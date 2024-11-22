https://ria.ru/20241122/dnr-1985190056.html
В ДНР будут судить двух грузинских наемников
В ДНР будут судить двух грузинских наемников - РИА Новости, 22.11.2024
В ДНР будут судить двух грузинских наемников
Дела двух наемников из Грузии направлены в Верховный суд ДНР, их будут судить заочно, сообщили РИА Новости в прокуратуре республики. РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T13:55
2024-11-22T13:55
2024-11-22T13:55
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
грузия
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Дела двух наемников из Грузии направлены в Верховный суд ДНР, их будут судить заочно, сообщили РИА Новости в прокуратуре республики. "Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летнего гражданина Грузии Георгия Ахалая. Он заочно обвиняется по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)", - сообщили РИА Новости в прокуратуре. По версии следствия, с марта по май 2022 года Ахалай прибыл на территорию Украины и добровольно вступил в "Грузинский национальный легион", где прошел военную подготовку. Он был обеспечен личным огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением. С мая 2022 года по август 2024 года Ахалай принимал участие в боевых действиях на стороне Украины в различных точках линии боевого соприкосновения. Размер полученного наемником вознаграждения эквивалентен более 2,1 миллиона рублей. Также в пятницу прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 53-летнего гражданина Грузии Гелы Кахабришвили, он также обвиняется по части 3 статьи 359 УК РФ. По версии следствия, с февраля 2022 года по июль 2024 года Кахабришвили был на территории Украины и добровольно вступил в Интернациональный легион, где прошел военную подготовку. Размер полученного наемником вознаграждения составил более 2,3 миллиона рублей в рублевом эквиваленте. Кахабришвили и Ахалай объявлены в международный розыск, в отношении них судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовные дела направили в Верховный суд Донецкой Народной Республики для рассмотрения по существу, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20241121/peskov-1985096726.html
https://ria.ru/20241119/novoselidovka-1984573026.html
https://ria.ru/20241116/makarovka-1984137548.html
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донецкая народная республика, грузия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Грузия
В ДНР будут судить двух грузинских наемников
Донецкая прокуратура направила дела двух наемников из Грузии в Верховный суд
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Дела двух наемников из Грузии направлены в Верховный суд ДНР, их будут судить заочно, сообщили РИА Новости в прокуратуре республики.
"Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летнего гражданина Грузии Георгия Ахалая. Он заочно обвиняется по ч. 3 ст. 359 УК РФ
(участие наемника в вооруженном конфликте)", - сообщили РИА Новости в прокуратуре.
По версии следствия, с марта по май 2022 года Ахалай прибыл на территорию Украины
и добровольно вступил в "Грузинский национальный легион", где прошел военную подготовку. Он был обеспечен личным огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением. С мая 2022 года по август 2024 года Ахалай принимал участие в боевых действиях на стороне Украины в различных точках линии боевого соприкосновения. Размер полученного наемником вознаграждения эквивалентен более 2,1 миллиона рублей.
Также в пятницу прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 53-летнего гражданина Грузии Гелы Кахабришвили, он также обвиняется по части 3 статьи 359 УК РФ.
По версии следствия, с февраля 2022 года по июль 2024 года Кахабришвили был на территории Украины и добровольно вступил в Интернациональный легион, где прошел военную подготовку. Размер полученного наемником вознаграждения составил более 2,3 миллиона рублей в рублевом эквиваленте.
Кахабришвили и Ахалай объявлены в международный розыск, в отношении них судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовные дела направили в Верховный суд Донецкой Народной Республики для рассмотрения по существу, добавили в ведомстве.