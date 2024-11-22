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Эксперты рассказали о последствиях санкций против Газпромбанка - РИА Новости, 22.11.2024
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13:48 22.11.2024 (обновлено: 15:58 22.11.2024)
https://ria.ru/20241122/eksperty-1985192807.html
Эксперты рассказали о последствиях санкций против Газпромбанка
Эксперты рассказали о последствиях санкций против Газпромбанка - РИА Новости, 22.11.2024
Эксперты рассказали о последствиях санкций против Газпромбанка
Санкции против российского Газпромбанка (ГПБ) угрожают расчетам за российский газ и могут повлечь за собой перенастройку всей системы оплаты, что отразится... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T13:48
2024-11-22T15:58
экономика
венгрия
словакия
сербия
алексей гривач
владимир путин
газпромбанк
фонд национальной энергетической безопасности
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Санкции против российского Газпромбанка (ГПБ) угрожают расчетам за российский газ и могут повлечь за собой перенастройку всей системы оплаты, что отразится более чем на десятке стран Европы, причем больше всего могут пострадать Словакия, Венгрия и Сербия, не имеющие выхода к морю, заявили опрошенные РИА Новости эксперты. США в четверг ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. "Если будут затронуты расчеты за газ, то придется перестраивать систему платежей со всеми крупными покупателями, возможно, за исключением Китая. Крупнейшими покупателями являются Турция, Венгрия, Греция, Словакия и Сербия", – отметил замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач, добавив, что российский газ получают также Австрия, Италия, Болгария и Чехия. Согласен с ним и аналитик финансовой группы "Финам" Сергей Кауфман. Он также уточнил, что в Европе крупнейшими импортерами российского газа являются Венгрия, Словакия, Сербия, Греция. Кроме того, газ из России идет в Турцию, Северную Македонию, Боснию, Молдавию и Италию. Опосредованно же российский газ получает Австрия и, вероятно, Болгария, продолжил Кауфман. "Сложнее всего найти альтернативных поставщиков относительно крупным потребителям без выхода к морю – Словакии, Венгрии, Сербии. При этом, например МИД Венгрии уже заявил, что санкции не помешают поставкам, хотя и не уточнил, как именно будет происходить оплата", – отметил он. Президент России Владимир Путин в марте 2022 года заявил о переводе в рубли оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем был подписан соответствующий указ, который ввел новую схему оплаты с 1 апреля 2022 года. Согласно этому механизму, Газпромбанк открывает для иностранного покупателя газа два счета – валютный и рублевый. Покупатель переводит на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", например евро. Затем банк продает эту валюту на Мосбирже и вырученные рубли зачисляет на счет покупателя газа. И уже с этого рублевого счета осуществляются расчеты с поставщиком газа – "Газпромом".
https://ria.ru/20241122/turtsiya-1985169338.html
https://ria.ru/20241121/gazprombank-1985079932.html
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экономика, венгрия, словакия, сербия, алексей гривач, владимир путин, газпромбанк, фонд национальной энергетической безопасности, московская биржа
Экономика, Венгрия, Словакия, Сербия, Алексей Гривач, Владимир Путин, Газпромбанк, Фонд национальной энергетической безопасности, Московская биржа
Эксперты рассказали о последствиях санкций против Газпромбанка

Эксперт Гривач: санкции против Газпромбанка повлияют на оплату российского газа

© Фото : пресс-служба ГазпромбанкаГазпромбанк
Газпромбанк - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© Фото : пресс-служба Газпромбанка
Газпромбанк . Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Санкции против российского Газпромбанка (ГПБ) угрожают расчетам за российский газ и могут повлечь за собой перенастройку всей системы оплаты, что отразится более чем на десятке стран Европы, причем больше всего могут пострадать Словакия, Венгрия и Сербия, не имеющие выхода к морю, заявили опрошенные РИА Новости эксперты.
США в четверг ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур.
Турция - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
В Турции отреагировали на санкции США по "Газпромбанку"
Вчера, 12:38
"Если будут затронуты расчеты за газ, то придется перестраивать систему платежей со всеми крупными покупателями, возможно, за исключением Китая. Крупнейшими покупателями являются Турция, Венгрия, Греция, Словакия и Сербия", – отметил замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач, добавив, что российский газ получают также Австрия, Италия, Болгария и Чехия.
Согласен с ним и аналитик финансовой группы "Финам" Сергей Кауфман. Он также уточнил, что в Европе крупнейшими импортерами российского газа являются Венгрия, Словакия, Сербия, Греция. Кроме того, газ из России идет в Турцию, Северную Македонию, Боснию, Молдавию и Италию. Опосредованно же российский газ получает Австрия и, вероятно, Болгария, продолжил Кауфман.
"Сложнее всего найти альтернативных поставщиков относительно крупным потребителям без выхода к морю – Словакии, Венгрии, Сербии. При этом, например МИД Венгрии уже заявил, что санкции не помешают поставкам, хотя и не уточнил, как именно будет происходить оплата", – отметил он.
Президент России Владимир Путин в марте 2022 года заявил о переводе в рубли оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем был подписан соответствующий указ, который ввел новую схему оплаты с 1 апреля 2022 года.
Согласно этому механизму, Газпромбанк открывает для иностранного покупателя газа два счета – валютный и рублевый. Покупатель переводит на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", например евро. Затем банк продает эту валюту на Мосбирже и вырученные рубли зачисляет на счет покупателя газа. И уже с этого рублевого счета осуществляются расчеты с поставщиком газа – "Газпромом".
Вывеска отделения Газпромбанка - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
Газпромбанк ответил на включение в санкционный список США
21 ноября, 19:48
 
ЭкономикаВенгрияСловакияСербияАлексей ГривачВладимир ПутинГазпромбанкФонд национальной энергетической безопасностиМосковская биржа
 
 
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