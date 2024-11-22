https://ria.ru/20241122/bpla-1985277334.html

В Донецке беспилотник атаковал маршрутный автобус

В Донецке беспилотник атаковал маршрутный автобус - РИА Новости, 22.11.2024

В Донецке беспилотник атаковал маршрутный автобус

Беспилотник вооруженных формирований Украины совершил атаку на маршрутный автобус в Кировском районе Донецка, обошлось без пострадавших, сообщил мэр города... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T20:14

2024-11-22T20:14

2024-11-22T20:14

специальная военная операция на украине

происшествия

кировский район

донецк

украина

алексей кулемзин (донецк)

россия

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ДОНЕЦК, 22 ноя - РИА Новости. Беспилотник вооруженных формирований Украины совершил атаку на маршрутный автобус в Кировском районе Донецка, обошлось без пострадавших, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "По предварительной информации, в Кировском районе на микрорайоне Текстильщик вражеским БПЛА был атакован автобус маршрута № 85. Пострадавших нет", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.

https://ria.ru/20241122/spetsoperatsiya-1985114410.html

кировский район

донецк

украина

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