https://ria.ru/20241122/bpla--1985185505.html

ПВО сбила два украинских БПЛА над Орловской и Белгородской областями

ПВО сбила два украинских БПЛА над Орловской и Белгородской областями - РИА Новости, 22.11.2024

ПВО сбила два украинских БПЛА над Орловской и Белгородской областями

Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Орловской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T13:20

2024-11-22T13:20

2024-11-22T13:22

специальная военная операция на украине

белгородская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892880329_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6fc385546a8c6d57190c17a47f5fdb47.jpg

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Орловской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны РФ."Двадцать второго ноября 2024 года в период с 11.35 до 12.45 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями Орловской и Белгородской областей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность