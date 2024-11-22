https://ria.ru/20241122/bpla-1985264238.html

Над Белгородской областью сбили украинский БПЛА

Над Белгородской областью сбили украинский БПЛА - РИА Новости, 22.11.2024

Над Белгородской областью сбили украинский БПЛА

Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T19:05

2024-11-22T19:05

2024-11-22T19:12

специальная военная операция на украине

белгородская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России."Двадцать второго ноября 2024 года в 18.35 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241122/kiev-1985263089.html

белгородская область

россия

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белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), россия