https://ria.ru/20241122/dorogi-1985139173.html

В Рязанской области за год отремонтировали более 140 километров дорог

В Рязанской области за год отремонтировали более 140 километров дорог - РИА Новости, 22.11.2024

В Рязанской области за год отремонтировали более 140 километров дорог

Почти 144 километра дорог отремонтировали в этом году в Рязанской области по национальному проекту "Безопасные качественные дороги", сообщил губернатор Павел... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T10:30

2024-11-22T10:30

2024-11-22T10:30

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рязань

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РЯЗАНЬ, 22 ноя - РИА Новости. Почти 144 километра дорог отремонтировали в этом году в Рязанской области по национальному проекту "Безопасные качественные дороги", сообщил губернатор Павел Малков в своем Telegram-канале. "Продолжаем обновлять транспортные артерии региона по нацпроекту "Безопасные качественные дороги"… В этом году по нацпроекту привели в порядок почти 144 километров автодорог. Особое внимание уделяем школьным маршрутам и крупным трассам", - написал губернатор. В частности, отметил глава региона, привели в порядок более 16 км дороги Рязань - Ряжск - Александро-Невский - Данков - Ефремов в Александро-Невском районе. Эта трасса входит в опорную сеть дорог России. В сутки здесь проезжает порядка двух тысяч автомобилей. Капитально обновили две дороги в Милославском районе, связывающие Рязанскую и Липецкую области. Здесь также проходит школьный маршрут. Помимо ремонта дорожного покрытия заменили остановочные павильоны, установили новые знаки, нанесли разметку. Построили тротуары для жителей села Архангельское, добавил Павел Малков. Кроме того, уточнил глава региона, в Касимовском районе завершились работы на участке трассы Москва - Егорьевск - Тума - Касимов, которая связывает столицу с Рязанской областью. "Наши усилия отметил заместитель председателя правительства России Марат Шакирзянович Хуснуллин. За работу в дорожной сфере за 2024 год Рязанской области вручена самая высокая отраслевая награда "Золотой каток", - подчеркнул губернатор.

https://ria.ru/20241018/malkov-1978800270.html

https://ria.ru/20241015/ryazan-1978227433.html

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Варвара Скокшина

рязанская область, россия, рязань, павел малков