"Все три дня": глава евангельских христиан выступил с призывом к верующим
Глава РОСХВЕ призвал единоверцев усиленно молиться в ближайшие три дня
© Фото : предоставлено главным продюсером телеканала "Благая весть" Антоном КругликовымНачальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников) (РОСХВЕ) Сергей Ряховский на церемонии открытия и освящения новой студии телеканала “Благая весть”
© Фото : предоставлено главным продюсером телеканала "Благая весть" Антоном Кругликовым
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников) (РОСХВЕ) Сергей Ряховский призвал единоверцев усиленно молиться в ближайшие три дня из-за событий вокруг Украины.
"Президент России четко и недвусмысленно дал понять недружественным правительствам ряда стран, чьи стратегические ракеты 19 и 21 ноября были запущены по территории РФ, что подобные действия не останутся без ответа. И уже вчера новейшие российские ракеты, которым нет аналога в мире, в ответ атаковали в зоне СВО территорию сопредельного государства. Для нас пришло особое время воззвать к нашему Господу и объединиться вместе в единой молитве, чтобы Господь помиловал народы Земли!.. Призываю все наши церкви и общины, следующие три дня, начиная с сегодняшнего, в молитвенном единстве, дерзновенно, принять этот духовный вызов и сражаться за спасение миллионов людей Земли для Христа!", – написал в своем Telegram-канале Ряховский.
В четверг президент России Владимир Путин сделал заявление о ходе СВО и успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Силами ВС РФ в украинском городе Днепропетровске был поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику.
По словам главы государства, комбинированный удар по объекту ВПК Украины был нанесен в ответ на удары ВСУ по объектам в Курской и Брянской областях американскими дальнобойными ракетами ATACMS и британскими дальнобойными Storm Shadow. В боевых условиях было проведено испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.