https://ria.ru/20241122/bronetekhnika-1985103264.html

За время СВО в строй вернули более 50 тысяч единиц бронетехники

За время СВО в строй вернули более 50 тысяч единиц бронетехники - РИА Новости, 22.11.2024

За время СВО в строй вернули более 50 тысяч единиц бронетехники

Российские войсковые ремонтные органы, предприятия промышленности и выездные бригады за время проведения спецоперации вернули в строй более 50 тысяч единиц... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T00:04

2024-11-22T00:04

2024-11-22T00:04

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Российские войсковые ремонтные органы, предприятия промышленности и выездные бригады за время проведения спецоперации вернули в строй более 50 тысяч единиц бронетехники, сообщили в Минобороны РФ. "Также управление организует техническое обслуживание и ремонт военной и специальной техники. За время проведения СВО силами войсковых ремонтных органов, предприятиями промышленности и выездными ремонтными бригадами в строй было возвращено свыше 50 тысяч единиц различной боевой техники", - говорится в сообщении. Отмечается, что они оперативно производят замену различных элементов техники, всех ее систем и механизмов, получивших повреждения в ходе выполнения боевых задач. На ремонт уходит не более полутора суток от прибытия до возвращения техники в строй, подчеркнули в ведомстве. Кроме того, специалисты Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) проводят осмотр захваченной техники противника, изучают тактико-технические характеристики, системы защиты и управления. После изучения захваченные образцы отправляются в научно-исследовательские институты Минобороны России для дальнейшего анализа, рассказали в военном ведомстве. ГАБТУ Минобороны РФ 22 ноября 2024 года исполняется 95 лет со дня образования.

https://ria.ru/20240724/minoborony-1961605234.html

https://ria.ru/20240429/zapchasti-1943004853.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

министерство обороны рф (минобороны рф)