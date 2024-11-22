https://ria.ru/20241122/f-35-1985113753.html
В США забили тревогу из-за решения властей по производству F-35
В США забили тревогу из-за решения властей по производству F-35 - РИА Новости, 22.11.2024
В США забили тревогу из-за решения властей по производству F-35
Власти США одобрили полноценное производство истребителей F-35, не учитывая данные о многочисленных недостатках машины, бьет тревогу американский общественный... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T04:49
2024-11-22T04:49
2024-11-22T09:35
сша
f-35
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909313936_0:101:1476:931_1920x0_80_0_0_e1ec76666a3a416096425ddabce26d84.jpg
ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. Власти США одобрили полноценное производство истребителей F-35, не учитывая данные о многочисленных недостатках машины, бьет тревогу американский общественный Проект по надзору за правительством."Решение минобороны от марта 2024 года одобрить полномасштабное производство F-35 противоречит многочисленным недостаткам, указанным в отчете об эксплуатационных испытаниях и оценке, опубликованном в феврале", — говорится в сообщении на сайте организации.Проект настаивает, что даже в рассекреченной версии доклада содержатся многочисленные ссылки на несоответствие F-35 требованиям о надежности, точности стрельбы, скрытности и пригодности для ремонта.Как отмечается в сообщении, конгресс не мог полноценно осуществить свои надзорные функции, поскольку между публикацией отчета и одобрением производства прошло слишком мало времени."Скорое одобрение, несмотря на серьезные нерешенные проблемы, подчеркивает необходимость более эффективного надзора со стороны конгресса", — сказано в публикации. Созданный в 1981 году Проект по надзору за правительством (Project On Government Oversight) называет себя непартийной, независимой надзорной организацией, которая приветствует "хорошие правительственные реформы".
https://ria.ru/20241001/ssha-1975633887.html
https://ria.ru/20240827/istrebiteli-1968851761.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909313936_123:0:1383:945_1920x0_80_0_0_2cbfb8a09bf4f2dc1f016c514daae234.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, f-35, в мире
В США забили тревогу из-за решения властей по производству F-35
Американские общественники: США решили производить F-35 без учета их недостатков
ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости.
Власти США одобрили полноценное производство истребителей F-35, не учитывая данные о многочисленных недостатках машины, бьет тревогу
американский общественный Проект по надзору за правительством.
"Решение минобороны от марта 2024 года одобрить полномасштабное производство F-35 противоречит многочисленным недостаткам, указанным в отчете об эксплуатационных испытаниях и оценке, опубликованном в феврале", — говорится в сообщении на сайте организации.
Проект настаивает, что даже в рассекреченной версии доклада содержатся многочисленные ссылки на несоответствие F-35 требованиям о надежности, точности стрельбы, скрытности и пригодности для ремонта.
Как отмечается в сообщении, конгресс не мог полноценно осуществить свои надзорные функции, поскольку между публикацией отчета и одобрением производства прошло слишком мало времени.
"Скорое одобрение, несмотря на серьезные нерешенные проблемы, подчеркивает необходимость более эффективного надзора со стороны конгресса", — сказано в публикации.
Созданный в 1981 году Проект по надзору за правительством (Project On Government Oversight) называет себя непартийной, независимой надзорной организацией, которая приветствует "хорошие правительственные реформы".