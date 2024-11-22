https://ria.ru/20241122/blokirovka-1985117661.html

СМИ: россияне чаще стали жаловаться на блокировку счетов из-за реестра ЦБ

СМИ: россияне чаще стали жаловаться на блокировку счетов из-за реестра ЦБ - РИА Новости, 22.11.2024

СМИ: россияне чаще стали жаловаться на блокировку счетов из-за реестра ЦБ

Количество жалоб в ЦБ от россиян резко возросло из-за отключения банковского обслуживания после включения в базу подозрительных операций и счетов, сообщают... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T06:40

2024-11-22T06:40

2024-11-22T07:51

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Количество жалоб в ЦБ от россиян резко возросло из-за отключения банковского обслуживания после включения в базу подозрительных операций и счетов, сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу регулятора."Как показывает статистика Банка России, число обращений по поводу действий кредитных организаций резко увеличилось (на 18,3 процента) и составило 140,8 тысячи", — говорится в материале.По расчетам "Известий", по итогам трех кварталов 2024 года более 5,7 тысячи человек попросили ЦБ убрать их из базы дропов, а доля жалоб о мошенничестве составляла 14,6 процента. В 2023 году на включение в реестр в ЦБ жаловались 2,9 тысячи человек, а доля жалоб в категории "мошенничество" составляла девять процентов.Таким образом, пишет издание, количество жалоб на попадание в реестр ЦБ и последующую блокировку увеличилось в два раза.Финансовый регулятор заявил, что по большинству обращений из-за выявленных признаков мошенничества на счетах таких клиентов принимаются отрицательные решения.Человек, попавший в базу ЦБ, как отмечает издание, лишается дистанционного банковского обслуживания, а его счета, карты и личные кабинеты блокируются во всех кредитных организациях. При этом, в случае отказа Центробанка удалить человека из базы, ему придется обратиться в суд для решения этого вопроса.Российские банки с 25 июля должны проверять все денежные переводы физлиц и приостанавливать подозрительные переводы на два дня, а также в течение 30 календарных дней возмещать клиенту сумму, переведенную без его согласия на счета злоумышленников, находящиеся в базе ЦБ. При этом регулятор вдвое расширил перечень признаков мошеннических операций, которыми должны руководствоваться банки для предотвращения таких переводов, — теперь их шесть.Кроме того, с 22 октября крупные банки, а также кредитные организации, значимые на рынке платежных услуг, должны вносить реквизиты мошенников из базы данных Банка России в свои системы противодействия подозрительным операциям в течение двух часов, а с 1 января – в течение одного часа. Для остальных банков установлен срок в три часа.

https://ria.ru/20241121/moshenniki-1984931979.html

https://ria.ru/20241119/moshenniki-1984665291.html

https://ria.ru/20241021/kredit-1979134663.html

https://ria.ru/20241120/svo-1984849647.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

центральный банк рф (цб рф), экономика