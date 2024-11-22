https://ria.ru/20241122/evropa-1985243597.html

"Время истекло": на Западе объявили, что у Европы больше нет выбора

"Время истекло": на Западе объявили, что у Европы больше нет выбора - РИА Новости, 22.11.2024

"Время истекло": на Западе объявили, что у Европы больше нет выбора

Десятилетиями НАТО была основой европейской безопасности, но сегодня партнерство Европы с США находится под угрозой, пишет издание Foreign Affairs. РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T17:15

2024-11-22T17:15

2024-11-22T17:41

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Десятилетиями НАТО была основой европейской безопасности, но сегодня партнерство Европы с США находится под угрозой, пишет издание Foreign Affairs."С возвращением Дональда Трампа в Белый дом существует реальный риск того, что участие США в делах Европы может резко сократиться. Если Соединенные Штаты прекратят военную помощь Киеву, последствия будут серьезными как для конфликта на Украине, так и для защиты остальной Европы от внешних угроз", — говорится в публикации.Согласно данным Кильского института мировой экономики, совокупная военная помощь, которую Германия, Франция и Великобритания предоставили Украине с начала конфликта, составляет менее половины того, что предоставили США.По данным Foreign Affairs, ложная надежда на то, что Европа может просто "переждать" президентство Трампа, должна быть отправлена ​​на свалку истории.Как считает издание, если поддержка США прекратится, цена для Европы будет высокой."У Европы <…> теперь нет выбора, кроме как управлять своей собственной безопасностью", — резюмируется в материале.Ранее новоизбранный президент США Дональд Трамп пообещал, что сможет добиться урегулирования конфликта на Украине путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В России считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.

https://ria.ru/20241122/siyyarto-1985174368.html

https://ria.ru/20241121/guardian-1985101107.html

европа

сша

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в мире, европа, сша, украина, дональд трамп, нато