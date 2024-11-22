https://ria.ru/20241122/ekspert-1985154030.html

Эксперт назвал кадры удара ракетой "Орешник" эпическими

Эксперт назвал кадры удара ракетой "Орешник" эпическими - РИА Новости, 22.11.2024

Эксперт назвал кадры удара ракетой "Орешник" эпическими

Директор института стран СНГ в Севастополе, военный эксперт, капитан первого ранга запаса Сергей Горбачев назвал эпическими кадры применения Россией новейшей... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T11:39

2024-11-22T11:39

2024-11-22T11:39

россия

украина

брянская область

сергей горбачев

дмитрий медведев

владимир путин

безопасность

первый запуск ракеты "орешник"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости. Директор института стран СНГ в Севастополе, военный эксперт, капитан первого ранга запаса Сергей Горбачев назвал эпическими кадры применения Россией новейшей гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности "Орешник". Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев после заявления о применении новейшей ракеты "Орешник" опубликовал видео удара. "Момент прилета боеголовок – это эпические кадры. Для многих стало откровением впервые увидеть, как самонаводящиеся разделяющиеся части боеголовки прилетают к месту встречи с землей", - сказал Горбачев РИА Новости. По его словам, ракета "Орешник" является супервысокотехнологичной разработкой. "Россия продемонстрировала, что по-прежнему обладает высокими технологиями и самым передовым опытом в сфере конструирования и разработки новых ракет, причем самих разных габаритно-весовых параметров. Мы не только всех удивили, но и доказали, что можем хранить свои секреты. Супостат еще долго будет гадать, что же на самом деле было нами применено, с чем они столкнулись", - сказал Горбачев. Президент России Владимир Путин в четверг выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК - в боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

https://ria.ru/20241122/oreshnik_putin-1985104980.html

https://ria.ru/20241121/raketa-1985091076.html

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украина

брянская область

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Применение новейшей ракеты "Орешник" Медведев после заявления Путина о применении новейшей ракеты "Орешник" опубликовал видео и задался вопросом. Это то, чего вы хотели? Что ж, черт возьми, вы это и получили! 2024-11-22T11:39 true PT0M11S

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Варвара Скокшина

россия, украина, брянская область, сергей горбачев, дмитрий медведев, владимир путин, безопасность, первый запуск ракеты "орешник"