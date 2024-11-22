https://ria.ru/20241122/bloomberg-1985185822.html

СМИ раскрыли отчаянный план Украины из-за удара "Орешником"

СМИ раскрыли отчаянный план Украины из-за удара "Орешником" - РИА Новости, 22.11.2024

СМИ раскрыли отчаянный план Украины из-за удара "Орешником"

Украина может запросить у США поставки противоракетного комплекса THAAD для отражения ударов российской ракеты "Орешник", пишет Bloomberg. РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T13:21

2024-11-22T13:21

2024-11-22T13:21

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киев

владимир путин

lockheed martin

вооруженные силы украины

в мире

ракета "орешник"

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Украина может запросить у США поставки противоракетного комплекса THAAD для отражения ударов российской ракеты "Орешник", пишет Bloomberg."По словам представителя МИД Украины, одна из систем, которую может попросить Киев, это противоракетный комплекс THAAD, производимый корпорацией Lockheed Martin", — говорится в материале.THAAD – противоракетный комплекс наземного базирования для перехвата ракет средней дальности, принятый на вооружение армией США в 2008 году.Президент России Владимир Путин в четверг вечером выступил с заявлением, в котором сообщил, что в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия российские военные нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины, в Днепропетровске был поражен комплекс, который производит в том числе ракетную технику. При этом в боевых условиях была испытана одна из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник" - в данном случае баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении, сообщил Путин. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута, подчеркнул он.Российский лидер также сообщил, что 19 ноября шестью ракетами ATACMS и 21 ноября системами Storm Shadow были нанесены удары по объектам в Курской и Брянской областях.

https://ria.ru/20241122/ssha-1985154414.html

https://ria.ru/20241122/telegraph-1985147130.html

украина

сша

киев

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