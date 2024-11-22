https://ria.ru/20241122/dtp-1985192199.html

В Иркутской области в ДТП с маршрутным такси погибли три человека

В Иркутской области в ДТП с маршрутным такси погибли три человека - РИА Новости, 22.11.2024

В Иркутской области в ДТП с маршрутным такси погибли три человека

Три человека, в том числе пассажир маршрутного такси, погибли в ДТП на трассе Иркутск-Жигалово, еще два человека доставлены в больницу, сообщает Иркутская... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T13:46

2024-11-22T13:46

2024-11-22T13:57

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/16/1985191336_349:0:1280:524_1920x0_80_0_0_1dd9c49acc592e1874a5bb558a8df6e1.jpg

ИРКУТСК, 22 ноя - РИА Новости. Три человека, в том числе пассажир маршрутного такси, погибли в ДТП на трассе Иркутск-Жигалово, еще два человека доставлены в больницу, сообщает Иркутская областная прокуратура. На 101 километре автодороги Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово столкнулись автомобиль Mitsubishi и маршрутный микроавтобус Toyota Hiace. СК завел уголовное дело по статье об оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. "Погибли водитель и пассажир иномарки, а также пассажир микроавтобуса. Водитель и еще один пассажир маршрутки с полученными травмами доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. Прокуратура контролирует расследование уголовного дела.

https://ria.ru/20241120/ivanovo-1984780795.html

https://ria.ru/20241120/dtp--1984809041.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, следственный комитет россии (ск рф)