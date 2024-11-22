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В Иркутской области в ДТП с маршрутным такси погибли три человека - РИА Новости, 22.11.2024
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13:46 22.11.2024 (обновлено: 13:57 22.11.2024)
https://ria.ru/20241122/dtp-1985192199.html
В Иркутской области в ДТП с маршрутным такси погибли три человека
В Иркутской области в ДТП с маршрутным такси погибли три человека - РИА Новости, 22.11.2024
В Иркутской области в ДТП с маршрутным такси погибли три человека
Три человека, в том числе пассажир маршрутного такси, погибли в ДТП на трассе Иркутск-Жигалово, еще два человека доставлены в больницу, сообщает Иркутская... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T13:46
2024-11-22T13:57
происшествия
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ИРКУТСК, 22 ноя - РИА Новости. Три человека, в том числе пассажир маршрутного такси, погибли в ДТП на трассе Иркутск-Жигалово, еще два человека доставлены в больницу, сообщает Иркутская областная прокуратура. На 101 километре автодороги Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово столкнулись автомобиль Mitsubishi и маршрутный микроавтобус Toyota Hiace. СК завел уголовное дело по статье об оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. "Погибли водитель и пассажир иномарки, а также пассажир микроавтобуса. Водитель и еще один пассажир маршрутки с полученными травмами доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. Прокуратура контролирует расследование уголовного дела.
https://ria.ru/20241120/ivanovo-1984780795.html
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Иркутской области в ДТП с маршрутным такси погибли три человека

В Иркутской области в ДТП на трассе с маршрутным такси погибли три человека

© Фото : Госавтоинспекция ИркутскаМесто ДТП с участием маршрутного такси на трассе Иркутск-Жигалово в Иркутской области
Место ДТП с участием маршрутного такси на трассе Иркутск-Жигалово в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© Фото : Госавтоинспекция Иркутска
Место ДТП с участием маршрутного такси на трассе Иркутск-Жигалово в Иркутской области
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ИРКУТСК, 22 ноя - РИА Новости. Три человека, в том числе пассажир маршрутного такси, погибли в ДТП на трассе Иркутск-Жигалово, еще два человека доставлены в больницу, сообщает Иркутская областная прокуратура.
На 101 километре автодороги Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово столкнулись автомобиль Mitsubishi и маршрутный микроавтобус Toyota Hiace. СК завел уголовное дело по статье об оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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"Погибли водитель и пассажир иномарки, а также пассажир микроавтобуса. Водитель и еще один пассажир маршрутки с полученными травмами доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
Прокуратура контролирует расследование уголовного дела.
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