https://ria.ru/20241122/ekspert-1985154030.html
Эксперт назвал кадры удара ракетой "Орешник" эпическими
Эксперт назвал кадры удара ракетой "Орешник" эпическими - РИА Новости, 22.11.2024
Эксперт назвал кадры удара ракетой "Орешник" эпическими
Директор института стран СНГ в Севастополе, военный эксперт, капитан первого ранга запаса Сергей Горбачев назвал эпическими кадры применения Россией новейшей... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T11:39
2024-11-22T11:39
2024-11-22T11:39
россия
украина
брянская область
сергей горбачев
дмитрий медведев
владимир путин
безопасность
первый запуск ракеты "орешник"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости. Директор института стран СНГ в Севастополе, военный эксперт, капитан первого ранга запаса Сергей Горбачев назвал эпическими кадры применения Россией новейшей гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности "Орешник". Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев после заявления о применении новейшей ракеты "Орешник" опубликовал видео удара. "Момент прилета боеголовок – это эпические кадры. Для многих стало откровением впервые увидеть, как самонаводящиеся разделяющиеся части боеголовки прилетают к месту встречи с землей", - сказал Горбачев РИА Новости. По его словам, ракета "Орешник" является супервысокотехнологичной разработкой. "Россия продемонстрировала, что по-прежнему обладает высокими технологиями и самым передовым опытом в сфере конструирования и разработки новых ракет, причем самих разных габаритно-весовых параметров. Мы не только всех удивили, но и доказали, что можем хранить свои секреты. Супостат еще долго будет гадать, что же на самом деле было нами применено, с чем они столкнулись", - сказал Горбачев. Президент России Владимир Путин в четверг выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК - в боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
https://ria.ru/20241122/oreshnik_putin-1985104980.html
https://ria.ru/20241121/raketa-1985091076.html
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Применение новейшей ракеты "Орешник"
Медведев после заявления Путина о применении новейшей ракеты "Орешник" опубликовал видео и задался вопросом. Это то, чего вы хотели? Что ж, черт возьми, вы это и получили!
2024-11-22T11:39
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россия, украина, брянская область, сергей горбачев, дмитрий медведев, владимир путин, безопасность, первый запуск ракеты "орешник"
Россия, Украина, Брянская область, Сергей Горбачев, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Безопасность, Первый запуск ракеты "Орешник"
Эксперт назвал кадры удара ракетой "Орешник" эпическими
Эксперт Горбачев назвал кадры удара гиперзвуковой ракетой "Орешник" эпическими
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости. Директор института стран СНГ в Севастополе, военный эксперт, капитан первого ранга запаса Сергей Горбачев назвал эпическими кадры применения Россией новейшей гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности "Орешник".
Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев
после заявления о применении новейшей ракеты "Орешник" опубликовал видео удара.
"Момент прилета боеголовок – это эпические кадры. Для многих стало откровением впервые увидеть, как самонаводящиеся разделяющиеся части боеголовки прилетают к месту встречи с землей", - сказал Горбачев РИА Новости.
По его словам, ракета "Орешник" является супервысокотехнологичной разработкой.
"Россия продемонстрировала, что по-прежнему обладает высокими технологиями и самым передовым опытом в сфере конструирования и разработки новых ракет, причем самих разных габаритно-весовых параметров. Мы не только всех удивили, но и доказали, что можем хранить свои секреты. Супостат еще долго будет гадать, что же на самом деле было нами применено, с чем они столкнулись", - сказал Горбачев.
Президент России Владимир Путин
в четверг выступил с обращением, в котором заявил, что Украина
19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях
, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК - в боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.