https://ria.ru/20241122/eksport-1985275093.html

Смоленская область продолжает наращивать экспорт

Смоленская область продолжает наращивать экспорт - РИА Новости, 22.11.2024

Смоленская область продолжает наращивать экспорт

Правительство Смоленской области прикладывает максимальные усилия для развития экспортной деятельности; несмотря на все барьеры и сложности, наш регион... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T20:04

2024-11-22T20:04

2024-11-22T20:04

технологии

смоленская область

белоруссия

смоленск

василий анохин

вероника никишина

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Правительство Смоленской области прикладывает максимальные усилия для развития экспортной деятельности; несмотря на все барьеры и сложности, наш регион продолжает наращивать экспорт, сообщил глава региона Василий Анохин в своем телеграм-канале. В пятницу в Смоленске проходит главный день форума "Есть ли будущее у экспорта?", на который приехали генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина, председатель Витебского областного исполнительного комитета Александр Субботин, представители органов власти и бизнеса, эксперты во внешнеэкономической деятельности из других регионов России, а также из Беларуси и Казахстана. По словам Анохина, за девять месяцев 2024 года экспорт Смоленской области вырос на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Региональные компании успешно поставляют свою продукцию в Беларусь, расширяют свое присутствие в странах Африки и Восточной Азии, осваивают рынки Индии, Ливии и Саудовской Аравии. "Число экспортеров в области стабильно растет и сейчас их больше 2,2 тысячи. Более 90% из них – субъекты МСП, результативность работы которых напрямую зависит от региональной поддержки экспорта. Поэтому мы активно развиваем эту систему и расширяем перечень услуг доступных предпринимателям", – написал губернатор. Он добавил, что для дальнейшего развития системы поддержки экспорта в пятницу было подписано соглашение с Российским экспортным центром. Благодаря этому государственная цифровая платформа "Мой экспорт" будет интегрирована с аналогичным информационным порталом региона. Компании в области смогут легко и быстро получать доступ к полному спектру федеральных и региональных мер поддержки: от поиска информации о зарубежных рынках до необходимых документов и финансирования. Также для смоленских производителей будет упрощена процедура получения сертификата "Сделано в России", который позволит им участвовать в международных мероприятиях, рекламных кампаниях и других маркетинговых активностях по продвижению продукции на глобальном рынке. "Еще раз благодарю Веронику Олеговну за визит и активное участие в развитии экспортного потенциала Смоленской области", – сказал Анохин.

https://ria.ru/20241029/forum-1980768412.html

https://ria.ru/20241003/eksport-1976099320.html

смоленская область

белоруссия

смоленск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

технологии, смоленская область, белоруссия, смоленск, василий анохин, вероника никишина, российский экспортный центр (рэц)