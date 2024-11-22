https://ria.ru/20241122/bpla-1985277334.html
В Донецке беспилотник атаковал маршрутный автобус
В Донецке беспилотник атаковал маршрутный автобус - РИА Новости, 22.11.2024
В Донецке беспилотник атаковал маршрутный автобус
Беспилотник вооруженных формирований Украины совершил атаку на маршрутный автобус в Кировском районе Донецка, обошлось без пострадавших, сообщил мэр города... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T20:14
2024-11-22T20:14
2024-11-22T20:14
специальная военная операция на украине
происшествия
кировский район
донецк
украина
алексей кулемзин (донецк)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0a/1843834671_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_2874c2d91f4901e17b3c981961b13663.jpg
ДОНЕЦК, 22 ноя - РИА Новости. Беспилотник вооруженных формирований Украины совершил атаку на маршрутный автобус в Кировском районе Донецка, обошлось без пострадавших, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "По предварительной информации, в Кировском районе на микрорайоне Текстильщик вражеским БПЛА был атакован автобус маршрута № 85. Пострадавших нет", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
https://ria.ru/20241122/spetsoperatsiya-1985114410.html
кировский район
донецк
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0a/1843834671_132:0:2863:2048_1920x0_80_0_0_da05206f0eebf3f34d5bf4e925fef4c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кировский район, донецк, украина, алексей кулемзин (донецк), россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Кировский район, Донецк, Украина, Алексей Кулемзин (Донецк), Россия
В Донецке беспилотник атаковал маршрутный автобус
В Донецке украинский беспилотник атаковал маршрутный автобус