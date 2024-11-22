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"Время истекло": на Западе объявили, что у Европы больше нет выбора - РИА Новости, 22.11.2024
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17:15 22.11.2024 (обновлено: 17:41 22.11.2024)
https://ria.ru/20241122/evropa-1985243597.html
"Время истекло": на Западе объявили, что у Европы больше нет выбора
"Время истекло": на Западе объявили, что у Европы больше нет выбора - РИА Новости, 22.11.2024
"Время истекло": на Западе объявили, что у Европы больше нет выбора
Десятилетиями НАТО была основой европейской безопасности, но сегодня партнерство Европы с США находится под угрозой, пишет издание Foreign Affairs. РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T17:15
2024-11-22T17:41
в мире
европа
сша
украина
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Десятилетиями НАТО была основой европейской безопасности, но сегодня партнерство Европы с США находится под угрозой, пишет издание Foreign Affairs."С возвращением Дональда Трампа в Белый дом существует реальный риск того, что участие США в делах Европы может резко сократиться. Если Соединенные Штаты прекратят военную помощь Киеву, последствия будут серьезными как для конфликта на Украине, так и для защиты остальной Европы от внешних угроз", — говорится в публикации.Согласно данным Кильского института мировой экономики, совокупная военная помощь, которую Германия, Франция и Великобритания предоставили Украине с начала конфликта, составляет менее половины того, что предоставили США.По данным Foreign Affairs, ложная надежда на то, что Европа может просто "переждать" президентство Трампа, должна быть отправлена ​​на свалку истории.Как считает издание, если поддержка США прекратится, цена для Европы будет высокой."У Европы &lt;…&gt; теперь нет выбора, кроме как управлять своей собственной безопасностью", — резюмируется в материале.Ранее новоизбранный президент США Дональд Трамп пообещал, что сможет добиться урегулирования конфликта на Украине путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В России считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.
https://ria.ru/20241122/siyyarto-1985174368.html
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в мире, европа, сша, украина, дональд трамп, нато
В мире, Европа, США, Украина, Дональд Трамп, НАТО
"Время истекло": на Западе объявили, что у Европы больше нет выбора

Foreign Affairs: партнерство Европы с США находится на критическом этапе

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПеред пленарной сессией Европарламента в Страсбурге
Перед пленарной сессией Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
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Перед пленарной сессией Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Десятилетиями НАТО была основой европейской безопасности, но сегодня партнерство Европы с США находится под угрозой, пишет издание Foreign Affairs.
"С возвращением Дональда Трампа в Белый дом существует реальный риск того, что участие США в делах Европы может резко сократиться. Если Соединенные Штаты прекратят военную помощь Киеву, последствия будут серьезными как для конфликта на Украине, так и для защиты остальной Европы от внешних угроз", — говорится в публикации.
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Согласно данным Кильского института мировой экономики, совокупная военная помощь, которую Германия, Франция и Великобритания предоставили Украине с начала конфликта, составляет менее половины того, что предоставили США.
По данным Foreign Affairs, ложная надежда на то, что Европа может просто "переждать" президентство Трампа, должна быть отправлена ​​на свалку истории.
Как считает издание, если поддержка США прекратится, цена для Европы будет высокой.
"У Европы <…> теперь нет выбора, кроме как управлять своей собственной безопасностью", — резюмируется в материале.
Ранее новоизбранный президент США Дональд Трамп пообещал, что сможет добиться урегулирования конфликта на Украине путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В России считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.
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В миреЕвропаСШАУкраинаДональд ТрампНАТО
 
 
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