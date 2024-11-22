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В ЕС заявили, что стратегия помощи Украине не работает - РИА Новости, 22.11.2024
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14:51 22.11.2024 (обновлено: 15:05 22.11.2024)
https://ria.ru/20241122/evropa-1985208451.html
В ЕС заявили, что стратегия помощи Украине не работает
В ЕС заявили, что стратегия помощи Украине не работает - РИА Новости, 22.11.2024
В ЕС заявили, что стратегия помощи Украине не работает
Стратегия помощи Украине не работает, Европа теперь просто хочет завершения конфликта, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на неназванного чиновника из ЕС. РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T14:51
2024-11-22T15:05
в мире
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Стратегия помощи Украине не работает, Европа теперь просто хочет завершения конфликта, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на неназванного чиновника из ЕС. Как отмечает телеканал, силы РФ имеют превосходство на поле боя. "Стратегия "плати, плати, плати" не работала. Теперь Европа просто хочет остановить войну", - приводит NBC News слова должностного лица из Евросоюза. Впрочем, отмечает телеканал, Европа при этом отчаянно хочет избежать намеков на капитуляцию и продолжает говорить о продолжающейся поддержке Киева. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241116/zelenskiy-1984107419.html
https://ria.ru/20241122/pravda-1985123773.html
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в мире, украина, россия, европа, сергей лавров, нато, евросоюз
В мире, Украина, Россия, Европа, Сергей Лавров, НАТО, Евросоюз
В ЕС заявили, что стратегия помощи Украине не работает

NBC News: стратегия помощи Украине не работает

© Фото : Staff Sgt. Marco GomezПогрузка военной помощи для Украины на базе ВВС США Довер
Погрузка военной помощи для Украины на базе ВВС США Довер - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© Фото : Staff Sgt. Marco Gomez
Погрузка военной помощи для Украины на базе ВВС США Довер. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Стратегия помощи Украине не работает, Европа теперь просто хочет завершения конфликта, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на неназванного чиновника из ЕС.
Как отмечает телеканал, силы РФ имеют превосходство на поле боя.
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"Стратегия "плати, плати, плати" не работала. Теперь Европа просто хочет остановить войну", - приводит NBC News слова должностного лица из Евросоюза.
Впрочем, отмечает телеканал, Европа при этом отчаянно хочет избежать намеков на капитуляцию и продолжает говорить о продолжающейся поддержке Киева.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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