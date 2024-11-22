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Захарова посоветовала Эстонии взять деньги у НАТО - РИА Новости, 22.11.2024
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13:14 22.11.2024 (обновлено: 13:23 22.11.2024)
https://ria.ru/20241122/estoniya-1985183155.html
Захарова посоветовала Эстонии взять деньги у НАТО
Захарова посоветовала Эстонии взять деньги у НАТО - РИА Новости, 22.11.2024
Захарова посоветовала Эстонии взять деньги у НАТО
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале назвала цирком тот факт, что у Эстонии есть деньги на поддержку Украины, но нет средств на... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T13:14
2024-11-22T13:23
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале назвала цирком тот факт, что у Эстонии есть деньги на поддержку Украины, но нет средств на работу посольств, и посоветовала взять деньги у НАТО. Эстонские СМИ ранее сообщали, что республика может закрыть 13 посольств из 38 имеющихся по миру, то есть почти треть, в целях экономии средств. Эстонский министр иностранных дел Маргус Цахкна заявил на это, что закрытие посольств не приведет к значительной экономии в государственном бюджете, а имиджевые потери будут огромными. "Тут он ошибается: имиджевые потери огромны как раз от "деятельности" этих посольств. Ведь смысла в них нет никакого. Иной внешней политики, кроме брюссельско-вашингтонской генеральной линии, у Эстонии просто нет. Культурная идентичность размылась в мутных водах либеральных ценностей. Перспектив для налаживания устойчивых торгово-экономических связей не просматривается в принципе", - написала Захарова. По ее оценке, абсурд ситуации зашкаливает из-за того, что у Эстонии имеются средства для оказания помощи киевскому режиму в целях защиты "евроценностей", но на содержание 13 своих посольств денег нет. "Цирк, конечно. Совет (бесплатный, на эстонский бюджет не повлияет) изоляторам-нищебродам: деньги на свои посольства Таллину необходимо потребовать у НАТО, раз уж единственный смысл их существования — пропаганда установок альянса", - отметила Захарова.
https://ria.ru/20241119/ft-1984532901.html
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в мире, эстония, россия, украина, мария захарова, нато
В мире, Эстония, Россия, Украина, Мария Захарова, НАТО
Захарова посоветовала Эстонии взять деньги у НАТО

Захарова призвала Эстонию взять деньги у НАТО из-за решения закрыть 13 посольств

© РИА Новости / Григорий СысоевЗдание посольства Эстонии в Москве
Здание посольства Эстонии в Москве - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Здание посольства Эстонии в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале назвала цирком тот факт, что у Эстонии есть деньги на поддержку Украины, но нет средств на работу посольств, и посоветовала взять деньги у НАТО.
Эстонские СМИ ранее сообщали, что республика может закрыть 13 посольств из 38 имеющихся по миру, то есть почти треть, в целях экономии средств. Эстонский министр иностранных дел Маргус Цахкна заявил на это, что закрытие посольств не приведет к значительной экономии в государственном бюджете, а имиджевые потери будут огромными.
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"Тут он ошибается: имиджевые потери огромны как раз от "деятельности" этих посольств. Ведь смысла в них нет никакого. Иной внешней политики, кроме брюссельско-вашингтонской генеральной линии, у Эстонии просто нет. Культурная идентичность размылась в мутных водах либеральных ценностей. Перспектив для налаживания устойчивых торгово-экономических связей не просматривается в принципе", - написала Захарова.
По ее оценке, абсурд ситуации зашкаливает из-за того, что у Эстонии имеются средства для оказания помощи киевскому режиму в целях защиты "евроценностей", но на содержание 13 своих посольств денег нет.
"Цирк, конечно. Совет (бесплатный, на эстонский бюджет не повлияет) изоляторам-нищебродам: деньги на свои посольства Таллину необходимо потребовать у НАТО, раз уж единственный смысл их существования — пропаганда установок альянса", - отметила Захарова.
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