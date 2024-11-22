https://ria.ru/20241122/chuvashiya-1985285759.html
Глава Чувашии поблагодарил матерей участников СВО
Глава Чувашии поблагодарил матерей участников СВО - РИА Новости, 22.11.2024
Глава Чувашии поблагодарил матерей участников СВО
Глава Республики Чувашия Олег Николаев в преддверии Дня матери, который отметят в России 24 ноября, поблагодарил матерей участников специальной военной операции РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T21:03
2024-11-22T21:03
2024-11-22T21:03
общество
россия
олег николаев (политик)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564096337_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_639381a628ddc7d360b6cccbae5392ff.jpg
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Глава Республики Чувашия Олег Николаев в преддверии Дня матери, который отметят в России 24 ноября, поблагодарил матерей участников специальной военной операции (СВО), сообщает пресс-служба регионального правительства. "Солдат, который с оружием в руках защищает Отечество, ценою своей жизни решает не только боевые задачи и закладывает основы для будущей победы. Он жертвует своей жизнью для того, чтобы спасти другие, чтобы наши дети, подрастающее поколение могло жить. Такое отношение к жизни и к Родине у ваших сыновей сформировалось только благодаря вам", - сказал Олег Николаев на встрече с матерями военнослужащих, погибших в специальной военной операции, его слова приводит пресс-служба. Мероприятие было организовано "Союзом женщин Чувашии". "Ратный труд тех, кто не вернулся с поля боя, не будет забыт. На примерах их жизненного пути мы будем воспитывать подрастающее поколение, формировать отношение к выполнению своего долга", – добавил глава Республики, отметив, что в этом деле надо действовать всем вместе.
https://ria.ru/20241113/svo-1983614436.html
https://ria.ru/20241101/svo-1981291360.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564096337_0:0:1780:1334_1920x0_80_0_0_9e37db49f87837310b49d278bba75067.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, олег николаев (политик)
Общество, Россия, Олег Николаев (политик)
Глава Чувашии поблагодарил матерей участников СВО
Глава Чувашии Олег Николаев поблагодарил матерей участников СВО
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Глава Республики Чувашия Олег Николаев в преддверии Дня матери, который отметят в России 24 ноября, поблагодарил матерей участников специальной военной операции (СВО), сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Солдат, который с оружием в руках защищает Отечество, ценою своей жизни решает не только боевые задачи и закладывает основы для будущей победы. Он жертвует своей жизнью для того, чтобы спасти другие, чтобы наши дети, подрастающее поколение могло жить. Такое отношение к жизни и к Родине у ваших сыновей сформировалось только благодаря вам", - сказал Олег Николаев на встрече с матерями военнослужащих, погибших в специальной военной операции, его слова приводит пресс-служба.
Мероприятие было организовано "Союзом женщин Чувашии".
"Ратный труд тех, кто не вернулся с поля боя, не будет забыт. На примерах их жизненного пути мы будем воспитывать подрастающее поколение, формировать отношение к выполнению своего долга", – добавил глава Республики, отметив, что в этом деле надо действовать всем вместе.