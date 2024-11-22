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Глава Чувашии поблагодарил матерей участников СВО - РИА Новости, 22.11.2024
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21:03 22.11.2024
https://ria.ru/20241122/chuvashiya-1985285759.html
Глава Чувашии поблагодарил матерей участников СВО
Глава Чувашии поблагодарил матерей участников СВО - РИА Новости, 22.11.2024
Глава Чувашии поблагодарил матерей участников СВО
Глава Республики Чувашия Олег Николаев в преддверии Дня матери, который отметят в России 24 ноября, поблагодарил матерей участников специальной военной операции РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T21:03
2024-11-22T21:03
общество
россия
олег николаев (политик)
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Глава Республики Чувашия Олег Николаев в преддверии Дня матери, который отметят в России 24 ноября, поблагодарил матерей участников специальной военной операции (СВО), сообщает пресс-служба регионального правительства. "Солдат, который с оружием в руках защищает Отечество, ценою своей жизни решает не только боевые задачи и закладывает основы для будущей победы. Он жертвует своей жизнью для того, чтобы спасти другие, чтобы наши дети, подрастающее поколение могло жить. Такое отношение к жизни и к Родине у ваших сыновей сформировалось только благодаря вам", - сказал Олег Николаев на встрече с матерями военнослужащих, погибших в специальной военной операции, его слова приводит пресс-служба. Мероприятие было организовано "Союзом женщин Чувашии". "Ратный труд тех, кто не вернулся с поля боя, не будет забыт. На примерах их жизненного пути мы будем воспитывать подрастающее поколение, формировать отношение к выполнению своего долга", – добавил глава Республики, отметив, что в этом деле надо действовать всем вместе.
https://ria.ru/20241113/svo-1983614436.html
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общество, россия, олег николаев (политик)
Общество, Россия, Олег Николаев (политик)
Глава Чувашии поблагодарил матерей участников СВО

Глава Чувашии Олег Николаев поблагодарил матерей участников СВО

© Фото : пресс-служба Администрации главы Чувашской РеспубликиОлег Николаев
Олег Николаев - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© Фото : пресс-служба Администрации главы Чувашской Республики
Олег Николаев. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Глава Республики Чувашия Олег Николаев в преддверии Дня матери, который отметят в России 24 ноября, поблагодарил матерей участников специальной военной операции (СВО), сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Солдат, который с оружием в руках защищает Отечество, ценою своей жизни решает не только боевые задачи и закладывает основы для будущей победы. Он жертвует своей жизнью для того, чтобы спасти другие, чтобы наши дети, подрастающее поколение могло жить. Такое отношение к жизни и к Родине у ваших сыновей сформировалось только благодаря вам", - сказал Олег Николаев на встрече с матерями военнослужащих, погибших в специальной военной операции, его слова приводит пресс-служба.
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"Ратный труд тех, кто не вернулся с поля боя, не будет забыт. На примерах их жизненного пути мы будем воспитывать подрастающее поколение, формировать отношение к выполнению своего долга", – добавил глава Республики, отметив, что в этом деле надо действовать всем вместе.
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