https://ria.ru/20241122/borisov-1985189901.html

Борисов рассказал, каким видит сведение МКС с орбиты

Борисов рассказал, каким видит сведение МКС с орбиты - РИА Новости, 22.11.2024

Борисов рассказал, каким видит сведение МКС с орбиты

Международная космическая станция (МКС) является совместным проектом РФ и США, таким она и должна остаться и завершиться, нельзя одной стране брать... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T13:39

2024-11-22T13:39

2024-11-22T13:44

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юрий борисов (роскосмос)

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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Международная космическая станция (МКС) является совместным проектом РФ и США, таким она и должна остаться и завершиться, нельзя одной стране брать ответственность за её сведение с орбиты, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов в интервью Марине Ким для проекта "Новый мир" на телеканале "Соловьев Live"."Сейчас обсуждаем вопросы свода её с орбиты, потому что проект начинался как совместный, на наш взгляд, он должен и завершаться как совместный. Это ответственность уже нас, как государства за этот проект", - сказал Борисов.Он уточнил, что МКС, скорее всего, будут топить целиком. При этом, по его словам, после входа в атмосферу от 400-тонного объекта останется "очень серьёзное месиво".Борисов напомнил, что США работают в направлении, чтобы попытаться свести МКС с орбиты без применения российских космических грузовиков "Прогресс", которые могут доставлять на МКС большой объём топлива, и уже заказали предпринимателю Илону Маску подобную машину."Нужно смотреть на завершение этого проекта, на мой взгляд, не с точки зрения каких-то политических амбиций, а с точки зрения целесообразности и надёжности. Ведь, слушайте, если кто-то рискнёт, скажем, ну давайте это делать без русских, тот берёт всю ответственность за корректный сход с орбиты. Если что-то будет не так, на этот вопрос нужно иметь ответ", - добавил гендиректор "Роскосмоса".

https://ria.ru/20241007/nasa-1976838746.html

https://ria.ru/20240927/kosmos-1975031708.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, сша, россия, юрий борисов (роскосмос), илон маск, роскосмос