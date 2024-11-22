"Время истекло": на Западе объявили, что у Европы больше нет выбора
Foreign Affairs: партнерство Европы с США находится на критическом этапе
Перед пленарной сессией Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Десятилетиями НАТО была основой европейской безопасности, но сегодня партнерство Европы с США находится под угрозой, пишет издание Foreign Affairs.
"С возвращением Дональда Трампа в Белый дом существует реальный риск того, что участие США в делах Европы может резко сократиться. Если Соединенные Штаты прекратят военную помощь Киеву, последствия будут серьезными как для конфликта на Украине, так и для защиты остальной Европы от внешних угроз", — говорится в публикации.
Согласно данным Кильского института мировой экономики, совокупная военная помощь, которую Германия, Франция и Великобритания предоставили Украине с начала конфликта, составляет менее половины того, что предоставили США.
По данным Foreign Affairs, ложная надежда на то, что Европа может просто "переждать" президентство Трампа, должна быть отправлена на свалку истории.
Как считает издание, если поддержка США прекратится, цена для Европы будет высокой.
"У Европы <…> теперь нет выбора, кроме как управлять своей собственной безопасностью", — резюмируется в материале.
Ранее новоизбранный президент США Дональд Трамп пообещал, что сможет добиться урегулирования конфликта на Украине путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В России считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.