https://ria.ru/20241122/dtp-1985194022.html

На Кубани при столкновении двух иномарок пострадали восемь человек

На Кубани при столкновении двух иномарок пострадали восемь человек - РИА Новости, 22.11.2024

На Кубани при столкновении двух иномарок пострадали восемь человек

Восемь человек пострадали в дорожной аварии с двумя иномарками на трассе в Краснодарском крае, трое из них нуждаются в госпитализации, сообщили в... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T13:51

2024-11-22T13:51

2024-11-22T13:58

краснодарский край

происшествия

bmw ag

bmw 1

toyota corolla

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КРАСНОДАР, 22 ноя – РИА Новости. Восемь человек пострадали в дорожной аварии с двумя иномарками на трассе в Краснодарском крае, трое из них нуждаются в госпитализации, сообщили в Госавтоинспекции региона. Уточняется, что авария произошла в пятницу на автодороге "Краснодар – Кропоткин". Водитель автомобиля BMW при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с мультивеном Toyota. "В результате столкновения пострадали водитель и пассажир автомобиля BMW, а также водитель и 5 пассажиров автомобиля Toyota, они доставлены для осмотра в медицинские учреждения", - говорится в сообщении. Уточняется, что, по данным Минздрава, в госпитализации нуждаются водитель и пассажир легкового автомобиля, а также пассажир мультивена, а пятерым оказана разовая помощь. Среди участников ДТП несовершеннолетних нет. Подчеркивается, что 23-летний виновник аварии получил водительское удостоверение год назад.

https://ria.ru/20241120/ivanovo-1984780795.html

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краснодарский край, происшествия, bmw ag, bmw 1, toyota corolla