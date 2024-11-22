https://ria.ru/20241122/evropa-1985208451.html

В ЕС заявили, что стратегия помощи Украине не работает

В ЕС заявили, что стратегия помощи Украине не работает - РИА Новости, 22.11.2024

В ЕС заявили, что стратегия помощи Украине не работает

Стратегия помощи Украине не работает, Европа теперь просто хочет завершения конфликта, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на неназванного чиновника из ЕС. РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T14:51

2024-11-22T14:51

2024-11-22T15:05

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Стратегия помощи Украине не работает, Европа теперь просто хочет завершения конфликта, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на неназванного чиновника из ЕС. Как отмечает телеканал, силы РФ имеют превосходство на поле боя. "Стратегия "плати, плати, плати" не работала. Теперь Европа просто хочет остановить войну", - приводит NBC News слова должностного лица из Евросоюза. Впрочем, отмечает телеканал, Европа при этом отчаянно хочет избежать намеков на капитуляцию и продолжает говорить о продолжающейся поддержке Киева. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241116/zelenskiy-1984107419.html

https://ria.ru/20241122/pravda-1985123773.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, европа, сергей лавров, нато, евросоюз