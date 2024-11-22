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За время СВО в строй вернули более 50 тысяч единиц бронетехники - РИА Новости, 22.11.2024
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00:04 22.11.2024
https://ria.ru/20241122/bronetekhnika-1985103264.html
За время СВО в строй вернули более 50 тысяч единиц бронетехники
За время СВО в строй вернули более 50 тысяч единиц бронетехники - РИА Новости, 22.11.2024
За время СВО в строй вернули более 50 тысяч единиц бронетехники
Российские войсковые ремонтные органы, предприятия промышленности и выездные бригады за время проведения спецоперации вернули в строй более 50 тысяч единиц... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T00:04
2024-11-22T00:04
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Российские войсковые ремонтные органы, предприятия промышленности и выездные бригады за время проведения спецоперации вернули в строй более 50 тысяч единиц бронетехники, сообщили в Минобороны РФ. "Также управление организует техническое обслуживание и ремонт военной и специальной техники. За время проведения СВО силами войсковых ремонтных органов, предприятиями промышленности и выездными ремонтными бригадами в строй было возвращено свыше 50 тысяч единиц различной боевой техники", - говорится в сообщении. Отмечается, что они оперативно производят замену различных элементов техники, всех ее систем и механизмов, получивших повреждения в ходе выполнения боевых задач. На ремонт уходит не более полутора суток от прибытия до возвращения техники в строй, подчеркнули в ведомстве. Кроме того, специалисты Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) проводят осмотр захваченной техники противника, изучают тактико-технические характеристики, системы защиты и управления. После изучения захваченные образцы отправляются в научно-исследовательские институты Минобороны России для дальнейшего анализа, рассказали в военном ведомстве. ГАБТУ Минобороны РФ 22 ноября 2024 года исполняется 95 лет со дня образования.
https://ria.ru/20240724/minoborony-1961605234.html
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министерство обороны рф (минобороны рф)
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
За время СВО в строй вернули более 50 тысяч единиц бронетехники

Минобороны: за время СВО в строй вернули более 50 тысяч единиц бронетехники

© РИА Новости / Кирилл НортонУдарный вертолет Ка-52 Вооруженных сил РФ в зоне специальной военной операции на Украине
Ударный вертолет Ка-52 Вооруженных сил РФ в зоне специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости / Кирилл Нортон
Ударный вертолет Ка-52 Вооруженных сил РФ в зоне специальной военной операции на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Российские войсковые ремонтные органы, предприятия промышленности и выездные бригады за время проведения спецоперации вернули в строй более 50 тысяч единиц бронетехники, сообщили в Минобороны РФ.
"Также управление организует техническое обслуживание и ремонт военной и специальной техники. За время проведения СВО силами войсковых ремонтных органов, предприятиями промышленности и выездными ремонтными бригадами в строй было возвращено свыше 50 тысяч единиц различной боевой техники", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что они оперативно производят замену различных элементов техники, всех ее систем и механизмов, получивших повреждения в ходе выполнения боевых задач. На ремонт уходит не более полутора суток от прибытия до возвращения техники в строй, подчеркнули в ведомстве.
Кроме того, специалисты Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) проводят осмотр захваченной техники противника, изучают тактико-технические характеристики, системы защиты и управления. После изучения захваченные образцы отправляются в научно-исследовательские институты Минобороны России для дальнейшего анализа, рассказали в военном ведомстве.
ГАБТУ Минобороны РФ 22 ноября 2024 года исполняется 95 лет со дня образования.
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Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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