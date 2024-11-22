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В Донецке беспилотник атаковал маршрутный автобус - РИА Новости, 22.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:14 22.11.2024
https://ria.ru/20241122/bpla-1985277334.html
В Донецке беспилотник атаковал маршрутный автобус
В Донецке беспилотник атаковал маршрутный автобус - РИА Новости, 22.11.2024
В Донецке беспилотник атаковал маршрутный автобус
Беспилотник вооруженных формирований Украины совершил атаку на маршрутный автобус в Кировском районе Донецка, обошлось без пострадавших, сообщил мэр города... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T20:14
2024-11-22T20:14
специальная военная операция на украине
происшествия
кировский район
донецк
украина
алексей кулемзин (донецк)
россия
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ДОНЕЦК, 22 ноя - РИА Новости. Беспилотник вооруженных формирований Украины совершил атаку на маршрутный автобус в Кировском районе Донецка, обошлось без пострадавших, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "По предварительной информации, в Кировском районе на микрорайоне Текстильщик вражеским БПЛА был атакован автобус маршрута № 85. Пострадавших нет", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
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кировский район
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происшествия, кировский район, донецк, украина, алексей кулемзин (донецк), россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Кировский район, Донецк, Украина, Алексей Кулемзин (Донецк), Россия
В Донецке беспилотник атаковал маршрутный автобус

В Донецке украинский беспилотник атаковал маршрутный автобус

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкВид на Донецк
Вид на Донецк - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ДОНЕЦК, 22 ноя - РИА Новости. Беспилотник вооруженных формирований Украины совершил атаку на маршрутный автобус в Кировском районе Донецка, обошлось без пострадавших, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"По предварительной информации, в Кировском районе на микрорайоне Текстильщик вражеским БПЛА был атакован автобус маршрута № 85. Пострадавших нет", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКировский районДонецкУкраинаАлексей Кулемзин (Донецк)Россия
 
 
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