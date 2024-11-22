https://ria.ru/20241122/deti-1985197084.html
Аппарат детского омбудсмена вернул в Россию 26 детей из Сирии
Аппарат детского омбудсмена вернул в Россию 26 детей из Сирии - РИА Новости, 22.11.2024
Аппарат детского омбудсмена вернул в Россию 26 детей из Сирии
В Россию из Сирии вернулись более 20 детей, сообщила уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова в Telegram-канале. РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T14:11
2024-11-22T14:11
2024-11-22T14:53
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. В Россию из Сирии вернулись более 20 детей, сообщила уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова в Telegram-канале."Сегодня вернули на родину группу российских детей из одного из лагерей на северо-востоке Сирии. Четырнадцать мальчиков и 12 девочек в возрасте от пяти до 12 лет скоро встретятся со своими родственниками", — говорится в публикации.После возращения дети пройдут медобследование и реабилитацию.Детский омбудсмен поблагодарила за содействие Минобороны, Минздрав и МИД.Всего в Россию уже удалось вернуть 592 ребенка из Сирии, Ирака, Пакистана и Турции.О том, что группу российских граждан — женщин и детей, — проживающих в лагере для семей террористов ИГ* в сирийской провинции Эль-Хасаке, готовят к отправке на родину, РИА Новости накануне сообщил сирийский осведомленный источник.Перед этим российская делегация посетила лагерь "Родж", который организовали Сирийские демократические силы (СДС, курдское военизированное формирование. — Прим. ред.) для семей террористов ИГ* иностранного происхождения. Делегация ознакомилась с состоянием детей и женщин, а затем составила список для подготовки к отправке их в Россию.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20240608/lvova-belova-1951627246.html
https://ria.ru/20240707/deti-1958003180.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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россия, сирия, общество, ирак, мария львова-белова
Россия, Сирия, Общество, Ирак, Мария Львова-Белова
Аппарат детского омбудсмена вернул в Россию 26 детей из Сирии
Львова-Белова: дети, вернувшиеся в Россию из Сирии, пройдут медобследование
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости.
В Россию из Сирии вернулись более 20 детей, сообщила уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова в Telegram-канале
.
"Сегодня вернули на родину группу российских детей из одного из лагерей на северо-востоке Сирии. Четырнадцать мальчиков и 12 девочек в возрасте от пяти до 12 лет скоро встретятся со своими родственниками", — говорится в публикации.
После возращения дети пройдут медобследование и реабилитацию.
Детский омбудсмен поблагодарила за содействие Минобороны, Минздрав и МИД.
Всего в Россию уже удалось вернуть 592 ребенка из Сирии, Ирака, Пакистана и Турции.
О том, что группу российских граждан — женщин и детей, — проживающих в лагере для семей террористов ИГ* в сирийской провинции Эль-Хасаке
, готовят к отправке на родину, РИА Новости накануне сообщил сирийский осведомленный источник.
Перед этим российская делегация посетила лагерь "Родж", который организовали Сирийские демократические силы (СДС, курдское военизированное формирование. — Прим. ред.) для семей террористов ИГ* иностранного происхождения. Делегация ознакомилась с состоянием детей и женщин, а затем составила список для подготовки к отправке их в Россию.
* Запрещенная в России террористическая организация.