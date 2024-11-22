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Смоленская область продолжает наращивать экспорт - РИА Новости, 22.11.2024
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20:04 22.11.2024
https://ria.ru/20241122/eksport-1985275093.html
Смоленская область продолжает наращивать экспорт
Смоленская область продолжает наращивать экспорт - РИА Новости, 22.11.2024
Смоленская область продолжает наращивать экспорт
Правительство Смоленской области прикладывает максимальные усилия для развития экспортной деятельности; несмотря на все барьеры и сложности, наш регион... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T20:04
2024-11-22T20:04
технологии
смоленская область
белоруссия
смоленск
василий анохин
вероника никишина
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Правительство Смоленской области прикладывает максимальные усилия для развития экспортной деятельности; несмотря на все барьеры и сложности, наш регион продолжает наращивать экспорт, сообщил глава региона Василий Анохин в своем телеграм-канале. В пятницу в Смоленске проходит главный день форума "Есть ли будущее у экспорта?", на который приехали генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина, председатель Витебского областного исполнительного комитета Александр Субботин, представители органов власти и бизнеса, эксперты во внешнеэкономической деятельности из других регионов России, а также из Беларуси и Казахстана. По словам Анохина, за девять месяцев 2024 года экспорт Смоленской области вырос на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Региональные компании успешно поставляют свою продукцию в Беларусь, расширяют свое присутствие в странах Африки и Восточной Азии, осваивают рынки Индии, Ливии и Саудовской Аравии. "Число экспортеров в области стабильно растет и сейчас их больше 2,2 тысячи. Более 90% из них – субъекты МСП, результативность работы которых напрямую зависит от региональной поддержки экспорта. Поэтому мы активно развиваем эту систему и расширяем перечень услуг доступных предпринимателям", – написал губернатор. Он добавил, что для дальнейшего развития системы поддержки экспорта в пятницу было подписано соглашение с Российским экспортным центром. Благодаря этому государственная цифровая платформа "Мой экспорт" будет интегрирована с аналогичным информационным порталом региона. Компании в области смогут легко и быстро получать доступ к полному спектру федеральных и региональных мер поддержки: от поиска информации о зарубежных рынках до необходимых документов и финансирования. Также для смоленских производителей будет упрощена процедура получения сертификата "Сделано в России", который позволит им участвовать в международных мероприятиях, рекламных кампаниях и других маркетинговых активностях по продвижению продукции на глобальном рынке. "Еще раз благодарю Веронику Олеговну за визит и активное участие в развитии экспортного потенциала Смоленской области", – сказал Анохин.
https://ria.ru/20241029/forum-1980768412.html
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технологии, смоленская область, белоруссия, смоленск, василий анохин, вероника никишина, российский экспортный центр (рэц)
Технологии, Смоленская область, Белоруссия, Смоленск, Василий Анохин, Вероника Никишина, Российский экспортный центр (РЭЦ)
Смоленская область продолжает наращивать экспорт

Губернатор Анохин: Смоленская область наращивает экспорт, несмотря на барьеры

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Губернатор Смоленской области Василий Анохин
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Правительство Смоленской области прикладывает максимальные усилия для развития экспортной деятельности; несмотря на все барьеры и сложности, наш регион продолжает наращивать экспорт, сообщил глава региона Василий Анохин в своем телеграм-канале.
В пятницу в Смоленске проходит главный день форума "Есть ли будущее у экспорта?", на который приехали генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина, председатель Витебского областного исполнительного комитета Александр Субботин, представители органов власти и бизнеса, эксперты во внешнеэкономической деятельности из других регионов России, а также из Беларуси и Казахстана.
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По словам Анохина, за девять месяцев 2024 года экспорт Смоленской области вырос на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Региональные компании успешно поставляют свою продукцию в Беларусь, расширяют свое присутствие в странах Африки и Восточной Азии, осваивают рынки Индии, Ливии и Саудовской Аравии.
"Число экспортеров в области стабильно растет и сейчас их больше 2,2 тысячи. Более 90% из них – субъекты МСП, результативность работы которых напрямую зависит от региональной поддержки экспорта. Поэтому мы активно развиваем эту систему и расширяем перечень услуг доступных предпринимателям", – написал губернатор.
Он добавил, что для дальнейшего развития системы поддержки экспорта в пятницу было подписано соглашение с Российским экспортным центром. Благодаря этому государственная цифровая платформа "Мой экспорт" будет интегрирована с аналогичным информационным порталом региона. Компании в области смогут легко и быстро получать доступ к полному спектру федеральных и региональных мер поддержки: от поиска информации о зарубежных рынках до необходимых документов и финансирования. Также для смоленских производителей будет упрощена процедура получения сертификата "Сделано в России", который позволит им участвовать в международных мероприятиях, рекламных кампаниях и других маркетинговых активностях по продвижению продукции на глобальном рынке.
"Еще раз благодарю Веронику Олеговну за визит и активное участие в развитии экспортного потенциала Смоленской области", – сказал Анохин.
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ТехнологииСмоленская областьБелоруссияСмоленскВасилий АнохинВероника НикишинаРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
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