой помощи, которого в Приангарье зарезал пациент, окажут поддержку, сообщил губернатор Игорь Кобзев в Telegram-канале. РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T10:24
2024-11-22T10:24
2024-11-22T10:24
происшествия
забайкальский край
усть-кут
игорь кобзев
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970602882_0:0:3009:1694_1920x0_80_0_0_82e8b4e4fd97e5ff5d5c8aeb707031f7.jpg
ИРКУТСК, 22 ноя - РИА Новости. Семье фельдшера скорой помощи, которого в Приангарье зарезал пациент, окажут поддержку, сообщил губернатор Игорь Кобзев в Telegram-канале. Бригада скорой помощи Казачинско-Ленской районной больницы ночью в пятницу выехала на вызов в один из вахтовых поселков. Фельдшер Александр Печелатов осмотрел пациента и принял решение везти его в больницу. По пути мужчина, который был пьян, стал вести себя агрессивно. Медик попытался успокоить пациента, но тот ударил его ножом в грудь и сбежал. Фельдшер скончался до приезда в больницу. СК завел уголовное дело по статье об убийстве. На поимку подозреваемого 53-летнего жителя Забайкальского края были направлены сотрудники полиции и следственного комитета. Мужчину задержали при досмотре автомобиля, в котором он ехал в качестве пассажира. В настоящее время его доставляют в Усть-Кут на допрос. "Поручил профильным ведомствам во взаимодействии с местной администрацией отработать все вопросы по оказанию помощи семье погибшего", - написал Кобзев. У 35-летнего погибшего в семье растут двое маленьких детей.
https://ria.ru/20241121/napadenie-1984999817.html
забайкальский край
усть-кут
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970602882_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_80488b24d3e159140d0a2a297232b7b9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, забайкальский край, усть-кут, игорь кобзев, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Забайкальский край, Усть-Кут, Игорь Кобзев, Следственный комитет России (СК РФ)
Губернатор Приангарья поручил оказать помощь семье погибшего фельдшера
Губернатор Приангарья поручил оказать помощь семье зарезанного фельдшера