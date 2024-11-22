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"Все три дня": глава евангельских христиан выступил с призывом к верующим - РИА Новости, 22.11.2024
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Религия
 
13:50 22.11.2024
https://ria.ru/20241122/evangelisty-1985193399.html
"Все три дня": глава евангельских христиан выступил с призывом к верующим
"Все три дня": глава евангельских христиан выступил с призывом к верующим - РИА Новости, 22.11.2024
"Все три дня": глава евангельских христиан выступил с призывом к верующим
Начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников) (РОСХВЕ) Сергей Ряховский призвал единоверцев усиленно... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T13:50
2024-11-22T13:50
религия
россия
украина
земля
сергей ряховский
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников) (РОСХВЕ) Сергей Ряховский призвал единоверцев усиленно молиться в ближайшие три дня из-за событий вокруг Украины."Президент России четко и недвусмысленно дал понять недружественным правительствам ряда стран, чьи стратегические ракеты 19 и 21 ноября были запущены по территории РФ, что подобные действия не останутся без ответа. И уже вчера новейшие российские ракеты, которым нет аналога в мире, в ответ атаковали в зоне СВО территорию сопредельного государства. Для нас пришло особое время воззвать к нашему Господу и объединиться вместе в единой молитве, чтобы Господь помиловал народы Земли!.. Призываю все наши церкви и общины, следующие три дня, начиная с сегодняшнего, в молитвенном единстве, дерзновенно, принять этот духовный вызов и сражаться за спасение миллионов людей Земли для Христа!", – написал в своем Telegram-канале Ряховский.В четверг президент России Владимир Путин сделал заявление о ходе СВО и успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Силами ВС РФ в украинском городе Днепропетровске был поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику.По словам главы государства, комбинированный удар по объекту ВПК Украины был нанесен в ответ на удары ВСУ по объектам в Курской и Брянской областях американскими дальнобойными ракетами ATACMS и британскими дальнобойными Storm Shadow. В боевых условиях было проведено испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
https://ria.ru/20241122/oreshnik-1985189548.html
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россия, украина, земля, сергей ряховский, владимир путин, вооруженные силы украины
Религия, Россия, Украина, Земля, Сергей Ряховский, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
"Все три дня": глава евангельских христиан выступил с призывом к верующим

Глава РОСХВЕ призвал единоверцев усиленно молиться в ближайшие три дня

© Фото : предоставлено главным продюсером телеканала "Благая весть" Антоном КругликовымНачальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников) (РОСХВЕ) Сергей Ряховский на церемонии открытия и освящения новой студии телеканала “Благая весть”
Начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников) (РОСХВЕ) Сергей Ряховский на церемонии открытия и освящения новой студии телеканала “Благая весть” - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© Фото : предоставлено главным продюсером телеканала "Благая весть" Антоном Кругликовым
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников) (РОСХВЕ) Сергей Ряховский призвал единоверцев усиленно молиться в ближайшие три дня из-за событий вокруг Украины.
"Президент России четко и недвусмысленно дал понять недружественным правительствам ряда стран, чьи стратегические ракеты 19 и 21 ноября были запущены по территории РФ, что подобные действия не останутся без ответа. И уже вчера новейшие российские ракеты, которым нет аналога в мире, в ответ атаковали в зоне СВО территорию сопредельного государства. Для нас пришло особое время воззвать к нашему Господу и объединиться вместе в единой молитве, чтобы Господь помиловал народы Земли!.. Призываю все наши церкви и общины, следующие три дня, начиная с сегодняшнего, в молитвенном единстве, дерзновенно, принять этот духовный вызов и сражаться за спасение миллионов людей Земли для Христа!", – написал в своем Telegram-канале Ряховский.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
США могли прислушаться к Путину до удара "Орешником", заявили в Кремле
Вчера, 13:36
В четверг президент России Владимир Путин сделал заявление о ходе СВО и успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Силами ВС РФ в украинском городе Днепропетровске был поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику.
По словам главы государства, комбинированный удар по объекту ВПК Украины был нанесен в ответ на удары ВСУ по объектам в Курской и Брянской областях американскими дальнобойными ракетами ATACMS и британскими дальнобойными Storm Shadow. В боевых условиях было проведено испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
 
РелигияРоссияУкраинаЗемляСергей РяховскийВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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