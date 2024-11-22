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Глава МИД Чехии пообещал выполнить все обязательства перед Украиной - РИА Новости, 22.11.2024
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20:32 22.11.2024 (обновлено: 20:34 22.11.2024)
https://ria.ru/20241122/chehija-1985281383.html
Глава МИД Чехии пообещал выполнить все обязательства перед Украиной
Глава МИД Чехии пообещал выполнить все обязательства перед Украиной - РИА Новости, 22.11.2024
Глава МИД Чехии пообещал выполнить все обязательства перед Украиной
Чехия продолжит всемерно поддерживать Украину и выполнит все свои обязательства, в частности, по поставке до конца этого года 500 тысяч артиллерийских снарядов... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T20:32
2024-11-22T20:34
в мире
украина
россия
киев
ян липавский
владимир путин
денис шмыгаль
вооруженные силы украины
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ПРАГА, 22 ноя – РИА Новости. Чехия продолжит всемерно поддерживать Украину и выполнит все свои обязательства, в частности, по поставке до конца этого года 500 тысяч артиллерийских снарядов для ВСУ, заявил после переговоров с главой украинского МИД Андреем Сибигой его чешский коллега Ян Липавский, прибывший в пятницу с визитом в Киев, сообщило агентство ЧТК. "Чехия поддерживает Украину с первых дней начала военных действий и будет поддерживать и впредь. В частности, до конца этого года будет реализована обещанная поставка 500 тысяч артснардов для ВСУ. Эти поставки будут продолжены и в будущем году", - сказал Липавский, который за период после 24 февраля 2022 года прибыл с визитом в Киев уже в четвертый раз. Как отмечает агентство ЧТК, визит главы чешской дипломатии в Киев состоялся на следующий день после того, как Россия запустила по Украине одну из своих новейших ракет средней дальности, оснащенную неядерной боеголовкой. По словам президента РФ Владимира Путина, это была реакция на действия Запада, позволившего Киеву использовать поставленные ракеты против целей на территории России. И Липавский, и Сибига назвали это эскалацией конфликта и демонстрацией силы со стороны Москвы. В Киеве Липавского также ждет встреча с главой украинского правительства Денисом Шмыгалем. Пока неясно, встретится ли Липавский с Владимиром Зеленским. Чехия является одним из крупнейших поставщиков военных материалов для ВСУ за период после 24 февраля 2022 года. Как ранее сообщило Чешское ТВ, за это время на Украину было поставлено оружия на 7,3 миллиарда крон (около 288,7 миллиона евро. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241112/ukraina-1983409719.html
https://ria.ru/20241107/chehija-1982456046.html
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в мире, украина, россия, киев, ян липавский, владимир путин, денис шмыгаль, вооруженные силы украины, нато
В мире, Украина, Россия, Киев, Ян Липавский, Владимир Путин, Денис Шмыгаль, Вооруженные силы Украины, НАТО
Глава МИД Чехии пообещал выполнить все обязательства перед Украиной

Глава МИД Чехии Липавский: страна продолжит всемерно поддерживать Украину

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertГлава МИД Чехии Ян Липавский
Глава МИД Чехии Ян Липавский - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Глава МИД Чехии Ян Липавский. Архивное фото
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ПРАГА, 22 ноя – РИА Новости. Чехия продолжит всемерно поддерживать Украину и выполнит все свои обязательства, в частности, по поставке до конца этого года 500 тысяч артиллерийских снарядов для ВСУ, заявил после переговоров с главой украинского МИД Андреем Сибигой его чешский коллега Ян Липавский, прибывший в пятницу с визитом в Киев, сообщило агентство ЧТК.
"Чехия поддерживает Украину с первых дней начала военных действий и будет поддерживать и впредь. В частности, до конца этого года будет реализована обещанная поставка 500 тысяч артснардов для ВСУ. Эти поставки будут продолжены и в будущем году", - сказал Липавский, который за период после 24 февраля 2022 года прибыл с визитом в Киев уже в четвертый раз.
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Как отмечает агентство ЧТК, визит главы чешской дипломатии в Киев состоялся на следующий день после того, как Россия запустила по Украине одну из своих новейших ракет средней дальности, оснащенную неядерной боеголовкой. По словам президента РФ Владимира Путина, это была реакция на действия Запада, позволившего Киеву использовать поставленные ракеты против целей на территории России. И Липавский, и Сибига назвали это эскалацией конфликта и демонстрацией силы со стороны Москвы.
В Киеве Липавского также ждет встреча с главой украинского правительства Денисом Шмыгалем. Пока неясно, встретится ли Липавский с Владимиром Зеленским.
Чехия является одним из крупнейших поставщиков военных материалов для ВСУ за период после 24 февраля 2022 года. Как ранее сообщило Чешское ТВ, за это время на Украину было поставлено оружия на 7,3 миллиарда крон (около 288,7 миллиона евро.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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В миреУкраинаРоссияКиевЯн ЛипавскийВладимир ПутинДенис ШмыгальВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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