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ПВО сбила два украинских БПЛА над Орловской и Белгородской областями
ПВО сбила два украинских БПЛА над Орловской и Белгородской областями - РИА Новости, 22.11.2024
ПВО сбила два украинских БПЛА над Орловской и Белгородской областями
Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Орловской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T13:20
2024-11-22T13:20
2024-11-22T13:22
специальная военная операция на украине
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Орловской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны РФ."Двадцать второго ноября 2024 года в период с 11.35 до 12.45 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями Орловской и Белгородской областей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ПВО сбила два украинских БПЛА над Орловской и Белгородской областями
МО РФ: ПВО сбила два украинских БПЛА над Орловской и Белгородской областями