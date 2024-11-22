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В США забили тревогу из-за решения властей по производству F-35 - РИА Новости, 22.11.2024
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04:49 22.11.2024 (обновлено: 09:35 22.11.2024)
https://ria.ru/20241122/f-35-1985113753.html
В США забили тревогу из-за решения властей по производству F-35
В США забили тревогу из-за решения властей по производству F-35 - РИА Новости, 22.11.2024
В США забили тревогу из-за решения властей по производству F-35
Власти США одобрили полноценное производство истребителей F-35, не учитывая данные о многочисленных недостатках машины, бьет тревогу американский общественный... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T04:49
2024-11-22T09:35
сша
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ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. Власти США одобрили полноценное производство истребителей F-35, не учитывая данные о многочисленных недостатках машины, бьет тревогу американский общественный Проект по надзору за правительством."Решение минобороны от марта 2024 года одобрить полномасштабное производство F-35 противоречит многочисленным недостаткам, указанным в отчете об эксплуатационных испытаниях и оценке, опубликованном в феврале", — говорится в сообщении на сайте организации.Проект настаивает, что даже в рассекреченной версии доклада содержатся многочисленные ссылки на несоответствие F-35 требованиям о надежности, точности стрельбы, скрытности и пригодности для ремонта.Как отмечается в сообщении, конгресс не мог полноценно осуществить свои надзорные функции, поскольку между публикацией отчета и одобрением производства прошло слишком мало времени."Скорое одобрение, несмотря на серьезные нерешенные проблемы, подчеркивает необходимость более эффективного надзора со стороны конгресса", — сказано в публикации. Созданный в 1981 году Проект по надзору за правительством (Project On Government Oversight) называет себя непартийной, независимой надзорной организацией, которая приветствует "хорошие правительственные реформы".
https://ria.ru/20241001/ssha-1975633887.html
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сша, f-35, в мире
США, F-35, В мире
В США забили тревогу из-за решения властей по производству F-35

Американские общественники: США решили производить F-35 без учета их недостатков

© РИА Новости / Пресс-служба ОАК | Перейти в медиабанкСамолет F-35
Самолет F-35 - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости / Пресс-служба ОАК
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Самолет F-35. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. Власти США одобрили полноценное производство истребителей F-35, не учитывая данные о многочисленных недостатках машины, бьет тревогу американский общественный Проект по надзору за правительством.
"Решение минобороны от марта 2024 года одобрить полномасштабное производство F-35 противоречит многочисленным недостаткам, указанным в отчете об эксплуатационных испытаниях и оценке, опубликованном в феврале", — говорится в сообщении на сайте организации.
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Проект настаивает, что даже в рассекреченной версии доклада содержатся многочисленные ссылки на несоответствие F-35 требованиям о надежности, точности стрельбы, скрытности и пригодности для ремонта.
Как отмечается в сообщении, конгресс не мог полноценно осуществить свои надзорные функции, поскольку между публикацией отчета и одобрением производства прошло слишком мало времени.
"Скорое одобрение, несмотря на серьезные нерешенные проблемы, подчеркивает необходимость более эффективного надзора со стороны конгресса", — сказано в публикации.
Созданный в 1981 году Проект по надзору за правительством (Project On Government Oversight) называет себя непартийной, независимой надзорной организацией, которая приветствует "хорошие правительственные реформы".
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