https://ria.ru/20241122/feldsher-1985137946.html

Губернатор Приангарья поручил оказать помощь семье погибшего фельдшера

Губернатор Приангарья поручил оказать помощь семье погибшего фельдшера - РИА Новости, 22.11.2024

Губернатор Приангарья поручил оказать помощь семье погибшего фельдшера

Семье фельдшера скорой помощи, которого в Приангарье зарезал пациент, окажут поддержку, сообщил губернатор Игорь Кобзев в Telegram-канале. РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T10:24

2024-11-22T10:24

2024-11-22T10:24

происшествия

забайкальский край

усть-кут

игорь кобзев

следственный комитет россии (ск рф)

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ИРКУТСК, 22 ноя - РИА Новости. Семье фельдшера скорой помощи, которого в Приангарье зарезал пациент, окажут поддержку, сообщил губернатор Игорь Кобзев в Telegram-канале. Бригада скорой помощи Казачинско-Ленской районной больницы ночью в пятницу выехала на вызов в один из вахтовых поселков. Фельдшер Александр Печелатов осмотрел пациента и принял решение везти его в больницу. По пути мужчина, который был пьян, стал вести себя агрессивно. Медик попытался успокоить пациента, но тот ударил его ножом в грудь и сбежал. Фельдшер скончался до приезда в больницу. СК завел уголовное дело по статье об убийстве. На поимку подозреваемого 53-летнего жителя Забайкальского края были направлены сотрудники полиции и следственного комитета. Мужчину задержали при досмотре автомобиля, в котором он ехал в качестве пассажира. В настоящее время его доставляют в Усть-Кут на допрос. "Поручил профильным ведомствам во взаимодействии с местной администрацией отработать все вопросы по оказанию помощи семье погибшего", - написал Кобзев. У 35-летнего погибшего в семье растут двое маленьких детей.

https://ria.ru/20241121/napadenie-1984999817.html

забайкальский край

усть-кут

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Варвара Скокшина

происшествия, забайкальский край, усть-кут, игорь кобзев, следственный комитет россии (ск рф)