https://ria.ru/20241122/chuvashiya-1985285759.html

Глава Чувашии поблагодарил матерей участников СВО

Глава Чувашии поблагодарил матерей участников СВО - РИА Новости, 22.11.2024

Глава Чувашии поблагодарил матерей участников СВО

Глава Республики Чувашия Олег Николаев в преддверии Дня матери, который отметят в России 24 ноября, поблагодарил матерей участников специальной военной операции РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T21:03

2024-11-22T21:03

2024-11-22T21:03

общество

россия

олег николаев (политик)

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Глава Республики Чувашия Олег Николаев в преддверии Дня матери, который отметят в России 24 ноября, поблагодарил матерей участников специальной военной операции (СВО), сообщает пресс-служба регионального правительства. "Солдат, который с оружием в руках защищает Отечество, ценою своей жизни решает не только боевые задачи и закладывает основы для будущей победы. Он жертвует своей жизнью для того, чтобы спасти другие, чтобы наши дети, подрастающее поколение могло жить. Такое отношение к жизни и к Родине у ваших сыновей сформировалось только благодаря вам", - сказал Олег Николаев на встрече с матерями военнослужащих, погибших в специальной военной операции, его слова приводит пресс-служба. Мероприятие было организовано "Союзом женщин Чувашии". "Ратный труд тех, кто не вернулся с поля боя, не будет забыт. На примерах их жизненного пути мы будем воспитывать подрастающее поколение, формировать отношение к выполнению своего долга", – добавил глава Республики, отметив, что в этом деле надо действовать всем вместе.

https://ria.ru/20241113/svo-1983614436.html

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россия

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Дарья Буймова

общество, россия, олег николаев (политик)