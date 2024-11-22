https://ria.ru/20241122/blokirovka-1985113622.html

В Рунете за десять месяцев заблокировали более 44 тысяч вредоносных доменов

В Рунете за десять месяцев заблокировали более 44 тысяч вредоносных доменов - РИА Новости, 22.11.2024

В Рунете за десять месяцев заблокировали более 44 тысяч вредоносных доменов

Более 44 тысяч вредоносных доменов заблокированы в Рунете за 10 месяцев 2024 года, подавляющее большинство из них были фишинговыми, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T04:39

2024-11-22T04:39

2024-11-22T04:39

россия

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Более 44 тысяч вредоносных доменов заблокированы в Рунете за 10 месяцев 2024 года, подавляющее большинство из них были фишинговыми, сообщили РИА Новости в Координационном центре .RU/РФ. "За 10 месяцев было направлено 46 338 обращений о прекращении делегирования вредоносных доменов в зонах .RU и .РФ, что всего на 3,2% больше, чем за аналогичный период 2023 года (44 871 обращение)... Как и годом ранее, подавляющее число обращений (85,7%) касалось фишинга. По итогам рассмотрения обращений регистраторами и хостинг-провайдерами за 10 месяцев 2024 года в Рунете было заблокировано 44 693 вредоносных домена", - рассказали в центре. Остальная часть обращений касалась сайтов, распространяющих вредоносное программное обеспечение (ПО), детскую порнографию и так далее, добавили там. Основная часть обращений в 2024 году поступала от Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ), а также компаний F.A.C.C.T. и Bi.Zone. В среднем регистраторам доменных имен требовалось 13,9 часа для реагирования на обращение, в 2023 году этот показатель составлял 21,5 часа. Более 68% обращений обрабатывались менее чем за 12 часов. В результате этого, как отметил директор Координационного центра доменов .RU/РФ Андрей Воробьев, рост числа фишинговых сайтов в Рунете фактически прекратился. "Мошенники вынуждены уходить из российских доменных зон, а также отказываться от использования фишинговых рассылок по электронной почте в пользу мессенджеров, где передаваемые ссылки не проверяются. В дальнейшем, после введения подтверждения данных администратора домена через ЕСИА (портал "Госуслуги"), мы ожидаем, что число фишинговых доменов в Рунете пойдет на спад", - добавил Воробьев.

https://ria.ru/20241022/gosduma-1979323999.html

https://ria.ru/20241008/blokirovka-1977068421.html

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