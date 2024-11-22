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На Кубани при столкновении двух иномарок пострадали восемь человек - РИА Новости, 22.11.2024
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13:51 22.11.2024 (обновлено: 13:58 22.11.2024)
https://ria.ru/20241122/dtp-1985194022.html
На Кубани при столкновении двух иномарок пострадали восемь человек
На Кубани при столкновении двух иномарок пострадали восемь человек - РИА Новости, 22.11.2024
На Кубани при столкновении двух иномарок пострадали восемь человек
Восемь человек пострадали в дорожной аварии с двумя иномарками на трассе в Краснодарском крае, трое из них нуждаются в госпитализации, сообщили в... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T13:51
2024-11-22T13:58
краснодарский край
происшествия
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КРАСНОДАР, 22 ноя – РИА Новости. Восемь человек пострадали в дорожной аварии с двумя иномарками на трассе в Краснодарском крае, трое из них нуждаются в госпитализации, сообщили в Госавтоинспекции региона. Уточняется, что авария произошла в пятницу на автодороге "Краснодар – Кропоткин". Водитель автомобиля BMW при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с мультивеном Toyota. "В результате столкновения пострадали водитель и пассажир автомобиля BMW, а также водитель и 5 пассажиров автомобиля Toyota, они доставлены для осмотра в медицинские учреждения", - говорится в сообщении. Уточняется, что, по данным Минздрава, в госпитализации нуждаются водитель и пассажир легкового автомобиля, а также пассажир мультивена, а пятерым оказана разовая помощь. Среди участников ДТП несовершеннолетних нет. Подчеркивается, что 23-летний виновник аварии получил водительское удостоверение год назад.
https://ria.ru/20241120/ivanovo-1984780795.html
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краснодарский край, происшествия, bmw ag, bmw 1, toyota corolla
Краснодарский край, Происшествия, BMW AG, BMW 1, Toyota Corolla
На Кубани при столкновении двух иномарок пострадали восемь человек

На Кубани при столкновении двух иномарок на трассе пострадали восемь человек

© Фото : Госавтоинспекция Кубани/TelegramМесто столкновения двух иномарок на трассе в Краснодарском крае
Место столкновения двух иномарок на трассе в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© Фото : Госавтоинспекция Кубани/Telegram
Место столкновения двух иномарок на трассе в Краснодарском крае
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КРАСНОДАР, 22 ноя – РИА Новости. Восемь человек пострадали в дорожной аварии с двумя иномарками на трассе в Краснодарском крае, трое из них нуждаются в госпитализации, сообщили в Госавтоинспекции региона.
Уточняется, что авария произошла в пятницу на автодороге "Краснодар – Кропоткин". Водитель автомобиля BMW при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с мультивеном Toyota.
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"В результате столкновения пострадали водитель и пассажир автомобиля BMW, а также водитель и 5 пассажиров автомобиля Toyota, они доставлены для осмотра в медицинские учреждения", - говорится в сообщении.
Уточняется, что, по данным Минздрава, в госпитализации нуждаются водитель и пассажир легкового автомобиля, а также пассажир мультивена, а пятерым оказана разовая помощь. Среди участников ДТП несовершеннолетних нет.
Подчеркивается, что 23-летний виновник аварии получил водительское удостоверение год назад.
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Краснодарский крайПроисшествияBMW AGBMW 1Toyota Corolla
 
 
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