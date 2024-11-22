https://ria.ru/20241122/eksport-1985291089.html

На форуме "Есть ли будущее у экспорта?" обсудили меры регподдержки экспорта

На форуме "Есть ли будущее у экспорта?" обсудили меры регподдержки экспорта - РИА Новости, 22.11.2024

На форуме "Есть ли будущее у экспорта?" обсудили меры регподдержки экспорта

Важнейшая составляющая российского экспорта — это региональные меры поддержки, об этом поговорили на международном экспортном форуме "Есть ли будущее у... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T21:58

2024-11-22T21:58

2024-11-22T21:58

смоленская область

россия

экономика

российский экспортный центр (рэц)

экспорт

поддержка

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148861/14/1488611417_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_674177688bcf31104784e7a7a1750bd8.jpg

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Важнейшая составляющая российского экспорта — это региональные меры поддержки, об этом поговорили на международном экспортном форуме "Есть ли будущее у экспорта?" с участием генерального директора Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ) Вероники Никишиной и губернатора Смоленской области Василия Анохина."Очень важная составляющая мер государственной поддержки экспорта — это региональные меры поддержки. Они дополняют, а иногда и замещают федеральные. Об этом говорит и тот факт, что центр поддержки экспорта Смоленской области в суровой конкуренции среди 82 региональных центров поддержки экспорта нашей страны, по итогам прошлого года, который мы сейчас подвели, занял первое место. Это абсолютно объективное признание работы команды, которая действительно очень креативно придумывает, чем и как можно поддержать экспортеров в постоянно меняющихся внешних условиях", — сказала Никишина.Она также отметила важность вовлеченности в поддержку экспорта всего руководства региона."Когда губернатор лично занимается темой экспорта среди всего другого огромного количества задач, которые стоят перед регионом, это тоже очень большой залог успеха. Я хочу поблагодарить Василия Николаевича за понимание важности этой задачи, и за то, что Смоленская область является регионом, который придумывает очень креативные, новые меры поддержки, которые мы предлагаем масштабировать на другие регионы", — добавила глава РЭЦ."Правительство Смоленской области прикладывает максимальные усилия для развития экспортной деятельности в регионе. Несмотря на все барьеры и сложности, наша область продолжает наращивать экспорт. За 9 месяцев 2024 года экспорт нашей области вырос на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Смоленские компании успешно поставляют свою продукцию в Беларусь, расширяют свое присутствие в странах Африки и Восточной Азии, осваивают рынки Индии, Ливии и Саудовской Аравии. Число экспортеров в области стабильно растёт и сейчас их больше 2,2 тыс. Более 90% из них – субъекты МСП, результативность работы которых напрямую зависит от региональной поддержки экспорта", - сказал в свою очередь губернатор Смоленской области Анохин.В пленарной сессии также приняли участие: торговый представитель Российской Федерации в Республике Беларусь Юрий Золотарев, председатель Витебского областного исполнительного комитета Александр Субботин, учредитель компании ООО "Точные поставки", лучший экспортер года РФ 2022-2024 в номинации "Трейдер года" (МСП) Сергей Лытко, учредитель компании ООО "Лазертаг", лучший экспортер года РФ 2024 в номинации "Экспорт в сфере услуг" (МСП) Сергей Терещенков.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, экономика, российский экспортный центр (рэц), экспорт, поддержка