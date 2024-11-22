Всероссийский математический диктант организуют 1 декабря
© Depositphotos.com / bbbbar Число Пи
© Depositphotos.com / bbbbar
Число Пи. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Ко Дню математика, который пройдет в России 1 декабря, запущен образовательный проект "Т=Математика" и проведут Всероссийский математический диктант, сообщает Т-Банк.
Проект объединяет в себе серию бесплатных образовательных мероприятий для учителей, родителей, школьников, студентов, ИТ-специалистов и всех желающих изучать математику. Кульминацией программы станет Всероссийский математический диктант (в оффлайн и онлайн форматах) 1 декабря и запуск бесплатного математического тренажера "Число Т", разработанного ведущими математиками России.
Всероссийский математический диктант состоится в двух форматах - онлайн по всей России и оффлайн в Москве. В диктанте смогут принять участие все желающие. Они смогут проверить навыки из школьной программы по математике, а также прослушать лекции от профессоров математики ведущих вузов страны — НИУ ВШЭ, Центрального университета и других, говорится в сообщении.
Онлайн-интенсив по олимпиадным задачам смогут пройти ученики 7-11 классов, желающие принять участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) и других олимпиадах по математике. Курс призван помочь школьникам научиться решать олимпиадные задачи по алгебре, комбинаторике, теории чисел, универсальным методам и геометрии любой сложности, систематизировать знания и развить мышление. Качественная подготовка к олимпиаде и победа в ней позволят школьникам поступить в университет без ЕГЭ. Подготовкой старшеклассников займутся члены жюри ВсОШ, составители заданий для муниципальных олимпиад прошлых лет и опытные олимпиадники.
"<…> Точные науки представляют особую ценность в современном мире. Они развивают мышление, учат принимать рациональные решения, а также дают возможность молодому поколению начать карьеру в сфере ИТ или в бигтех компаниях, в том числе в Т-Банке. Именно поэтому главная задача проекта T=Математика — привить любовь к математике и IT как можно большему количеству людей и развивать прогрессивное коммьюнити. У создателей проекта большие планы, он точно будет масштабироваться, чтобы сделать науку доступной для всех", – привели в Т-Банке слова директора по продукту и технологиям, вице-президента организации Константина Маркелова.