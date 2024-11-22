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Всероссийский математический диктант организуют 1 декабря - РИА Новости, 22.11.2024
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09:00 22.11.2024
https://ria.ru/20241122/diktant-1985078896.html
Всероссийский математический диктант организуют 1 декабря
Всероссийский математический диктант организуют 1 декабря - РИА Новости, 22.11.2024
Всероссийский математический диктант организуют 1 декабря
Ко Дню математика, который пройдет в России 1 декабря, запущен образовательный проект "Т=Математика" и проведут Всероссийский математический диктант, сообщает... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T09:00
2024-11-22T09:00
россия
общество
константин маркелов
высшая школа экономики (вшэ)
т-банк (ао «тинькофф банк»)
математика
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Ко Дню математика, который пройдет в России 1 декабря, запущен образовательный проект "Т=Математика" и проведут Всероссийский математический диктант, сообщает Т-Банк.Проект объединяет в себе серию бесплатных образовательных мероприятий для учителей, родителей, школьников, студентов, ИТ-специалистов и всех желающих изучать математику. Кульминацией программы станет Всероссийский математический диктант (в оффлайн и онлайн форматах) 1 декабря и запуск бесплатного математического тренажера "Число Т", разработанного ведущими математиками России.Всероссийский математический диктант состоится в двух форматах - онлайн по всей России и оффлайн в Москве. В диктанте смогут принять участие все желающие. Они смогут проверить навыки из школьной программы по математике, а также прослушать лекции от профессоров математики ведущих вузов страны — НИУ ВШЭ, Центрального университета и других, говорится в сообщении.Онлайн-интенсив по олимпиадным задачам смогут пройти ученики 7-11 классов, желающие принять участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) и других олимпиадах по математике. Курс призван помочь школьникам научиться решать олимпиадные задачи по алгебре, комбинаторике, теории чисел, универсальным методам и геометрии любой сложности, систематизировать знания и развить мышление. Качественная подготовка к олимпиаде и победа в ней позволят школьникам поступить в университет без ЕГЭ. Подготовкой старшеклассников займутся члены жюри ВсОШ, составители заданий для муниципальных олимпиад прошлых лет и опытные олимпиадники."&lt;…&gt; Точные науки представляют особую ценность в современном мире. Они развивают мышление, учат принимать рациональные решения, а также дают возможность молодому поколению начать карьеру в сфере ИТ или в бигтех компаниях, в том числе в Т-Банке. Именно поэтому главная задача проекта T=Математика — привить любовь к математике и IT как можно большему количеству людей и развивать прогрессивное коммьюнити. У создателей проекта большие планы, он точно будет масштабироваться, чтобы сделать науку доступной для всех", – привели в Т-Банке слова директора по продукту и технологиям, вице-президента организации Константина Маркелова.
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россия, общество, константин маркелов, высшая школа экономики (вшэ), т-банк (ао «тинькофф банк»), математика
Россия, Общество, Константин Маркелов, Высшая школа экономики (ВШЭ), Т-Банк (АО «Тинькофф Банк»), математика

Всероссийский математический диктант организуют 1 декабря

© Depositphotos.com / bbbbar Число Пи
Число Пи - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© Depositphotos.com / bbbbar
Число Пи. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Ко Дню математика, который пройдет в России 1 декабря, запущен образовательный проект "Т=Математика" и проведут Всероссийский математический диктант, сообщает Т-Банк.
Проект объединяет в себе серию бесплатных образовательных мероприятий для учителей, родителей, школьников, студентов, ИТ-специалистов и всех желающих изучать математику. Кульминацией программы станет Всероссийский математический диктант (в оффлайн и онлайн форматах) 1 декабря и запуск бесплатного математического тренажера "Число Т", разработанного ведущими математиками России.
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Стартовал новый сезон первой в России школьной олимпиады по промразработке
18 ноября, 15:59
Всероссийский математический диктант состоится в двух форматах - онлайн по всей России и оффлайн в Москве. В диктанте смогут принять участие все желающие. Они смогут проверить навыки из школьной программы по математике, а также прослушать лекции от профессоров математики ведущих вузов страны — НИУ ВШЭ, Центрального университета и других, говорится в сообщении.
Онлайн-интенсив по олимпиадным задачам смогут пройти ученики 7-11 классов, желающие принять участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) и других олимпиадах по математике. Курс призван помочь школьникам научиться решать олимпиадные задачи по алгебре, комбинаторике, теории чисел, универсальным методам и геометрии любой сложности, систематизировать знания и развить мышление. Качественная подготовка к олимпиаде и победа в ней позволят школьникам поступить в университет без ЕГЭ. Подготовкой старшеклассников займутся члены жюри ВсОШ, составители заданий для муниципальных олимпиад прошлых лет и опытные олимпиадники.
"<…> Точные науки представляют особую ценность в современном мире. Они развивают мышление, учат принимать рациональные решения, а также дают возможность молодому поколению начать карьеру в сфере ИТ или в бигтех компаниях, в том числе в Т-Банке. Именно поэтому главная задача проекта T=Математика — привить любовь к математике и IT как можно большему количеству людей и развивать прогрессивное коммьюнити. У создателей проекта большие планы, он точно будет масштабироваться, чтобы сделать науку доступной для всех", – привели в Т-Банке слова директора по продукту и технологиям, вице-президента организации Константина Маркелова.
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РоссияОбществоКонстантин МаркеловВысшая школа экономики (ВШЭ)Т-Банк (АО «Тинькофф Банк»)математика
 
 
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