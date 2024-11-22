https://ria.ru/20241122/evropa-1985196761.html

Крепкий "Орешник": Европе нечем крыть

Крепкий "Орешник": Европе нечем крыть - РИА Новости, 22.11.2024

Крепкий "Орешник": Европе нечем крыть

Европейский политический истеблишмент в четверг вечером штормило не по-детски. Послушав самостоятельно или получив от референтуры подробное и детализированное... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T14:31

2024-11-22T14:31

2024-11-22T18:12

россия

европа

вашингтон (штат)

владимир путин

эммануэль макрон

ракета "орешник"

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Европейский политический истеблишмент в четверг вечером штормило не по-детски. Послушав самостоятельно или получив от референтуры подробное и детализированное изложение сказанного Владимиром Путиным, истеблишмент, натурально, возопил: "А нас-то за что?" И, как представляется, впервые применил коллективный разум. Подумать (и по результатам размышления понять), что натворили, полезно всем без исключения, а уж европейским лидерам, тем, что за "прогресс и демократию", полностью за Украину и категорически против России, полезно тем более.Запуск "Орешника" стал началом тризны по былому могуществу, когда-то неоспоримому, нынешней европейской цивилизации. И, судя по реакции, звук, точнее гиперзвук, был, пусть и с опозданием, услышан. В первую очередь теми, кто два с лишним года назад предрекал нашей стране крах экономики, разорение народа, проигрыш в СВО и международную изоляцию.Европейский блок шагал к своей нынешней панике долгие месяцы, отказываясь видеть и воспринимать реальность, полагаясь исключительно на воображаемое. На матрицу, созданную коллективным мозгом, точнее, теми политическими тараканами, которые заменили серое вещество. Эта матрица и привела всех тех, кто в нее был погружен, на грань катастрофы. Ядерной, неядерной, ракетной, сухопутной, значения не имеет. Важнее, что никакого ответа, внятного, политического ли, дипломатического ли, те, кто решили в очередной раз вступить с нами в противостояние, дать не смогут ни завтра, ни послезавтра, ни в принципе — в обозримом или необозримом будущем.Триггером для паники стали вот эти 14 слов Владимира Путина: "Украинский конфликт приобрел элементы уже глобального характера после атак нашей территории дальнобойными западными ракетами". Разрешение на удары по нашей территории от Вашингтона буквально на коленях еще десять дней назад вымаливали французский президент и британский премьер. Как они полагали, если применение ATACMS позволено, то Лондон и Париж смогут, ни в чем себя не ограничивая, отдать тем, кто в коллективном Киеве курирует пуски Storm Shadow и SCALP, команду на применение этих ракет.Редкие оставшиеся в Европе разумные люди еще два года назад предупреждали, что блок шагает к войне как сомнамбула, не слушая никого, подчиняясь лишь гипнозу Вашингтона. Они говорили, что Россия права в выражении своих озабоченностей, что ее нужно было вначале выслушать и лишь потом науськивать на нее Киев. Что имело бы смысл прислушиваться к Москве, поскольку она ни разу не дала повода сомневаться ни в своей искренности, ни в своей последовательности в защите собственных интересов, на которые — это уже скажем мы — имеет абсолютно полное право. Но нет, куда там.Разведя костер войны против нас и вступив с нами в прямое противостояние — а никак иначе обмен ракетными ударами квалифицировать невозможно, — общеевропейский блок и США оказались в ситуации, из которой хорошего (для них) выхода нет и не предвидится. Выкручивая до отказа рычаги эскалации, в ноябре решив попугать нас ракетными ударами, решалы в хороших костюмах повели себя не как ответственные (или хотя бы разумные) политики, а как психи-самовзводы. Их вчерашняя паника индуцирует еще большую истерию, и эта гонка слабых нервных систем только началась.Мы вынуждены иметь дело, пусть и по-минимуму, с теми, кто не только на нас напал, но и с теми, кто нас же и обвиняет в эскалации. У Франции и ее неудачливого лидера это получается сочнее, чем у других. Еще за сутки до запуска западных ракет, чтобы ударить по нашей территории, хозяин Елисейского дворца призывал Путина и Россию, как он сам выразился, к "благоразумию". Благоразумие, по Макрону, это когда по нам стреляют, нам угрожают, нас собираются уничтожить, а мы смиренно молчим.Политики вроде французского президента и пока еще действующего американского, тотально не понимая, куда они своими руками, словами и поступками тащат своих же собственных избирателей, оказались гораздо ястребинее, чем их армейские начальники. И пентагоновские генералы, и те офицеры, что сидят в европейских штабах, отлично помнят прежние уроки военных поражений от России. Они как могут стараются охолонить тех, у кого зудит с нами повоевать. Но судя по тому, где оказался мир сегодня, у них это неважно получается.Сегодня, завтра, послезавтра на Западе, европейском и американском, будут переваривать запуск нашего крепкого "Орешника". Но самое главное там, конечно, не поймут и точно не примут. Запад не сможет, завязнув в созданном им же самим геополитическом кризисе, пересмотреть свои позиции, признать свои ошибки и попытаться их исправить. Вот этого точно не случится. Значит, нам нужно спокойно и хладнокровно продолжать то, что мы делаем. На ЛБС в зоне СВО — в том числе. Ведь единственное, что нам может гарантировать, помимо "Орешника", безопасность и мир, — это победа в противостоянии. И победа будет за нами, потому что наше дело правое. И ответа не только на залп "Орешника", но и на нашу историческую правоту у наших противников, у Запада — нет.

https://ria.ru/20241122/oreshnik-1985110751.html

https://ria.ru/20241122/izvineniya-1985111339.html

https://ria.ru/20241122/orban-1985152215.html

https://ria.ru/20241122/ukraina-1985116104.html

https://ria.ru/20241121/raketa-1985091076.html

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россия, европа, вашингтон (штат), владимир путин, эммануэль макрон, ракета "орешник"