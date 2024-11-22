https://ria.ru/20241122/efimov-1985176256.html

Ефимов: Москва представила более 300 гектаров для реализации градпроектов

Ефимов: Москва представила более 300 гектаров для реализации градпроектов - РИА Новости, 22.11.2024

Ефимов: Москва представила более 300 гектаров для реализации градпроектов

Москва за девять месяцев текущего года выделила для застройщиков свыше 350 земельных участков общей площадью 303,6 гектара для реализации градостроительных... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T14:08

2024-11-22T14:08

2024-11-22T14:08

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

максим гаман

сергей собянин

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Москва за девять месяцев текущего года выделила для застройщиков свыше 350 земельных участков общей площадью 303,6 гектара для реализации градостроительных проектов, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Строительная отрасль – один из драйверов развития экономики столицы, а возведение объектов за счет бюджета позволяет улучшать социальную и транспортную инфраструктуру во всех районах Москвы. С начала 2024 года застройщикам выделен 361 земельный участок общей площадью 303,6 гектара", - приводит слова Ефимова пресс-служба градкомплекса города.В сообщении уточняется, что на участках появятся детские сады, школы и поликлиники. Также на них построят инженерные, дорожные и прочие объекты.В свою очередь глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман отметил, что застройщики получили участки во всех административных округах. Больше всего их находится в Новой Москве. Там для реализации градпроектов выделили почти 17 гектаров земли. Так, в Щербинке появится школа на 1,1 тысячи мест, а в Даниловском районе – детсад для 350 малышей.Помимо этого, 47 участков выделили на северо-востоке Москвы. Их общая площадь составляет около 3,2 гектара., добавляется в пресс-релизе.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в 2025–2027 годах подойдет к концу строительство 200 зданий образовательных учреждений. Сюда входят и те объекты, которые возводят за средства инвесторов.

https://ria.ru/20241122/efimov-1985065890.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы, максим гаман, сергей собянин